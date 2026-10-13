Ar frio vai avança e traz temperaturas atípicas ao Centro-Sul; saiba o que esperar

Uma massa de ar frio vai avançar pelo Brasil no final da semana, provocando uma queda acentuada das temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de um episódio de friagem fora de época no Norte e em áreas do Nordeste. Há risco de geadas.

Neste momento, uma massa de ar frio está atuando sobre a região Sul e fazendo as temperaturas caírem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Previsões indicam que, ao longo do próximo final de semana, essa massa de ar frio ganhará intensidade e avançará também pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Já nesta terça-feira (13), municípios gaúchos como São José dos Ausentes, Canela e São Francisco de Paula registraram temperaturas mínimas muito baixas, chegando a 9°C. Essas temperaturas tendem a cair nos próximos dias.

A princípio, as previsões indicam que essa massa de ar frio se manterá relativamente estacionária ao longo dos próximos dias, com as temperaturas mínimas na região Sul se mantendo por volta de 10°C nos municípios mais frios durante a quarta-feira (14) e a quinta-feira (15). Ao longo destes dias, o sistema ainda não atua sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Frio se intensifica a partir da sexta-feira

Já na quinta-feira (15), essa massa de ar frio começará a atuar sobre o Mato Grosso do Sul, fazendo as temperaturas caírem levemente sobre o estado. A partir da sexta-feira (16), no entanto, a massa de ar frio começa a avançar de maneira mais pronunciada pelo Brasil, cobrindo grande parte do país.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na sexta, sábado e domingo mostra o avanço da massa de ar frio, que passa a abranger uma grande parte do Brasil no fim de semana.

Como resultado deste avanço mais pronunciado, as temperaturas caem de maneira significativa sobre a região Sul, chegando a temperaturas próximas dos 0°C - o que pode ocasionar a formação de geadas localizadas no domingo (18) e na segunda-feira (19), especialmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

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As temperaturas mínimas no Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte de Minas Gerais também vão cair de maneira significativa ao longo do final de semana, chegando a mínimas entre 10 e 15°C, como é possível observar na imagem abaixo. Não há, no entanto, previsão de geadas nestas regiões.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira mostra que as temperaturas vão cair consideravelmente no centro-sul do país ao longo do final de semana, com risco de geadas no Sul.

Até o final do domingo (18), praticamente toda a região Sudeste (inclusive o restante de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo) e a região Centro-Oeste (incluindo Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal) estarão registrando temperaturas mais amenas devido ao avanço da massa de ar frio.

Frio chega até as regiões Norte e Nordeste

Entre o domingo (18) e a segunda-feira (19), até mesmo as regiões Norte e Nordeste do Brasil registrarão quedas leves nas temperaturas, dando origem a um episódio de friagem fora de época. Entre os estados atingidos estão o oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, Tocantins, Rondônia e Acre.

Isso fará com que alguns municípios destes estados registrem temperaturas mínimas abaixo dos 20°C, com uma sensação de frio mais intensa que o normal. Ainda assim, vale notar que não há previsão de frio tão intenso quanto o registrado sobre o Sul do Brasil.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo de noite mostra que a abrangência da massa de ar frio será capaz de chegar até mesmo às regiões Norte e Nordeste.

Essas temperaturas muito baixas são atípicas para essa época do ano, quando o frio se torna gradualmente menos intenso e começa a dar espaço ao calor. Ainda assim, não são uma ocorrência inédita: A primavera é uma estação de transição e, portanto, costuma trazer ainda alguns períodos de clima mais próximo ao de inverno. Episódios similares de frio atípico já ocorreram no passado.

Vale notar que, com a intensificação do El Niño, este breve episódio de frio intenso ainda não muda as últimas previsões climáticas, que indicam um aquecimento pronunciado e temperaturas muito altas sobre o Brasil ao longo dos próximos meses, especialmente durante o verão de 2027, quando novos recordes de temperatura máxima podem ser registrados.