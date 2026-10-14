Chuva forte inunda túnel do Anhangabaú e gera caos em São Paulo; veja imagens
Mais de mil raios cruzaram os céus da capital paulista durante a tempestade da tarde, provocando a invasão das águas nas escadarias da estação Trianon-Masp e deixando passageiros ilhados em plena Avenida Paulista.
Uma forte tempestade atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira (14), provocando inundações repentinas e paralisando pontos estratégicos do tráfego urbano. Diversos motoristas precisaram se abrigar sobre o teto dos próprios automóveis após o túnel do Vale do Anhangabaú ficar submerso durante o temporal.
Diante do rápido acúmulo de água, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos a partir das 15h25. Paralelamente, a Defesa Civil emitiu alertas para precipitações intensas com rajadas de vento e descargas elétricas.
Resgates no centro e impactos no transporte público
No centro da cidade, o alagamento no túnel do Vale do Anhangabaú mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram deslocadas para prestar socorro aos condutores ilhados. Veículos de passeio e ônibus flutuaram na via subterrânea enquanto o volume acumulado cobria as pistas de rolamento.
Na mesma região, as enxurradas invadiram as dependências do Terminal Bandeira e formaram fortes correntezas nos arredores das ruas Amaral Gurgel e General Jardim, no bairro da Consolação. Além de alagar calçadas inteiras, o volume de água arrastou detritos e cercou veículos em cruzamentos movimentados.
O sistema de transporte metropolitano também sofreu os impactos diretos do temporal na área central. Na Avenida Paulista, a força da água desceu com velocidade pelas escadarias da estação Trianon-Masp do metrô. Ao longo do evento, os registros meteorológicos oficiais contabilizaram 1.041 descargas elétricas na cidade.
Transbordamento no Ibirapuera e reflexos na zona sul
A zona sul da capital foi amplamente castigada pela violência da ventania e por intensas precipitações com granizo. Como consequência da sobrecarga pluvial, as calçadas da região deram lugar a enxurradas contínuas e o tráfego de veículos ficou travado em vários pontos.
No Parque Ibirapuera, o lago principal transbordou, o que causou a queda de uma grade de contenção e a inundação imediata das vias do entorno. Perto dali, vias de grande circulação registraram bloqueios, como a Avenida Professor Ascendino Reis e a Avenida 23 de Maio.
O congestionamento também atingiu a passagem pelo Complexo Viário Ayrton Senna e trechos da Marginal Pinheiros. Na pista expressa da marginal, sentido Interlagos, houve alagamento transitável nas faixas da esquerda perto da Ponte Estaiada e do acesso ao Parque Bruno Covas.
Índices pluviométricos e registros da defesa civil
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) registrou marcas expressivas de precipitação, acumulando 69 mm na Vila Clementino, 43 mm na Sé e 37 mm no bairro de Moema. Em paralelo, o CGE computou ao menos nove pontos de alagamento distribuídos pelo município.
A formação das tempestades decorreu do aquecimento prévio associado ao avanço da brisa marítima em direção à capital. Imagens de radar apontaram núcleos com granizo e fortes rajadas de vento entre Pirituba, Jaraguá, Lapa e Pinheiros.
A severidade das instabilidades climáticas acabou ultrapassando os limites da capital e atingiu igualmente municípios vizinhos. Diante do cenário de riscos e alagamentos intransitáveis, as autoridades mantiveram as orientações para que a população buscasse abrigo seguro.
Referências da notícia
Fernanda Palhares, Bruna Lopes. (2026). Chuva forte alaga túnel do Vale do Anhangabaú e deixa carros boiando em SP.
Redação g1. (2026). Ruas 'viram rios' com forte chuva em SP, água invade Terminal Bandeira e estações do metrô, e Defesa Civil emite dois alertas severos.