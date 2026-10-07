Nova previsão indica El Niño com 4°C de aquecimento e região de monitoramento já supera 30°C
Pela primeira vez desde o início do monitoramento da temperatura da superfície do mar pela NOAA a região de monitoramento do El Niño ultrapassou 30°C. Enquanto isso, nova previsão do ECMWF aponta que a anomalia absoluta do El Niño pode superar 4°C em dezembro.
A nova previsão do modelo ECMWF iniciada em outubro indica que o aquecimento mensal absoluto na região de monitoramento do El Niño (Niño 3.4) pode alcançar uma anomalia absoluta superior a 4°C em dezembro.
Este valor é extremamente preocupante, uma vez que o fenômeno ainda não alcançou seu pico, e deve continuar aquecendo até, pelo menos, dezembro. A seguir, confira detalhes do recorde e o que diz a nova rodada do ECMWF.
TSM ultrapassa 30°C pela primeira vez
O gráfico abaixo mostra as séries anuais de TSM diária na região do Niño 3.4 desde 1981. Os anos de 1981 a 2024 são mostrados em linhas cinzas, enquanto o ano de 2025 é destacado em amarelo e 2026 em vermelho. As linhas tracejadas representam as normais climatológicas de 1982-2010 e 1990-2020.
Fica claro como o ano de 2026 se destaca não apenas dos valores médios históricos mas também dos demais anos, principalmente a partir de junho de 2026, quando a curva vermelha “descola” completamente das demais.
Desde junho de 2026 a TSM nesta região vem quebrando recordes diários em relação ao mesmo período dos anos anteriores. Em 30 de setembro de 2026 o recorde histórico de 29,82°C em 17 de novembro de 2015 foi quebrado, com a TSM alcançando 29,85°C.
O recorde anterior, de 2015, ocorreu durante o pico do El Niño daquele ano e, agora, pela primeira vez na história das medições, a TSM diária ultrapassou 30°C - em outubro! A diferença mais importante aqui é que o El Niño atual ainda não alcançou seu pico, previsto para dezembro de 2026. Até lá, a TSM diária ainda deve subir muito, elevando ainda mais o patamar dos novos recordes.
ECMWF prevê aquecimento superior a 4°C
Todos os meses os modelos climáticos atualizam suas previsões para o El Niño, ao incorporar as observações recentes. A nova rodada do modelo ECMWF mostra que a maior parte dos membros do modelo prevê anomalias absolutas superiores a 4°C, podendo se aproximar de 5°C entre novembro e dezembro. Neste caso, estamos falando de anomalias absolutas, que levam em conta o aquecimento global.
Já a previsão de anomalias relativas, que desconta o aquecimento de fundo dos oceanos tropicais e é a nova metodologia oficial, indica com segurança um pico mensal superior a 3°C, podendo alcançar 3,7°C no cenário mais alarmista e 3,5°C considerando a média dos membros da simulação. Cada linha vermelha representa um membro, ou seja, previsões iniciadas com pequenas diferenças nas condições iniciais.
Além disso, o modelo ECMWF prevê que o El Niño deve permanecer dentro da categoria forte (acima de 1,5°C) até, pelo menos, abril de 2027. Este aquecimento elevado prolongado pode impactar fortemente o Nordeste, deixando as chuvas muito abaixo da média durante a estação chuvosa.