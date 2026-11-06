Forte tempestade de granizo deixou o deserto da Arábia Saudita branco, com cenas dramáticas em Ha'il

Uma forte precipitação de granizo transformou completamente a paisagem desértica de Ha'il, na Arábia Saudita, cobrindo o solo de branco. O fenômeno veio acompanhado de tempestades e chuvas intensas, deixando diversas regiões do país em alerta.

O deserto da Arábia Saudita transformou-se em um cenário difícil de imaginar. Onde, habitualmente, predominam tons ocre de areia e superfícies áridas, uma espessa camada de granizo transformou a paisagem em um cenário totalmente branco.

Imagens registradas na região de Ha'il, situada no norte do país, mostram um fenômeno meteorológico impressionante que causou surpresa, tanto por sua intensidade quanto pelo contraste com o ambiente característico dessas latitudes.

Chuva de granizo transforma a paisagem desértica de Ha'il

A tempestade de granizo ocorreu em meio a um período de significativa instabilidade atmosférica que afetou diferentes partes da Arábia Saudita. As tempestades trouxeram chuvas intensas, acompanhadas de precipitações abundantes e fortes rajadas de vento, criando cenários incomuns em uma das regiões mais áridas do planeta.

No entanto, não foi a neve que provocou essa mudança na paisagem: foram as pedras de granizo, acumuladas no solo, que deixaram o deserto branco.

As nuvens cumulonimbus podem gerar granizo devido ao seu imenso desenvolvimento vertical.

Esse tipo de fenômeno pode ocorrer quando tempestades apresentam um crescimento vertical significativo. No interior de nuvens cumulonimbus, correntes ascendentes intensas mantêm gotículas de água em suspensão; elas congelam e aumentam de tamanho ao entrarem em contato com outras partículas de gelo. Quando se tornam pesadas o suficiente, caem no solo na forma de granizo, por vezes com intensidade tamanha que cobrem grandes áreas muito rapidamente.

Gran acumulación de granizo por una severa tormenta al oeste de la provincia de Tabuk , Arabia Saudita https://t.co/53KdgDrI8N — Alertageo (@alertarojanot) October 29, 2026

A tempestade de granizo não ocorreu de forma isolada. As tempestades trouxeram também chuvas intensas, raios e fortes rajadas de vento, como parte de um cenário meteorológico que favoreceu a formação de células de tempestade em diferentes regiões da Arábia Saudita. A combinação desses fatores aumenta o risco de transtornos, especialmente em vias e em áreas expostas ao escoamento de águas superficiais.

Arábia Saudita emite alertas meteorológicos para tempestades severas

O Centro Nacional de Meteorologia (NCM) da Arábia Saudita manteve diversos alertas em resposta à previsão de chuvas e tempestades em várias regiões. Seus boletins indicam a possibilidade de chuvas de moderadas a intensas, queda de granizo, ventos fortes e uma redução considerável na visibilidade. A região de Ha'il está entre as áreas sob monitoramento meteorológico, juntamente com outras partes do reino.

A situação também está associada a uma previsão de precipitações acima dos níveis normais para o mês de novembro. Segundo a perspectiva climática divulgada pela autoridade meteorológica saudita, diversas regiões podem registrar chuvas de moderadas a intensas, com a possibilidade de eventos de grande intensidade. A previsão abrange, entre outras áreas, Ha'il, Tabuk, Al-Jouf, Al-Baha, Asir e Najran.

As autoridades locais também alertaram que esse tipo de tempestade — que inclui a queda de granizo — apresenta riscos: pode causar danos a veículos, plantações e infraestruturas. Além disso, chuvas torrenciais podem provocar inundações repentinas e fluxos súbitos de água em wadis (leitos de rios secos) e canais fluviais que, normalmente, permanecem secos.