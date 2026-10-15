Frente fria chega ao Nordeste e deve provocar mais de 100 mm de chuva

Uma sequência de dias com chuvas e tempestades está prevista para o Nordeste, devido ao escoamento associado com uma frente fria. Os acumulados podem alcançar 100 mm em alguns pontos isolados.

A partir do fim de semana, as chuvas aumentam em parte do Nordeste devido ao escoamento associado com uma frente fria. O processo de formação de um ciclone extratropical e sua frente fria associada vem deixando o tempo instável e organizando chuvas e tempestades sobre o interior do país.

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A partir de sexta-feira (16) o ciclone se consolida, com sua frente fria alcançando o sul do Nordeste e organizando chuvas com acumulados de cerca de 100 mm até terça-feira (20) em alguns pontos. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades

As chuvas começam ainda antes da frente fria. Na sexta-feira (16) as chuvas aumentam na Bahia, especialmente nas áreas de divisa com o Sudeste, onde estão previstas tempestades a partir da tarde. As chuvas mais intensas estão previstas para a região de Vitória da Conquista.

No sábado (17) as tempestades se intensificam e se espalham sobre uma área mais ampla, desde a fronteira com o Sudeste até o Piauí e Maranhão. Algumas dessas tempestades podem ser intensas, principalmente entre o sul da Bahia e Porto Seguro, mas também no interior do estado, além do Piauí e sul do Maranhão. As chuvas podem superar 30 mm ao longo do dia, principalmente no sul da Bahia e na região de Barreiras.

Previsão de tempestades para sábado (17), segundo o ECMWF.

O domingo (18) será o dia mais crítico em relação à previsão de tempestades. Os sistemas se intensificam sobre uma ampla área, afetando o estado da Bahia como um todo, áreas de divisa com Sergipe, centro-sul do Piauí e sul do Maranhão. Há previsão de raios, chuvas pontualmente intensas e ventos fortes.

Previsão de tempestades para sábado (17), segundo o ECMWF.



Entre segunda (19) e terça-feira (20), tempestades continuam atuando sobre estas mesmas áreas, com chuvas diárias entre 20 e 34 mm. As tempestades têm previsão de perder intensidade gradualmente até quarta (21), embora não se descarte sistemas localmente intensos no começo da semana.

Acumulados de 100 mm até terça

Até o final da terça-feira (20), as chuvas e tempestades podem acumular valores próximos ou superiores a 100 mm em algumas áreas isoladas do Nordeste, principalmente sobre a Bahia. Dentre estas áreas, ressalta-se o sul da Bahia, a região de Paulo Afonso/BA e Barreira/BA.

Previsão de chuva acumulada até o final de terça-feira (20), segundo o ECMWF.

Acumulados entre 60 e 90 mm estão previstos se estender sobre uma área mais ampla, desde a fronteira com o Sudeste até o sul do Piauí e do Maranhão. Os acumulados diários serão entre 20 mm e 40 mm por dia que, embora não sejam tão expressivos, podem causar transtornos quando se concentram em períodos curtos de tempo.

A população e as autoridades devem se manter em alerta. Recomenda-se evitar áreas ao ar livre durante tempestades e jamais atravessar áreas alagadas, a pé ou motorizado.