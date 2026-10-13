Chuvas intensas e tempestades deixam em alerta 23 estados até o fim de semana; confira

Até o fim de semana, mudanças no tempo estão sendo previstas em várias localidades do Brasil. Há riscos de chuvas intensas e tempestades, gerando alerta em 23 estados nas 5 regiões do país.

Para os próximos dias, o Brasil deverá ficar atento em relação às chuvas intensas e tempestades. A presença de um canal de umidade intensifica e amplia as áreas de instabilidade, principalmente no norte da Região Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste.

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A partir de quinta-feira (15), um ciclone extratropical se forma e, junto dele, uma frente fria avança pelo Brasil, provocando mudanças no tempo em boa parte do país. No decorrer desta semana, a previsão indica que 23 unidades federativas ficarão sob alerta de chuvas intensas e tempestades. Há riscos de transtornos em várias localidades, pois os acumulados de chuva também serão elevados.

Chuvas intensas e tempestades marcam o restante da semana

Nesta quarta-feira (14), as instabilidades ganham força sobre o país. A começar por áreas do Centro-Oeste, em especial Mato Grosso do Sul, onde há risco de tempestades durante a madrugada. Até o final da manhã, outras áreas do país entram em alerta, como o Paraná, São Paulo e Goiás, onde nuvens carregadas podem provocar transtornos.

Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para tempestades nesta quarta (14).

Durante a tarde, a atmosfera fica bastante instável em boa parte do Brasil. Na Região Sul, há riscos de chuvas intensas e tempestades no Paraná. No Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas se espalham. No entanto, vários pontos de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ficam em alerta para tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Enquanto isso, no Norte do Brasil, as chuvas afetam áreas do Amazonas e Pará. As áreas afetadas se mantêm na quinta-feira (15), porém com aumento da intensidade das chuvas no sul amazonense e pancadas de chuva previstas para o Acre e Rondônia.

No Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas vão afetar todos os estados. Há alerta para tempestades intensas com potencial para causar corte de energia elétrica, alagamentos e formação de fortes enxurradas. Atenção maior para o estado de Goiás, nordeste de Mato Grosso do Sul e extremo norte de Mato Grosso.

A partir de quinta-feira (15), a Região Sul terá influência da circulação atmosférica, onde os ventos transportam umidade do oceano para o leste da região, provocando um aumento acentuado na presença de umidade e permitindo a formação de nuvens carregadas. Os riscos de chuvas fortes no leste gaúcho e na Serra Catarinense não estão descartados.

Mapa de chuva e pressão a nível médio do mar. A previsão mostra a formação do ciclone extratropical e sua frente fria auxiliando na organização das chuvas sobre o Sudeste e Centro-Oeste.

Na sexta-feira (16), as chuvas afetam boa parte do Brasil. Há riscos de chuvas intensas e tempestades no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Outras áreas do país terão chuvas com intensidade de fraca a moderada, com menor potencial para transtornos.

Frente fria deixa Sudeste, Norte e Nordeste em alerta

O sábado (17) terá tempo fechado em boa parte do Sudeste e do Nordeste. Na Região Norte, nuvens carregadas mantêm as instabilidades sobre o Amazonas. Há alertas para chuvas intensas e riscos de tempestades no Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, por conta da presença da frente fria.

A previsão mostra a frente fria organizando um corredor de chuva na faixa entre o Amazonas e o leste da Bahia.

No domingo (18), a atuação do sistema frontal fica mais evidente, canalizando o corredor de umidade desde o Amazonas até o leste da Bahia. Em toda essa faixa, há previsão de chuvas fortes e riscos de tempestades pontuais.