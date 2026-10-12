Ciclone e frente fria atingem o Sudeste e aumentam as chuvas e temporais severos na região; veja a previsão

Chuvas aumentam de intensidade nos próximos dias sobre a Região Sudeste, com alertas de eventos intensos e de temporais sobre todos os estados. A atuação de um ciclone extratropical e de uma frente fria favorece os alertas.

Acumulado de chuva na semana pode passar dos 100 mm no Sudeste, principalmente no leste e sul de São Paulo.

Padrão úmido, com chuvas intensas e temporais continuam ameaçando a Região Sudeste, com aumento das chances nos próximos dias, no decorrer desta semana. A partir da sexta-feira (16), um ciclone e uma frente fria se formam, aumentando o potencial de transtornos em parte da região e contribuindo para o tempo mais estável em outras áreas.

Antes do ciclone, chuvas intensas e temporais ameaçam SP, RJ, MG e ES

Nesta terça-feira (13), o tempo firme predomina por boa parte do dia na Região Sudeste, com temperaturas elevadas e calor de mais de 30°C já por volta do meio-dia. Essa condição, pode potencializar os eventos de chuva que ocorrem de forma pontual a partir do meio da tarde, às 15 horas.

Há potencial de temporais para o centro-sul e leste de São Paulo, para o sul e região serrana do Rio de Janeiro, para o centro-sul, sudeste e região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde da terça-feira, 13 de outubro.

No período da noite as chuvas reduzem, mas ainda podem ocorrer com fraca a moderada intensidade, acompanhadas de trovoadas no centro-norte de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro.

Na quarta-feira (14), mais um dia de calor e sol em boa parte da Região. No entanto, o tempo fica instável a partir do fim da manhã em São Paulo, seguindo para o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais a partir da tarde. As chuvas acontecem de forma mais abrangente e com maior potencial para transtornos.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde da quarta-feira, 14 de outubro.

Alerta de chuvas intensas e de temporais para todo o estado de São Paulo, centro-sul, sudeste e região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. Os eventos mais intensos acontecem no fim da tarde e no período da noite, com potencial de intensas rajadas de vento e queda de granizo. No Espírito Santo, há alerta de chuvas intensas e de temporais no período da noite.

Na quinta-feira (15), dá-se a formação das primeiras áreas de instabilidade, através da atuação de uma cavado que irá evoluir para o ciclone extratropical e sua frente fria.

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O dia fica mais nublado sobre o Sudeste, com tempo mais firme no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Já pela manhã, nas demais áreas, muita nebulosidade e ocorrência de chuva fraca a moderada na porção central e sul de Minas Gerais e no oeste e nordeste de São Paulo.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde da quinta-feira, 15 de outubro.

A partir da tarde, instabilidades se espalham e provocam chuvas abrangentes, mas agora com riscos de temporais mais pontuais em todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul, sudeste e na região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais. O maior risco se concentra no período entre o fim da tarde e à noite no leste paulista e sobre o território fluminense.

Ciclone e frente fria provocam mudança no Sudeste

Na sexta-feira (16), a região de cavado sobre o Sudeste se intensifica evoluindo para um ciclone extratropical com sua frente fria no sábado (17).

A sexta-feira (16) será chuvosa, com chuvas de fraca a moderada intensidade na madrugada e manhã, e alerta de chuvas intensas e de temporais a partir da tarde até a noite, o que aumenta o potencial de alagamentos, inundações e deslizamentos. Riscos para o centro, norte e leste de São Paulo, para o Rio de Janeiro e todo o estado de Minas Gerais.

Probabilidade alta de chuvas intensas sobre o Sudeste a partir da tarde da sexta-feira, 16 de outubro.

No sábado (17), na madrugada o ciclone extratropical está formado e mantém o potencial de chuvas intensas e de temporais no centro-norte, sudeste e leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Em São Paulo, no oeste e sul de Minas Gerais, uma massa de ar frio favorece o tempo estável e a queda nas temperaturas.

Com o afastamento do ciclone e o avanço da frente fria, as chuvas no restante do sábado (17) se concentram no extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, com risco maior agora para a Bahia.