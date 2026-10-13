Ciclone e frente fria afetam SP com alertas para chuva forte e temporais; veja a previsão

Ao longo desta semana, pancadas de chuva forte e temporais continuam deixando o estado de São Paulo em alerta, e há risco para transtornos devido ao solo saturado das chuvas dos últimos dias.

Os últimos dias já foram com muitas instabilidades no estado de São Paulo, e assim deve permanecer ao longo desta semana, com alertas para chuva forte e temporais em diversas áreas do território.

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Essas condições mais instáveis continuam até esta sexta-feira (16), principalmente entre as tardes e noites. A boa notícia é que no fim de semana o sol volta a aparecer mais e tempo fica estável na maior parte do estado.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Semana continua com alertas no tempo em SP

Nos próximos dias, o estado de São Paulo continua enfrentando alertas de chuva forte e temporais. E como o solo já está saturado das chuvas dos dias anteriores, aumenta o risco para transtornos como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.

Hoje, terça-feira (13), um cavado meteorológico e uma frente fria já deixam alertas para todo o estado, principalmente em áreas do sul, onde a chuva pode apertar de intensidade em vários momentos e vir com fortes temporais. O sol até chega a aparecer entre algumas nuvens durante o dia, mas as áreas de instabilidade aumentam a nebulosidade em grande parte do estado.

Na quarta-feira (14) há novamente alertas para todo o estado de São Paulo. As instabilidades começam pela manhã em áreas do centro-oeste e do norte paulista e ao longo do dia ganham força e avançam também pelas demais áreas do estado.

Previsão de densidade de raios para quarta-feira (14) às 9h à esquerda e para às 20h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

São esperadas chuvas intensas que podem pontualmente acumular até 100 mm no dia, fortes temporais com muitos raios, rajadas de vento acima dos 60 km/h e que podem superar os 90 km/h, e chance de queda de granizo. Atenção para os riscos de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, deslizamentos e alagamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Na capital paulista, o sol aparece com algumas nuvens e são esperadas pancadas de chuva moderadas com temporais entre a tarde e a noite, e de forma rápida.

Previsão de chuvas (mm) para quinta-feira (15) às 11h à esquerda e para às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quinta-feira (15) todo o estado estará em alerta para chuva moderada a forte e temporais a qualquer momento do dia. Pela manhã, o risco é maior no leste do estado, e durante a tarde as chuvas ganham força e o risco passa a ser em todo o território. À noite, pancadas pontuais e trovoadas ainda podem ocorrer em pontos do centro e do oeste do estado.

Essas chuvas podem pontualmente acumular até cerca de 50 mm no dia, e vir acompanhadas por ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

Na capital, a quinta-feira (15) deve ser um dia bem nublado e chuvoso durante o dia e à noite, e com riscos de trovoadas.

Na sexta-feira (16) as chuvas e temporais mais fortes devem ocorrer entre a madrugada e a manhã, com riscos em todo o território.

A partir da tarde, as instabilidades reduzem mas ainda estão previstas chuvas fracas a moderadas com algumas trovoadas isoladas especialmente no centro-leste do estado.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para sexta-feira (16) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e são esperadas pancadas de chuva e temporais ao longo do dia, mas principalmente à tarde.

A tendência indica que o tempo volta a ficar firme na maior parte de São Paulo no fim de semana, com céu claro e sol aparecendo mais; com exceção apenas de áreas litorâneas que podem registrar alguma chuva mais fraca devido à circulação.