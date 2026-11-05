Chuvas fortes no Sul deixam feridos e RJ registra mais de 3 mil raios

Enquanto rajadas de vento severas atingiram 126 km/h e danificaram o aeroporto regional de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, a cidade do Rio de Janeiro enfrentou vendavais de 51,5 km/h em Copacabana durante a madrugada.

Registro do Rio do Sul, no Vale do Itajaí, nesta quinta-feira (5). Foto: Lincon Pradal/NSC TV

Fortes tempestades provocaram transtornos, inundações e danos estruturais em cidades do Sul e do Sudeste entre quarta-feira (4) e a madrugada de quinta-feira (5). Os acumulados expressivos de chuva e os vendavais mobilizaram equipes de resgate, suspenderam serviços essenciais e causaram bloqueios viários em diversas localidades.

Diante do volume de precipitações e de ventos intensos, as defesas civis estaduais e municipais entraram em estado de prontidão para prestar atendimento imediato. O impacto atingiu residências, prédios públicos, rodovias federais e áreas densamente povoadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Destruição e bloqueios rodoviários no Sul

No Rio Grande do Sul, o balanço oficial da Defesa Civil estadual registrou 24 pessoas feridas e 47.096 afetadas em 108 municípios. Ao todo, 234 moradores ficaram desalojados e 93 desabrigados, enquanto os estragos atingiram 6.373 casas danificadas, 2.079 destelhadas e 10 residências totalmente destruídas.

Tempestade deixa estragos no RS, como o posto 'partido ao meio'. Foto: Reprodução/RBS TV

A força das águas também atingiu 86 estabelecimentos de ensino e 20 unidades de saúde, concentrando as ocorrências mais graves no Norte gaúcho. Na cidade de Charrua, o acumulado ultrapassou 300 mm e alagou ruas, em um episódio que contou com mais de 1,7 mil raios no território gaúcho.

Em Santa Catarina, o cenário resultou em danos graves após tempestades e a passagem de dois tornados confirmados em Chapecó e Xanxerê. No município de Chapecó, rajadas de vento de até 126 km/h registradas pelo INMET destelharam imóveis e danificaram o aeroporto regional, suspendendo operações de voos.

Alagamentos registrados no Vale do Itajaí nesta quinta-feira (5). Foto: Marcos Fernandes/NSC TV

Além disso, 20 municípios catarinenses decretaram situação de emergência, e 52 famílias deixaram suas casas em Rio do Sul devido à cheia de rios locais. Na BR-282, na altura do km 312, em Vargem, a pista cedeu e foi cortada ao meio pela correnteza em um desvio provisório, exigindo intervenção com bombas pelo DNIT.

Madrugada de raios e enxurradas na capital fluminense

No Rio de Janeiro, a madrugada de quinta-feira foi marcada por fortes precipitações e mais de 3,4 mil raios registrados entre meia-noite e 6h. A formação rápida de instabilidades causou pontos críticos de alagamento em vias como a Avenida das Américas e na comunidade de Rio das Pedras.

Moradores do Jardim Maravilha estão enfrentando alagamentos após chuva forte na madrugada desta quinta-feira (5). Foto: Leandro Araújo/ TV Globo

Na Rocinha, a força das águas inundou vias públicas e chegou a arrastar um automóvel na descida da comunidade. De acordo com os registros do Sistema Alerta Rio, os índices pluviométricos atingiram 73,6 mm na Barra/Riocentro e 70,6 mm na Grota Funda, com volumes que superaram a marca de 50 mm em apenas uma hora.

O temporal também acumulou 57,4 mm no Alto da Boa Vista e 50 mm no Recreio dos Bandeirantes, além de registrar rajadas de 51,5 km/h em Copacabana. Na Zona Oeste, bairros como Jardim Maravilha amanheceram tomados por lama e água na altura das canelas em diversos pontos residenciais.

Os núcleos de chuva formados sobre o Paraná e São Paulo avançaram em direção ao estado e se intensificaram expressivamente ao cruzar a Baía de Sepetiba. Por se tratarem de áreas menores de instabilidade, caracterizadas por formação e fortalecimento rápidos, os modelos computacionais apresentaram baixa previsibilidade para antecipar com precisão o local e o volume da precipitação.