Ar quente causa 43°C e contraste de mais de 30°C no Brasil

Uma diferença de mais de 30°C entre o Norte e o Sul do Brasil vai marcar os próximos dias, graças a uma massa de ar frio que derruba as temperaturas no Sul, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, e o calor intenso que continua predominando nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Ao longo desta quinta-feira (8), temperaturas altíssimas já foram registradas no Brasil. Municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como Porto Nacional (TO), Teresina (PI) e Cocalinho (MT) registraram máximas próximas dos 41°C, e essas temperaturas podem subir ainda mais.

Enquanto as temperaturas no centro-norte do país continuam subindo, uma massa de ar frio fará as temperaturas caírem no Sul a partir deste sábado (10), gerando um imenso contraste térmico.

Ao mesmo tempo, municípios do Rio Grande do Sul têm registrado temperaturas mínimas próximas dos 10°C devido à frente fria que atua sobre a região, o que já tem gerado um grande contraste de temperaturas de até 30°C entre o Norte e o Sul do Brasil. A tendência é de que esse contraste aumente ainda mais.

Frio se intensifica no Sul do Brasil

Uma massa de ar frio começa a avançar pelo país a partir deste sábado (10), fazendo as temperaturas caírem para patamares mais amenos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As temperaturas mínimas no extremo sul do Rio Grande do Sul e nas regiões serranas podem atingir valores abaixo dos 10°C, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira mostra que o extremo sul do Rio Grande do Sul pode registrar temperaturas de 10°C ou menos, embora não haja risco de geadas.

Ainda assim, apenas uma área muito localizada registrará temperaturas mais baixas, e até o momento, previsões não indicam que exista risco de ocorrência de geadas em nenhuma região. Na maior parte dos estados da região Sul, as mínimas permanecerão entre 10°C e 15°C, longe de trazer frio extremo.

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Além disso, as temperaturas podem cair para patamares mais amenos em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, mas também sem previsão de frio extremo. Em São Paulo Capital, por exemplo, as máximas caem de 33°C para 27°C no domingo (11) - temperaturas mais amenas, porém muito distantes do frio de inverno.

Calor aumenta no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste

Enquanto a região Sul continua registrando máximas que podem permanecer abaixo dos 20°C em vários municípios, as temperaturas seguem altas em praticamente toda a região Centro-Oeste, Norte e grande parte do Nordeste do Brasil, com máximas chegando a mais de 40°C em diversos municípios.

Previsão de máximas na segunda-feira mostra que grande parte do centro-norte do Brasil seguirá registrando temperaturas altíssimas, que passam dos 40°C em diversos estados.

Na região Sudeste, as temperaturas máximas chegam a valores que abrangem desde os 30°C até os 38°C em grande parte dos estados, com ocorrências pontuais de máximas acima dos 40°C no extremo norte de Minas Gerais.

No entanto, note um fenômeno curioso: Na imagem acima, teremos diversos municípios ao norte registrando temperaturas de até 43°C, enquanto municípios da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense registram temperaturas próximas dos 10°C - o que indica, efetivamente, uma diferença de 33°C entre o Sul e o Norte do país exatamente no mesmo horário.

Contraste continua na semana que vem

Previsões climáticas do modelo europeu ECMWF indicam que essa tendência de temperaturas mais frias no sul e mais quentes no centro-norte do país ainda pode continuar ao longo de toda a semana que vem. É possível observar este comportamento na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 12 e 19 de Outubro mostra que a tendência de frio no Sul e calor no Norte do país vai continuar ao longo da semana que vem.

O avanço contínuo de ar frio vai manter as temperaturas abaixo da média sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo ao longo da semana que vem. Ao mesmo tempo, todo o restante das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste continuarão registrando temperaturas acima da média, que podem facilmente exceder os 40°C.

Com isso, tudo indica que o grande contraste térmico sobre o Brasil vai perdurar ao longo de toda a semana que vem, com temperaturas baixas sendo registradas na região Sul, SP e MS e temperaturas altíssimas sendo registradas em todas as outras regiões do Brasil.