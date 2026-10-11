Alerta no PR: mais de 100 mm de chuva ameaçam recuperação de hortaliças

Após temporais que danificaram estufas e hortaliças no Paraná, a chuva prevista até terça-feira exige atenção aos canteiros. No Noroeste, alguns pontos podem superar 100 mm até quarta; produtores avaliam drenagem, mudas e acesso de cada área.

Previsão de chuva no Paraná entre domingo (11) e terça-feira (13) pode dificultar o replantio de hortaliças e os reparos em estufas.

Na madrugada de domingo (11), Altônia registrou perto de 40 mm de chuva. A previsão indica novos episódios no Paraná até terça-feira (13) e volumes que podem superar 100 mm em pontos do Noroeste entre segunda (12) e quarta (14). Em Cascavel e Guarapuava, produtores de alface e brócolis também precisam acompanhar a evolução das áreas de instabilidade.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! . Siga-nos e ative as notificações!

O Departamento de Economia Rural (DERAL) registrou, no levantamento referente a 5 de outubro, perdas em hortaliças, estufas danificadas e replantio em áreas atingidas por temporais anteriores. Outra sequência de chuva pode encurtar as janelas para abrir canteiros, colher, reparar coberturas e entrar com equipamentos; o efeito real dependerá da drenagem e da condição de cada propriedade.

Oeste e Noroeste: chuva alcança canteiros em recuperação

O domingo começou com chuva e raios no Oeste, Noroeste e Sudoeste paranaenses. Em Altônia, o acumulado de quase 40 mm nas primeiras horas mostra que parte do solo já recebeu água antes do período mais instável previsto para segunda e terça. Cascavel, Toledo e municípios vizinhos devem acompanhar a chuva de perto, sem tomar o valor de Altônia como medida para toda a região.

Previsão de probabilidade de chuva para terça-feira (13), às 15h.

Para o Noroeste, há possibilidade de mais de 100 mm entre 12 e 14 de outubro em alguns pontos, mas a distribuição pode variar muito. Em alface, rúcula e salsa, folhas próximas ao solo e canteiros saturados tornam colheita e seleção mais difíceis. Em brócolis e couve-flor, o excesso de umidade pode atrasar o transplante de mudas e reduzir o acesso para inspeção fitossanitária.

Centro-Sul: estufas exigem vistoria após vento e granizo

O relatório estadual cita danos anteriores em coberturas plásticas e estruturas de cultivo, além de prejuízos em sete hortaliças: alface, brócolis, cebolinha, couve-flor, repolho, rúcula e salsa. Não há balanço de perdas para toda a safra. Em Guarapuava, Pato Branco e União da Vitória, a vistoria precisa separar estruturas já reparadas daquelas que ainda deixam entrar água sobre mudas e canteiros.

No sábado (10), essas áreas do Sul e Centro-Sul tiveram máximas entre 16 °C e 21 °C, sob chuva mais regular.

Temperatura amena, pouca ventilação e folhas molhadas por mais tempo favorecem algumas doenças, embora não confirmem infecção. Em viveiros, escoamento da água e circulação do ar ajudam a reduzir o molhamento das mudas; a decisão de aplicar qualquer produto depende de diagnóstico e orientação técnica local.

Depois do feriado: decidir pelo solo, não pelo calendário

A previsão mantém chuva e possibilidade de trovoadas no Paraná na terça-feira (13). Para quarta (14), a indicação de acumulados altos em partes do Noroeste ainda pede acompanhamento. Em Altônia, Cascavel e Guarapuava, a sequência de trabalhos deve começar pela inspeção da drenagem, das coberturas e da trafegabilidade; não há uma única data segura de retomada para todos os talhões.

Previsão de chuva acumulada até quarta-feira (14), às 21h.

Mesmo onde a chuva diminuir, a superfície pode secar antes do interior do canteiro. Entrar cedo demais com máquinas pode compactar o solo e dificultar o novo plantio.

Para alface em muda, observar raízes e colo antes do transplante; para brócolis e couve-flor já estabelecidos, avaliar folhas, estrutura e necessidade real de irrigação. Pulverização exige janela sem chuva e condições adequadas ao produto, confirmadas com assistência agronômica.