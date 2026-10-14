Ciclone e frente fria atingem o Brasil nas próximas horas; saiba o que esperar

Nas próximas horas, o Brasil terá um aumento nos níveis de instabilidade em diversos estados. A atuação de um ciclone e de uma frente fria afeta o país com chuvas intensas e aumenta os riscos de temporais, deixando alertas emitidos pelo Brasil.

Um cavado irá atuar sobre o Sudeste no decorrer desta quarta-feira (14). O sistema muda o tempo em várias localidades, pois evoluirá para um ciclone extratropical que terá uma frente fria associada. Desta maneira, são esperadas chuvas intensas e temporais, além de a circulação atmosférica auxiliar na entrada de ar frio em áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país nas próximas horas.

Formação de ciclone muda o tempo em 4 regiões

A quarta-feira (14) amanheceu com a presença do sol em áreas do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Contudo, a tendência é que o tempo mais estável dê lugar a nuvens carregadas ao longo do dia. No Sudeste, teremos a atuação de um cavado, esta área alongada de baixa pressão irá evoluir para um ciclone extratropical entre amanhã (15) e sexta-feira (16).

Canal de umidade organizado por presença de cavado atmosférico sobre áreas do Sudeste do Brasil na tarde desta quarta-feira (14).

Este sistema terá associado a ele uma frente fria que organiza uma área com grande presença de umidade sobre o país. Sobre essa região, haverá formação de nuvens e aumento nos riscos de chuvas fortes e potencial para tempestades.

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Para a tarde de hoje (14), chuvas muito volumosas são previstas para o oeste do Paraná. Em áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, também há expectativa de chuvas fortes e tempestades, afetando desde o leste de São Paulo ao oeste do Amazonas.

Mapa de densidade de raios mostra áreas com chances de temporais nesta quainta-feira (15).

A quinta-feira (15) terá muitas nuvens espalhadas pelo país, com o cavado atmosférico já atuante. Com isso, a umidade deverá se concentrar em áreas próximas ao leste de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. No Sul do país, a circulação atmosférica transporta umidade para a região, aumentando as instabilidades.

Outras áreas do país possuem previsão de chuva e potencial para tempestades, como os estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e sul do Pará. O modelo ECMWF prevê ainda pancadas de chuva no oeste da Bahia e no estado do Tocantins.

Precipitação prevista para a tarde desta sexta-feira (16). Juntamente com as isóbaras mostrando a localização do ciclone extratropical.

Na sexta-feira (16), o ciclone estará consolidado, bem como a sua frente fria, que influenciará o tempo desde a Região Norte até o Sudeste do Brasil. Em toda essa faixa, há previsão de chuvas e tempo fechado, com riscos de tempestades em especial em Mato Grosso do Sul, Goiás e áreas de Mato Grosso. No Sudeste também há risco, porém com menor expectativa.

Circulação atmosférica auxilia entrada de ar frio

As temperaturas também devem apresentar quedas a partir de quinta-feira (15) em partes do Brasil. Nesta quinta (15) e sexta-feira (16), a circulação atmosférica aumentará a intensidade do transporte de ar frio sobre o Sul do Brasil. Com isso, as temperaturas máximas ficam entre 17°C e 24°C no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná.

O mapa de anomalia de temperatura mostra os ventos empurrando ar frio de quadrante sul para o interior do Brasil.

Apesar de a massa de ar frio ser menos intensa em áreas de menor latitude, as quedas nas temperaturas também serão sentidas em partes do Centro-Oeste e Sudeste. Os termômetros não recuam tanto e, à tarde, as temperaturas ficam entre 22°C e 27°C nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, boa parte de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro.