Ciclone mantém chuvas atípicas e temporais sobre o Brasil; veja as regiões em risco

Chuvas intensas de até 250 mm atingem o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil ao longo desta semana, com risco de grandes transtornos. As chuvas são impulsionadas por um novo ciclone, que se forma na costa brasileira a partir de sexta-feira.

Neste momento, os resquícios de uma frente fria e uma região de baixa pressão atuam sobre a região Sul e parte do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil, mantendo as chuvas intensas e frequentes. Entre as regiões atingidas estão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Mato Grosso do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos para estes estados. Há risco de chuvas de até 100 mm por dia, ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, além de outras ocorrências de tempo severo.

Já nesta segunda-feira (12), há risco de transtornos pontuais para a população, especialmente na região Sul. Podem ser registrados cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transbordamentos de rios.

Pancadas de chuva continuam ao longo da semana

Essa tendência continua ao longo dos dias seguintes. Na terça-feira (13), as pancadas de chuva perdem força sobre o estado gaúcho, mas continuam trazendo acumulados altos para Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Previsão de probabilidade de chuvas na terça-feira durante a tarde ilustra quais regiões serão mais impactadas pelas tempestades. Há risco de transtornos no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Entre a quarta-feira (14) e a quinta-feira (15), pancadas de chuva se espalham pelo restante do Sudeste e do Centro-Oeste, se formando especialmente durante a tarde e a noite. Essas tempestades podem ser localmente intensas, mas atuam de maneira localizada, esparsa e rápida sobre ambas as regiões.

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Enquanto isso, as chuvas perdem sua força gradualmente na região Sul. Embora ainda haja risco de formação de chuvas fracas a moderadas, o risco de grandes transtornos para a população reduz consideravelmente, especialmente a partir da quinta-feira (15).

Previsão de nebulosidade e chuva na quinta-feira durante a tarde mostra as chuvas perdendo intensidade sobre o Sul, porém se espalhando pelo restante do Sudeste e do Centro-Oeste.

Essa situação continua ao longo da sexta-feira (16), conforme ocorre uma ciclogênese: um ciclone se configura na costa do Brasil, entre a região Sul e Sudeste, se afastando imediatamente em direção ao Oceano Atlântico Sul, enquanto sua frente fria associada passa a causar chuvas sobre o país.

Ciclone se forma entre Sexta e Sábado

Na prática, o efeito principal deste ciclone será organizar a circulação de ventos e umidade sobre o Brasil, de maneira a impulsionar a formação de pancadas de chuva sobre o centro-norte do país, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva no sábado de tarde mostra o ciclone sobre o Oceano Atlântico, e sua frente fria ocasionando chuvas sobre parte do Sudeste e Centro-Oeste.

Enquanto isso ocorre, o tempo em toda a região Sul e também sobre o Mato Grosso do Sul e São Paulo passa a ficar predominantemente firme, seco e ensolarado, apenas com previsão de chuva pouco significativa. Essa situação também pode ser observada na imagem acima.

Ao total, os estados mais afetados pela chuva ao longo desta semana serão o Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, onde os acumulados totais de chuva podem ficar entre 200 e 250 mm. Parte de São Paulo e do Rio de Janeiro também podem registrar acumulados entre 150 e 200 mm de chuva total, assim como norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do Sábado ilustra quais regiões serão mais afetadas pelas chuvas intensas, com destaque para PR e MS, além de RS, SC, SP e RJ.

Em casos de tempestade, recomenda-se à população não se abrigar debaixo de árvores (há risco de queda e descargas elétricas), não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (pela mesma razão), e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada (risco de eletrocussão em caso de raios).

Além disso, NUNCA enfrente o mau tempo nem tente transitar por vias alagadas. Mesmo camadas finas de água, com poucos centímetros, são capazes de arrastar carros e pessoas, resultando em fatalidades. Também nunca deixe de observar as encostas, evitando transitar por áreas propícias a deslizamentos de terra.