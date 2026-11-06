Divindades atmosféricas e megassecas: a complexa relação dos maias com fenômenos climáticos extremos
O fim da civilização maia é frequentemente associado a secas severas ocorridas na Mesoamérica entre 800 e 950 d.C., as quais contribuíram para o colapso dos maias e de seu esplendor religioso e cultural.
Há algum tempo, vêm se acumulando evidências que associam o colapso da civilização maia a uma série de secas severas na Mesoamérica — região onde os maias se estabeleceram entre 2000 a.C. (início do período Pré-clássico) e 900 d.C. (fim do período Clássico), momento em que teve início o seu declínio. O debate científico contrapõe a teoria de que essas secas teriam provocado o fim da civilização maia à visão de que elas foram apenas um dos vários fatores contribuintes.
Segundo o historiador Peter Frankopan: "...é possível que o aspecto mais significativo não tenha sido a falta de chuvas, mas sim o aumento das temperaturas no verão e o seu impacto sobre o milho — como demonstraram pesquisas recentes. Na cultura maia, isso era relevante não apenas pelas consequências para a disponibilidade de alimentos, mas também devido à ligação simbólica entre a legitimidade política e o milho".
A máquina atmosférica controlada pelos deuses
Os fenômenos meteorológicos eram parte integrante da cosmovisão maia, como evidenciado por suas divindades. Para os maias, os deuses não apenas controlavam a natureza; eles eram a própria natureza, manifestando-se por meio de diversos elementos vitais e atmosféricos, como a chuva ou o vento.
Uma das divindades mais reverenciadas era Chaac, o deus da água, da chuva e das tempestades. É fácil imaginar que, sempre que uma seca se instalava, as oferendas, as orações e os sacrifícios humanos aumentavam, tudo na esperança de que Chaac trouxesse água.
Também não podemos esquecer Kukulkán, deus do vento e da água, representado como uma serpente emplumada e amplamente representado nos templos e edifícios das cidades maias espalhadas pela península de Yucatán, como Chichén Itzá ou Uxmal. Kukulkán é uma das divindades mais importantes da Mesoamérica, porque combina o papel de deus das tempestades com o de um dos deuses criadores do mundo e da humanidade, segundo nos conta o Popol-Vuh (livro sagrado dos maias).
Mas o nome de uma divindade maia que nos parece mais familiar é Hurakán (hun-r-akan) que, segundo o Popol-Vuh, significa “coração do céu” e é representado como uma divindade de uma perna só [hun (uma) e akan (perna)]. De acordo com a mitologia maia, ele emergiu do coração do céu para governar trovões, relâmpagos, ventos e tempestades. Os conquistadores espanhóis adotaram esta palavra da língua Tainá quando chegaram àquelas terras: tornou-se "huracán", termo espanhol comumente usado para se referir a um furacão, um ciclone tropical.
Secas severas como gatilhos para o colapso
Voltemos às secas que impactaram gravemente a civilização maia. Mais uma vez, Peter Frankopan, em seu livro The Earth Transformed (Crítica, 2024), nos ajuda a compreender a questão: "A precipitação média diminuiu cerca de 50% — e, em alguns casos, até 70% —, provavelmente devido a mudanças na atividade solar, erupções vulcânicas ou uma combinação de ambos. Isso agravou os problemas causados pelo rápido desmatamento (...) A derrubada de árvores intensificou as condições de seca, pois menos água evapora de terras desmatadas, o que tem um impacto negativo na formação de nuvens e na precipitação".
Um estudo publicado em 2012 na revista Science, de autoria dos pesquisadores Martín Medina-Elizalde e Eelco J. Rohling, demonstrou que, entre os anos 800 e 950 d.C. — período em que a civilização maia clássica floresceu e, posteriormente, entrou em colapso —, a precipitação anual diminuiu entre 25% e 40%.
Essa queda foi significativa o suficiente para fazer com que a evaporação superasse a precipitação no balanço hídrico, resultando em um rápido declínio na disponibilidade de água doce.
Chaac começou a falhar com os maias; contudo, a seca não provocou o fim da civilização de uma só vez. Segundo Frankopan: "Não foi o mundo maia como um todo que entrou em colapso, mas sim a estrutura que o sustentava — a rede de conexões que unia diferentes localidades, facilitava a troca de bens e ideias e servia de base para alianças, rivalidades e competições entre os governantes. Em meio à seca, às colheitas insuficientes e à falha dos mecanismos de controle estabelecidos, tornou-se impossível para os governantes atender às expectativas e manter sua autoridade".