Previsão do tempo para o final do ano no Brasil: tendências do ECMWF para outubro, novembro e dezembro

Com intensificação do El Niño, as novas projeções do modelo europeu ECMWF apontam para um verão de 2027 marcado por calor intenso e grandes contrastes na distribuição das chuvas no Brasil - o que inclui secas pronunciadas no Norte e Nordeste e chuvas intensas no Sul.

Previsão de temperaturas máximas sexta e acumulados totais até terça mostra um panorama climático de calor intenso no Brasil e chuvas fortes no Sul, que continua nos próximos meses.

As últimas atualizações do modelo numérico europeu ECMWF estão indicando panoramas climáticos muito alinhados com o esperado para anos de El Niño - que envolvem condições meteorológicas de muita chuva e calor. Vale lembrar que o El Niño está, geralmente, associado às seguintes condições:

Região Sul: Chuvas fortes/frequentes, aumento das temperaturas médias;

Chuvas fortes/frequentes, aumento das temperaturas médias; Região Sudeste: Aumento das temperaturas médias, ondas de calor;

Aumento das temperaturas médias, ondas de calor; Região Centro-Oeste: Chuvas e temperaturas acima da média no MS;

Chuvas e temperaturas acima da média no MS; Região Nordeste: Diminuição das chuvas, secas severas;

Diminuição das chuvas, secas severas; Região Norte: Diminuição das chuvas, secas severas, aumento pronunciado de incêndios florestais.

No entanto, alguns panoramas podem não bater 100% com o esperado. Por isso, vamos analisar juntos o que o ECMWF indica de previsão para os próximos meses.

Outubro: Calor, chuvas intensas e massas de ar frio

Ao longo deste mês, ainda se espera um avanço pronunciado de massas de ar frio no centro-sul do Brasil, o que vai manter as temperaturas dentro ou abaixo da média entre estados como RS, SC, PR, MS e SP. O destaque fica para o Estado Gaúcho, onde o frio pode continuar mais intenso que o normal.

Previsão de anomalias de temperatura para o mês de Outubro de 2026.

Esse comportamento está associado à uma formação frequente de ciclones e frentes frias, que também será capaz de manter o tempo extremamente chuvoso sobre o centro-sul do Brasil ao longo do mês, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de chuva para o mês de Outubro de 2026.

No restante do país, no entanto, é possível observar que existe uma tendência inversa: Temperaturas muito acima da média, com a possibilidade de ondas de calor intensas, e tempo mais seco do que o normal, especialmente entre as regiões Norte e Nordeste.

Novembro: Calor se intensifica com chuva e seca

Para Novembro, o ECMWF indica condições de temperaturas mais quentes que o normal em praticamente todo o Brasil. Isso significa que as massas de ar frio perdem a intensidade inclusive na região Sul, e um calor intenso passa a predominar pelo país, com possíveis ondas de calor severas.

Previsão de anomalias de temperatura para o mês de Novembro de 2026.

Ao mesmo tempo, se intensifica a distribuição das chuvas: Espera-se acumulados muito acima da média no Sul e muito abaixo no Norte do país, o que pode estar associado à ocorrência de períodos de seca severa no Norte, Nordeste e partes do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil.

Previsão de anomalias de chuva para o mês de Novembro de 2026.

Esse comportamento climático também pode impulsionar a ocorrência de grandes incêndios florestais e queimadas em toda a região mencionada, inclusive na área da floresta Amazônica, o que traz riscos altos ao meio ambiente.

Dezembro: Clima de novembro continua

Ao longo de Dezembro, a tendência climática observada em Novembro continua: Primeiro, o modelo ECMWF indica a ocorrência de temperaturas acima da média em praticamente todo o país, comportamento climático alinhado com o esperado para anos de El Niño.

Previsão de anomalias de temperatura para o mês de Dezembro de 2026.

E o mesmo ocorre com a distribuição de chuvas, que indica que o norte do país continuará registrando acumulados totais abaixo da média, enquanto o Sul do país é atingido por chuvas mais volumosas do que o normal, o que pode causar grandes transtornos para a população especialmente no RS, em SC e no PR.

Previsão de anomalias de chuva para o mês de Dezembro de 2026.

Com a intensificação contínua do El Niño, que pode se tornar o mais intenso já registrado desde o início dos estudos sobre o fenômeno, as previsões emitidas já a muitos meses atrás pelos meteorologistas sérios está cada vez mais se tornando realidade.

Por isso, recomenda-se atenção por parte de autoridades, políticos e tomadores de decisão ao longo dos próximos meses: O verão de 2027 pode ser marcado por eventos meteorológicos extremos, e toda possível precaução contra o que as previsões indicam não deve ser analisada de maneira leviana.