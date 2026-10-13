    Chuvas intensas e tempestades deixam em alerta 23 estados até o fim de semana; confira

    Até o fim de semana, mudanças no tempo estão sendo previstas em várias localidades do Brasil. Há riscos de chuvas intensas e tempestades, gerando alerta em 23 estados nas 5 regiões do país.

    Para os próximos dias, o Brasil deverá ficar atento em relação às chuvas intensas e tempestades. A presença de um canal de umidade intensifica e amplia as áreas de instabilidade, principalmente no norte da Região Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste.

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    A partir de quinta-feira (15), um ciclone extratropical se forma e, junto dele, uma frente fria avança pelo Brasil, provocando mudanças no tempo em boa parte do país. No decorrer desta semana, a previsão indica que 23 unidades federativas ficarão sob alerta de chuvas intensas e tempestades. Há riscos de transtornos em várias localidades, pois os acumulados de chuva também serão elevados.

    Chuvas intensas e tempestades marcam o restante da semana

    Nesta quarta-feira (14), as instabilidades ganham força sobre o país. A começar por áreas do Centro-Oeste, em especial Mato Grosso do Sul, onde há risco de tempestades durante a madrugada. Até o final da manhã, outras áreas do país entram em alerta, como o Paraná, São Paulo e Goiás, onde nuvens carregadas podem provocar transtornos.

    Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para tempestades nesta quarta (14).
    Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para tempestades nesta quarta (14).

    Durante a tarde, a atmosfera fica bastante instável em boa parte do Brasil. Na Região Sul, há riscos de chuvas intensas e tempestades no Paraná. No Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas se espalham. No entanto, vários pontos de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ficam em alerta para tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

    Enquanto isso, no Norte do Brasil, as chuvas afetam áreas do Amazonas e Pará. As áreas afetadas se mantêm na quinta-feira (15), porém com aumento da intensidade das chuvas no sul amazonense e pancadas de chuva previstas para o Acre e Rondônia.

    No Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas vão afetar todos os estados. Há alerta para tempestades intensas com potencial para causar corte de energia elétrica, alagamentos e formação de fortes enxurradas. Atenção maior para o estado de Goiás, nordeste de Mato Grosso do Sul e extremo norte de Mato Grosso.

    A partir de quinta-feira (15), a Região Sul terá influência da circulação atmosférica, onde os ventos transportam umidade do oceano para o leste da região, provocando um aumento acentuado na presença de umidade e permitindo a formação de nuvens carregadas. Os riscos de chuvas fortes no leste gaúcho e na Serra Catarinense não estão descartados.

    Mapa de chuva e pressão a nível médio do mar. A previsão mostra a formação do ciclone extratropical e sua frente fria auxiliando na organização das chuvas sobre o Sudeste e Centro-Oeste.
    Mapa de chuva e pressão a nível médio do mar. A previsão mostra a formação do ciclone extratropical e sua frente fria auxiliando na organização das chuvas sobre o Sudeste e Centro-Oeste.

    Na sexta-feira (16), as chuvas afetam boa parte do Brasil. Há riscos de chuvas intensas e tempestades no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Outras áreas do país terão chuvas com intensidade de fraca a moderada, com menor potencial para transtornos.

    Frente fria deixa Sudeste, Norte e Nordeste em alerta

    O sábado (17) terá tempo fechado em boa parte do Sudeste e do Nordeste. Na Região Norte, nuvens carregadas mantêm as instabilidades sobre o Amazonas. Há alertas para chuvas intensas e riscos de tempestades no Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, por conta da presença da frente fria.

    A previsão mostra a frente fria organizando um corredor de chuva na faixa entre o Amazonas e o leste da Bahia.
    A previsão mostra a frente fria organizando um corredor de chuva na faixa entre o Amazonas e o leste da Bahia.

    No domingo (18), a atuação do sistema frontal fica mais evidente, canalizando o corredor de umidade desde o Amazonas até o leste da Bahia. Em toda essa faixa, há previsão de chuvas fortes e riscos de tempestades pontuais.