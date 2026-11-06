Divindades atmosféricas e megassecas: a complexa relação dos maias com fenômenos climáticos extremos

O fim da civilização maia é frequentemente associado a secas severas ocorridas na Mesoamérica entre 800 e 950 d.C., as quais contribuíram para o colapso dos maias e de seu esplendor religioso e cultural.

As ruínas das cidades maias são testemunhas silenciosas de seu antigo esplendor. Secas severas contribuíram para o colapso dessa civilização mesoamericana.

Há algum tempo, vêm se acumulando evidências que associam o colapso da civilização maia a uma série de secas severas na Mesoamérica — região onde os maias se estabeleceram entre 2000 a.C. (início do período Pré-clássico) e 900 d.C. (fim do período Clássico), momento em que teve início o seu declínio. O debate científico contrapõe a teoria de que essas secas teriam provocado o fim da civilização maia à visão de que elas foram apenas um dos vários fatores contribuintes.

Segundo o historiador Peter Frankopan: "...é possível que o aspecto mais significativo não tenha sido a falta de chuvas, mas sim o aumento das temperaturas no verão e o seu impacto sobre o milho — como demonstraram pesquisas recentes. Na cultura maia, isso era relevante não apenas pelas consequências para a disponibilidade de alimentos, mas também devido à ligação simbólica entre a legitimidade política e o milho".

A máquina atmosférica controlada pelos deuses

Os fenômenos meteorológicos eram parte integrante da cosmovisão maia, como evidenciado por suas divindades. Para os maias, os deuses não apenas controlavam a natureza; eles eram a própria natureza, manifestando-se por meio de diversos elementos vitais e atmosféricos, como a chuva ou o vento.

Uma das divindades mais reverenciadas era Chaac, o deus da água, da chuva e das tempestades. É fácil imaginar que, sempre que uma seca se instalava, as oferendas, as orações e os sacrifícios humanos aumentavam, tudo na esperança de que Chaac trouxesse água.

Máscaras do deus maia Chaac esculpidas em pedra em uma das construções do complexo arqueológico de Xlapak, em Yucatán, no México.

Também não podemos esquecer Kukulkán, deus do vento e da água, representado como uma serpente emplumada e amplamente representado nos templos e edifícios das cidades maias espalhadas pela península de Yucatán, como Chichén Itzá ou Uxmal. Kukulkán é uma das divindades mais importantes da Mesoamérica, porque combina o papel de deus das tempestades com o de um dos deuses criadores do mundo e da humanidade, segundo nos conta o Popol-Vuh (livro sagrado dos maias).

Mas o nome de uma divindade maia que nos parece mais familiar é Hurakán (hun-r-akan) que, segundo o Popol-Vuh, significa “coração do céu” e é representado como uma divindade de uma perna só [hun (uma) e akan (perna)]. De acordo com a mitologia maia, ele emergiu do coração do céu para governar trovões, relâmpagos, ventos e tempestades. Os conquistadores espanhóis adotaram esta palavra da língua Tainá quando chegaram àquelas terras: tornou-se "huracán", termo espanhol comumente usado para se referir a um furacão, um ciclone tropical.

Secas severas como gatilhos para o colapso

Voltemos às secas que impactaram gravemente a civilização maia. Mais uma vez, Peter Frankopan, em seu livro The Earth Transformed (Crítica, 2024), nos ajuda a compreender a questão: "A precipitação média diminuiu cerca de 50% — e, em alguns casos, até 70% —, provavelmente devido a mudanças na atividade solar, erupções vulcânicas ou uma combinação de ambos. Isso agravou os problemas causados pelo rápido desmatamento (...) A derrubada de árvores intensificou as condições de seca, pois menos água evapora de terras desmatadas, o que tem um impacto negativo na formação de nuvens e na precipitação".

A imponente pirâmide de El Castillo no sítio arqueológico maia de Chichén Itzá, em Yucatán, México.

Um estudo publicado em 2012 na revista Science, de autoria dos pesquisadores Martín Medina-Elizalde e Eelco J. Rohling, demonstrou que, entre os anos 800 e 950 d.C. — período em que a civilização maia clássica floresceu e, posteriormente, entrou em colapso —, a precipitação anual diminuiu entre 25% e 40%.

Essa queda foi significativa o suficiente para fazer com que a evaporação superasse a precipitação no balanço hídrico, resultando em um rápido declínio na disponibilidade de água doce.

Chaac começou a falhar com os maias; contudo, a seca não provocou o fim da civilização de uma só vez. Segundo Frankopan: "Não foi o mundo maia como um todo que entrou em colapso, mas sim a estrutura que o sustentava — a rede de conexões que unia diferentes localidades, facilitava a troca de bens e ideias e servia de base para alianças, rivalidades e competições entre os governantes. Em meio à seca, às colheitas insuficientes e à falha dos mecanismos de controle estabelecidos, tornou-se impossível para os governantes atender às expectativas e manter sua autoridade".