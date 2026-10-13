Ciclone e frente fria afetam SP com alertas para chuva forte e temporais; veja a previsão
Ao longo desta semana, pancadas de chuva forte e temporais continuam deixando o estado de São Paulo em alerta, e há risco para transtornos devido ao solo saturado das chuvas dos últimos dias.
Os últimos dias já foram com muitas instabilidades no estado de São Paulo, e assim deve permanecer ao longo desta semana, com alertas para chuva forte e temporais em diversas áreas do território.
Essas condições mais instáveis continuam até esta sexta-feira (16), principalmente entre as tardes e noites. A boa notícia é que no fim de semana o sol volta a aparecer mais e tempo fica estável na maior parte do estado.
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.
Semana continua com alertas no tempo em SP
Nos próximos dias, o estado de São Paulo continua enfrentando alertas de chuva forte e temporais. E como o solo já está saturado das chuvas dos dias anteriores, aumenta o risco para transtornos como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.
Hoje, terça-feira (13), um cavado meteorológico e uma frente fria já deixam alertas para todo o estado, principalmente em áreas do sul, onde a chuva pode apertar de intensidade em vários momentos e vir com fortes temporais. O sol até chega a aparecer entre algumas nuvens durante o dia, mas as áreas de instabilidade aumentam a nebulosidade em grande parte do estado.
Na quarta-feira (14) há novamente alertas para todo o estado de São Paulo. As instabilidades começam pela manhã em áreas do centro-oeste e do norte paulista e ao longo do dia ganham força e avançam também pelas demais áreas do estado.
São esperadas chuvas intensas que podem pontualmente acumular até 100 mm no dia, fortes temporais com muitos raios, rajadas de vento acima dos 60 km/h e que podem superar os 90 km/h, e chance de queda de granizo. Atenção para os riscos de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, deslizamentos e alagamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Na capital paulista, o sol aparece com algumas nuvens e são esperadas pancadas de chuva moderadas com temporais entre a tarde e a noite, e de forma rápida.
Na quinta-feira (15) todo o estado estará em alerta para chuva moderada a forte e temporais a qualquer momento do dia. Pela manhã, o risco é maior no leste do estado, e durante a tarde as chuvas ganham força e o risco passa a ser em todo o território. À noite, pancadas pontuais e trovoadas ainda podem ocorrer em pontos do centro e do oeste do estado.
Essas chuvas podem pontualmente acumular até cerca de 50 mm no dia, e vir acompanhadas por ventos de até 60 km/h e queda de granizo.
Na capital, a quinta-feira (15) deve ser um dia bem nublado e chuvoso durante o dia e à noite, e com riscos de trovoadas.
Na sexta-feira (16) as chuvas e temporais mais fortes devem ocorrer entre a madrugada e a manhã, com riscos em todo o território.
A partir da tarde, as instabilidades reduzem mas ainda estão previstas chuvas fracas a moderadas com algumas trovoadas isoladas especialmente no centro-leste do estado.
Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e são esperadas pancadas de chuva e temporais ao longo do dia, mas principalmente à tarde.
A tendência indica que o tempo volta a ficar firme na maior parte de São Paulo no fim de semana, com céu claro e sol aparecendo mais; com exceção apenas de áreas litorâneas que podem registrar alguma chuva mais fraca devido à circulação.