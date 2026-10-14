Alerta em SP: Chuva de 32 mm ameaça safra de laranja com surto de pinta preta

A chuva prevista entre quarta e sexta-feira eleva a atenção à pinta preta nos citros. Em Limeira, Araraquara e São José do Rio Preto, produtores devem verificar florada, histórico sanitário e molhamento antes de decidir o manejo.

Previsão de chuva entre quarta-feira (14) e sexta-feira (16) no cinturão citrícola paulista, período que exige atenção à pinta preta da laranja.

A chuva prevista para o interior paulista chega em uma fase delicada para alguns pomares de laranja e tangerina: a florada e os primeiros frutos. São José do Rio Preto pode receber 32 mm na sexta-feira, 16. Limeira e Araraquara devem ter pancadas entre quarta, 14, e sexta, ampliando a atenção à pinta preta.

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Para quem vende fruta fresca, manchas na casca podem reduzir o valor comercial e restringir destinos de exportação. A chuva, porém, apenas cria condições favoráveis: a infecção depende da presença do fungo, da duração do molhamento e da fase de cada pomar. Vistoria e histórico da área devem orientar qualquer decisão sobre proteção.

Limeira, Araraquara e Rio Preto entram em sequência de chuva

Em Limeira, a previsão indica 7,5 mm na quarta-feira, 14, 14 mm na quinta, 15, e 9,4 mm na sexta, 16. Em Araraquara, são 14 mm, 10 mm e 8,4 mm, respectivamente.

São José do Rio Preto pode receber 6,4 mm, 12 mm e 32 mm nesses dias. Os totais poderão mudar nas próximas atualizações.

A repetição dos dias úmidos importa mais que um acumulado isolado. Respingos dispersam esporos de frutos e ramos infectados; folhas caídas também alimentam o ciclo do fungo.

Previsão de chance de chuva para sexta-feira (16), às 14h.

Em Limeira, Matão e São José do Rio Preto, a exposição varia conforme histórico da doença, idade das árvores e queda das pétalas. Pomares mais velhos e variedades tardias podem exigir atenção maior porque concentram os danos mais expressivos. O mapa de chuva orienta a vistoria, mas não diagnostica doença.

Frutos jovens e fruta fresca exigem leituras diferentes do risco

No cinturão de São Paulo e do Triângulo Mineiro, a estimativa da safra de laranja é de 263,15 milhões de caixas de 40,8 quilos. É produção prevista, não perda associada à chuva desta semana. Onde a florada terminou, frutos jovens ficam expostos ao período úmido. Onde ainda há flores, a fase da planta precisa ser identificada antes de definir o manejo.

Previsão de chuva acumulada até sexta-feira (16), às 23h, com volumes acima de 80 mm em pontos de São Paulo e do Triângulo Mineiro.

As manchas não alteram a qualidade do suco. A diferença entre esses destinos comerciais precisa aparecer na avaliação econômica do pomar: uma fruta rejeitada para venda fresca não equivale automaticamente a suco perdido. Sintomas em frutos jovens podem demorar semanas ou meses; a chuva desta semana não permite anunciar prejuízo imediato à exportação.

Em Limeira, 14 mm na quinta-feira reforçam a checagem de frutos e ramos com histórico da doença.

Em Araraquara, 14 mm na quarta pedem revisão da florada e da proteção anterior.

Em São José do Rio Preto, até 32 mm na sexta exigem observar a chuva dentro do pomar.

Após sexta-feira, inspeção decide o manejo nos pomares paulistas

A previsão indica diminuição da instabilidade no interior paulista no sábado, 17, e tempo mais firme em Limeira, Araraquara e São José do Rio Preto no domingo, 18. A mudança pode abrir uma janela para vistoriar copas e reavaliar pulverizações.

Intervalo, produto e necessidade de nova proteção dependem do histórico da área, da cultivar e de orientação agronômica.

Em pomares voltados ao mercado in natura, convém registrar florada, chuva medida e sintomas em frutos antigos. A vistoria deve alcançar a parte inferior da copa.

Em Matão e Limeira, calendários de florada distintos exigem decisões distintas; em São José do Rio Preto, os 32 mm previstos para sexta pedem atualização da previsão antes da operação. Só o acompanhamento local mostrará eventual infecção e efeito comercial.