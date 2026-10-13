Temporais e granizo causam alagamentos e estragos em cidades do interior de SP

Em decorrência do grande volume acumulado de precipitação nas últimas 72 horas, a prefeitura de Campinas acionou decretos de segurança e suspendeu o funcionamento de parques públicos localizados na região sul do município.

Chuva com granizo registrada em Rinópolis (SP). Foto: Reprodução / Rede Social/ G1

Uma sequência de temporais atingiu municípios do interior do estado de São Paulo entre o domingo (11) e a tarde desta terça-feira (13). As precipitações vieram acompanhadas de rajadas intensas de vento, queda de granizo e transbordamentos.

O cenário resultou em estragos em diversas cidades, provocando bloqueios em rodovias, desabamentos parciais de imóveis, destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Apesar do registro oficial de famílias desalojadas, os órgãos de atendimento não confirmaram mortes decorrentes dos temporais.

Danos recentes e ocorrências no noroeste paulista

Na tarde de terça-feira (13), vendavais intensos e tempestades com granizo atingiram em cheio cidades pertencentes à região de São José do Rio Preto. A força das rajadas derrubou árvores na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), sentido José Bonifácio, obstruindo trechos próximos à base de pedágio, além de ocorrências semelhantes na BR-153 e registros de chuva em Rinópolis.

Queda de árvores na BR-153 em José Bonifácio (SP). Foto: Reprodução / Rede Social

No município de Piacatu, imagens registraram pedras de gelo de grandes proporções caindo com força e danificando veículos em áreas urbanas. Enquanto isso, na cidade de Alto Alegre, as fortes rajadas causaram estragos na fiação elétrica e derrubaram diversas árvores, mobilizando equipes da Defesa Civil Municipal para atendimento imediato.

Apesar do susto e dos impactos patrimoniais nas vias públicas e estruturas, os serviços de atendimento de emergência confirmaram que não houve feridos nas cidades afetadas do noroeste paulista.

Inundações, famílias desalojadas e transtornos no início da semana

Dois dias antes, no domingo (11), volumes d'água expressivos provocaram enxurradas em diferentes regiões do território paulista. Conforme balanço divulgado pela Defesa Civil estadual, doze pessoas de três famílias ficaram desalojadas e precisaram ser acolhidas temporariamente nas casas de parentes.

Em Campinas, onde o índice pluviométrico marcou 59,2 mm em 24 horas, foram computadas seis ocorrências principais, com sete vias alagadas, três imóveis danificados e um automóvel atingido por árvore. Além disso, a administração municipal determinou o fechamento de parques e bosques na zona sul, que ocorre quando o acumulado atinge 80 mm em até 72 horas.

A cidade de Paulínia também enfrentou transtornos provocados pelas chuvas, que formaram uma grande lâmina d'água em vias como a Rua Luiz Octávio Marcondes Machado e na região da Lagoa do João Aranha. O município contabilizou 14 árvores caídas, dois muros destruídos, cinco incidentes na rede elétrica, bloqueio em três vias, três desabamentos parciais e a inundação de um mercado.

As precipitações alcançaram marcas superiores a 50 mm em vários municípios e afetaram Casa Branca, Socorro, Franca, Taubaté, Cravinhos e Pirassununga, com registros de destelhamentos e apagões. Em Presidente Epitácio, no Rio Paraná, duas embarcações naufragaram, resultando no resgate de sete homens das águas, sendo um deles levado ao pronto-socorro com hipotermia.