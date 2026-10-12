Chuvas de quase 200 mm, temporais e frio continuam no Sul; veja a previsão

As chuvas previstas até o final da semana devem acumular entre 100 e 200 mm sobre áreas do Sul do Brasil. A chuva pode vir na forma de tempestades intensas com granizo e vendavais, principalmente sobre o Paraná, que também deve ter os maiores acumulados.

A Região Sul do Brasil se prepara para mais uma semana chuvosa, especialmente entre o Paraná e Santa Catarina. As chuvas previstas podem ser extremas em algumas áreas, superando 100 mm por dia e com acumulados que podem se aproximar de 200 mm até sexta-feira (16).

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As chuvas intensas serão acompanhadas de tempestades com potencial de severidade, incluindo risco de granizo e vendavais. As temperaturas mínimas trarão sensação de frio, enquanto as máximas serão amenas. Confira os detalhes.

Semana chuvosa: alerta de chuvas extremas

A previsão de anomalia semanal de chuva do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, ressalta as áreas que devem receber mais chuva nos próximos dias. Entre segunda-feira (12) e sexta-feira (16). Enquanto o Rio Grande do Sul tem previsão de chuvas entre a média (metade leste) e abaixo da média (metade oeste), Santa Catarina e o Paraná devem receber até 60 mm de chuvas acima da média.

Previsão de anomalia de chuva entre 12 e 19 de outubro, segundo o ECMWF. Créditos: ECMWF.

Os maiores desvios estão previstos sobre a metade oeste/noroeste do Paraná, onde os acumulados previstos superam 150 mm. Este padrão, similar ao que ocorreu em setembro, reflete um jato subtropical fortalecido devido ao El Niño e deslocado para norte. O jato subtropical é um corredor de vento em altos níveis da atmosfera, que ‘posiciona’ os ciclones e frentes frias na superfície.

EFI do ECMWF para a precipitação nesta terça (13), à esquerda, e quarta-feira (14), à direita. Créditos: Meteored/ECMWF.

Já o índice de previsão extrema para a precipitação do modelo ECMWF alerta para elevadas chances das chuvas superarem 80 mm no Paraná na terça-feira (13) e na quarta-feira (14).

De fato, a previsão indica que a região entre Umuarama/PR, Palmital/PR e Sete Quedas do Iguaçu/PR devem receber mais de 100 mm na terça (13), enquanto na quarta-feira (14) chuvas superiores a 100 mm se espalham no norte do estado, entre Apucarana/PR e Wenceslau Braz/PR.

Essas chuvas estão relacionadas com uma frente fria semi-estacionária sobre a região. Entre quinta (15) e sexta-feira (16) as chuvas diminuem sobre o Paraná, mas não cessam, enquanto um novo ciclone extratropical se forma na costa da região Sul.

Chuvas serão acompanhadas de tempestades

As chuvas volumosas serão acompanhadas de tempestades com potencial de severidade. Na terça-feira (13), tempestades estão previstas sobre todo o Sul, sendo mais isoladas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e mais organizadas no Paraná, onde podem ser mais intensas especialmente no oeste e norte do estado. Há risco de granizo e vendavais.

Previsão de tempestades para terça-feira (13) segundo o ECMWF.

Na quarta-feira (14) o padrão se mantém, e tempestades intensas estão previstas sobre o estado do Paraná, especialmente no oeste e também no norte, fronteira com São Paulo, mas também na Região Metropolitana de Curitiba.

Previsão de tempestades para terça-feira (13) segundo o ECMWF.

Na quinta-feira (15) as tempestades perdem intensidade, e estão previstas se concentrarem no centro-leste da região Sul, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná. As chuvas também diminuem, mas ainda podem ser moderadas a intensas, especialmente nas áreas das tempestades.

Previsão de chuva para quinta-feira (15), segundo o ECMWF.

Na sexta-feira (16) as chuvas podem ser intensas durante a madrugada sobre a faixa leste dos três estados do Sul. No decorrer do dia, chuvas fracas a moderadas se espalham sobre o Rio Grande do Sul e metade leste do Paraná. No fim do dia, tempestades voltam a ganhar força na faixa leste de Santa Catarina e Paraná, devido à formação do novo ciclone no sábado (17).

Previsão de chuva (esquerda) e tempestades (direita) para sexta-feira (16), segundo o ECMWF.

O estado mais afetado em termos de precipitação acumulada deve ser o Paraná. Os maiores acumulados previstos até a noite de sexta-feira (16) devem ser entre 150 e 200 mm na metade oeste do estado.

Previsão de chuva acumulada até a noite de sexta-feira (16), segundo o ECMWF.

No entanto, uma ampla área com chuvas entre 100 e 150 mm deve se espalhar pelo oeste, sul, noroeste e norte paranaense. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, valores pontualmente elevados (próximos ou superiores a 100 mm) estão previstos em áreas do centro-leste. Há risco de transtornos relacionados à ocorrência de granizo, vendavais e alagamentos.

Temperaturas abaixo da média



A atuação das frentes frias deve manter as temperaturas abaixo da média no Sul do Brasil ao longo da semana. Sobre o Rio Grande do Sul e metade oeste do Paraná e Santa Catarina, as temperaturas serão até 3°C abaixo da média durante a semana entre 12 e 19 de outubro.

Previsão de anomalia semanal de temperatura entre 12 e 19 de outubro, segundo o ECMWF.

As temperaturas abaixo da média se referem tanto à atuação de uma massa de ar frio, principalmente no Rio Grande do Sul, e também às chuvas. A nebulosidade associada às chuvas reflete grande parte da radiação solar de volta para o espaço, impedindo que as temperaturas máximas subam muito.

Previsão de temperatura mínima para terça-feira (13), segundo o ECMWF.

As manhãs serão frias, especialmente até quarta-feira (14), podendo alcançar 10°C tanto na Serra Gaúcha e Catarinense, mas também no centro do Rio Grande do Sul. As mínimas serão abaixo de 15°C em uma ampla área do Sul ao longo da semana, enquanto as máximas serão mais amenas sobre o Rio Grande do Sul, em torno de 20 a 22°C, e temperaturas mais elevadas nas outras áreas.