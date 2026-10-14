Chuva forte inunda túnel do Anhangabaú e gera caos em São Paulo; veja imagens

Mais de mil raios cruzaram os céus da capital paulista durante a tempestade da tarde, provocando a invasão das águas nas escadarias da estação Trianon-Masp e deixando passageiros ilhados em plena Avenida Paulista.

Terminal Bandeira, no Centro da capital, alagado após chuva. Foto: Arquivo pessoal

Uma forte tempestade atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira (14), provocando inundações repentinas e paralisando pontos estratégicos do tráfego urbano. Diversos motoristas precisaram se abrigar sobre o teto dos próprios automóveis após o túnel do Vale do Anhangabaú ficar submerso durante o temporal.

Diante do rápido acúmulo de água, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos a partir das 15h25. Paralelamente, a Defesa Civil emitiu alertas para precipitações intensas com rajadas de vento e descargas elétricas.

Resgates no centro e impactos no transporte público

No centro da cidade, o alagamento no túnel do Vale do Anhangabaú mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram deslocadas para prestar socorro aos condutores ilhados. Veículos de passeio e ônibus flutuaram na via subterrânea enquanto o volume acumulado cobria as pistas de rolamento.

Alagamento no túnel do Vale do Anhangabaú. Foto: Jardim Capelinha News

Na mesma região, as enxurradas invadiram as dependências do Terminal Bandeira e formaram fortes correntezas nos arredores das ruas Amaral Gurgel e General Jardim, no bairro da Consolação. Além de alagar calçadas inteiras, o volume de água arrastou detritos e cercou veículos em cruzamentos movimentados.

Vale do Anhangabaú agora em SP. https://t.co/eEHsnDu4Yr Papai Bozo (@PapaiBozo1) October 14, 2026

O sistema de transporte metropolitano também sofreu os impactos diretos do temporal na área central. Na Avenida Paulista, a força da água desceu com velocidade pelas escadarias da estação Trianon-Masp do metrô. Ao longo do evento, os registros meteorológicos oficiais contabilizaram 1.041 descargas elétricas na cidade.

Transbordamento no Ibirapuera e reflexos na zona sul

A zona sul da capital foi amplamente castigada pela violência da ventania e por intensas precipitações com granizo. Como consequência da sobrecarga pluvial, as calçadas da região deram lugar a enxurradas contínuas e o tráfego de veículos ficou travado em vários pontos.

Uma forte tempestade provocou o alagamento da entrada do Pavilhão das Culturas Brasileiras (PACUBRA), no Parque Ibirapuera, onde é realizada a edição 2026 do São Paulo Fashion Week (SPFW), nesta quarta-feira (14). A chuva intensa comprometeu o acesso ao espaço e bloqueou a entrada de convidados por mais de meia hora devido ao acúmulo de água. Créditos: @lechemalle (IG) | @myhoodbr Confira na JP New Siga o nosso perfil @JovemPanNews #JovemPanNews #Chuva #Alagamento #SP Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 14, 2026

No Parque Ibirapuera, o lago principal transbordou, o que causou a queda de uma grade de contenção e a inundação imediata das vias do entorno. Perto dali, vias de grande circulação registraram bloqueios, como a Avenida Professor Ascendino Reis e a Avenida 23 de Maio.

Acesso da estação Japão-Liberdade, linha 1 azul do Metrô! https://t.co/Nzluhfrwip — São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) October 14, 2026

O congestionamento também atingiu a passagem pelo Complexo Viário Ayrton Senna e trechos da Marginal Pinheiros. Na pista expressa da marginal, sentido Interlagos, houve alagamento transitável nas faixas da esquerda perto da Ponte Estaiada e do acesso ao Parque Bruno Covas.

Índices pluviométricos e registros da defesa civil

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) registrou marcas expressivas de precipitação, acumulando 69 mm na Vila Clementino, 43 mm na Sé e 37 mm no bairro de Moema. Em paralelo, o CGE computou ao menos nove pontos de alagamento distribuídos pelo município.

A formação das tempestades decorreu do aquecimento prévio associado ao avanço da brisa marítima em direção à capital. Imagens de radar apontaram núcleos com granizo e fortes rajadas de vento entre Pirituba, Jaraguá, Lapa e Pinheiros.

A severidade das instabilidades climáticas acabou ultrapassando os limites da capital e atingiu igualmente municípios vizinhos. Diante do cenário de riscos e alagamentos intransitáveis, as autoridades mantiveram as orientações para que a população buscasse abrigo seguro.