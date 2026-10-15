Ciclone e frente fria mantém alertas de temporais e chuvas de mais de 100 mm

A atuação de um ciclone e de uma frente fria mantém instabilidades em vários pontos do Brasil. Os acumulados de precipitação podem superar os 100 mm, e há riscos de temporais, deixando diversos estados brasileiros em alerta.

O final de semana terá a atuação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical. Os sistemas manterão alertas para temporais e grandes acumulados de chuva até o final de domingo (18) em áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Pelo menos 4 estados devem registrar chuvas acumuladas superiores aos 100 mm:

Minas Gerais

Espírito Santo

Bahia

Rio de Janeiro

A seguir, acompanhe a previsão do tempo para este final de semana com mais informações e detalhes para a sua região.

Sexta-feira: ciclone se forma e alertas de temporais ganham força

Desde as primeiras horas de sexta-feira (16), um ciclone extratropical estará atuando entre a costa do Sul e do Sudeste do Brasil. O sistema terá uma frente fria associada que aumenta a presença de nuvens carregadas sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. Ainda durante a madrugada, chuvas com intensidade moderada estão previstas para o estado de São Paulo, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul. As demais áreas do Sudeste e Centro-Oeste terão tempo fechado.

Previsão de chuvas, nebulosidade e a localização do ciclone extratropical por meio das isóbaras para a tarde deamanhã (16)

Ao longo da manhã, o centro de baixa pressão ganha força e inicia seu deslocamento para leste (em direção ao oceano Atlântico); contudo, sua influência na circulação atmosférica será capaz de organizar a umidade sobre a faixa entre o oeste do Brasil Central e o leste do Sudeste. Nessa região, pancadas de chuva leves e moderadas são previstas.

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Com a chegada da tarde, as temperaturas sobem e, associadas à umidade presente, favorecem a formação de nuvens carregadas. Essas instabilidades podem provocar temporais, afetando principalmente o sudeste da Bahia, o centro e leste de Minas Gerais, o sul de Goiás e o nordeste de Mato Grosso do Sul. Além disso, os alertas também são válidos para todo o litoral da Região Sul.

Mapa mostra áreas com maior potencial para temporais nesta sexta-feira (16).

As chuvas também marcam presença na Região Norte. O estado de Rondônia terá chuvas irregulares, enquanto o noroeste do Amazonas segue com chances de tempestades no período da tarde, algo que já se tornou recorrente na região.

Sábado: frente fria mantém fluxo de umidade e chuvas fortes

As chuvas vão se manter no sábado (17). No decorrer da madrugada, pancadas de chuva estão previstas para várias localidades do Brasil, entre elas Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Amazonas. Com a chegada da manhã, a previsão indica que o sol aparece e as temperaturas sobem.

Fluxo de umidade sobre áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do Brasil.

À tarde, há potencial para chuvas intensas e temporais no leste de Minas Gerais, grande parte do Espírito Santo, interior da Bahia, Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí, com riscos de tempestades pontuais.

A intensidade das chuvas diminui sobre o Centro-Oeste conforme o corredor de umidade perde força na região, mas pancadas de chuva leve estão previstas para Goiás e Mato Grosso. O oeste do Amazonas segue sob alerta de temporais neste sábado (17).

Mapa de probabilidade de chuva para o Brasil neste sábado (17).

Por outro lado, boa parte da Região Sul viverá dias com tempo mais firme. As chuvas, no entanto, devem ficar concentradas no leste gaúcho devido ao transporte de umidade proporcionado pela circulação horária do ciclone extratropical.

Domingo: Nordeste e Norte em alerta

No domingo (18), a frente fria avança em direção ao Nordeste e também influencia o tempo em estados da Região Norte, deixando diversos estados em alerta para a ocorrência de temporais e chuvas volumosas.

Ao longo da madrugada e manhã de domingo (18), pancadas de chuva moderadas que podem vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas são aguardadas no norte da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, norte do Tocantins, interior do Pará e em áreas do leste do Amazonas.

Mas é no período da tarde que o cenário fica mais preocupante. O calor e a umidade desempenham papel fundamental na formação de nuvens de tempestade no Nordeste do Brasil. Os alertas se estendem desde a Bahia até o estado amazonense.

Quantidade de água disponível para precipitação no domingo (18). Norte e Nordeste são destaques.

Pelo menos 8 estados vão ficar em alerta para chuvas intensas e temporais no domingo (18): Bahia, Piauí, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Amazonas.

Acumulados de chuva superam 100 mm

Entre sexta-feira (16) e domingo (18), os acumulados de chuva sobem em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. A frente fria atua de forma intensa nessas regiões, fazendo com que os volumes de precipitação subam rapidamente no decorrer dos dias, aumentando o potencial para transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra e enxurradas.

Precipitação acumulada entre sexta (16) e domingo (18).

A sequência de dias com tempo fechado e chuva no norte do Rio de Janeiro e na divisa entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia proporciona acumulados que superam a marca dos 100 mm. No restante do país, as chuvas terão volumes menores, mas que ainda são capazes de provocar transtornos. Atenção também para o interior paulista e mineiro, com acumulados de até 80 mm.