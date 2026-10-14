    Duas massas de ar frio trazem friagem, geadas e frio atípico por período prolongado; confira

    Duas massas de ar frio avançaram pelo Brasil ao longo da segunda quinzena de Outubro, provocando uma queda acentuada das temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e geadas localizadas. Até mesmo o Norte e o Nordeste serão afetados, com uma friagem fora de época.

    Uma massa de ar frio já está atuando sobre a Região Sul e vai ganhar força nos próximos dias, avançando também pelo Sudeste, Centro-Oeste e parte das regiões Norte e Nordeste. A previsão indica que haverá uma queda significativa das temperaturas, mínimas próximas de 0°C no Sul e possibilidade de geadas localizadas na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

    Nesta terça-feira (13), municípios gaúchos como São José dos Ausentes, Canela e São Francisco de Paula registraram temperaturas mínimas de 9°C. O frio deve persistir nos próximos dias, com mínimas próximas de 10°C nos municípios mais frios da Região Sul durante a quarta-feira (14) e a quinta-feira (15).

    Até quinta-feira (15), a massa de ar frio permanecerá principalmente sobre o Sul, começando a influenciar também o Mato Grosso do Sul. A partir de sexta-feira (16), porém, o sistema começará a avançar de maneira mais abrangente pelo país, provocando uma queda mais acentuada das temperaturas em diversos estados Brasileiros.

    Massa de ar frio pode provocar geadas no Sul

    Com o avanço do ar frio ao longo deste próximo final de semana, os modelos numéricos de previsão indicam temperaturas mínimas de 4°C. Aplicando correções inerentes ao desvio natural do modelo, é possível determinar que o frio pode ser ainda mais intenso, chegando perto dos 0°C em áreas da Região Sul.

    Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira durante a manhã mostra uma queda intensa das temperaturas ao longo do final de semana, com risco de mínimas próximas dos 0°C.
    Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira durante a manhã mostra uma queda intensa das temperaturas ao longo do final de semana, com risco de mínimas próximas dos 0°C.

    Por isso, entre o domingo (18) e segunda-feira (19), há possibilidade de formação de geadas localizadas. O fenômeno ocorre especialmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, mas também pode atingir outros municípios do Rio Grande do Sul, Paraná e principalmente de Santa Catarina.

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    Enquanto isso, a massa de ar frio avança por todo o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil até o final do domingo (18). Em estados como Mato Grosso do Sul, em São Paulo e em parte de Minas Gerais, as mínimas também devem cair significativamente durante o fim de semana, ficando entre 10°C e 15°C. Apesar do resfriamento, não há previsão de geadas nessas regiões.

    Friagem fora de época atinge áreas do Norte e Nordeste

    Entre domingo (18) e segunda-feira (19), o avanço do ar frio também poderá provocar uma queda de temperatura em alguns estados do Norte e do Nordeste, caracterizando um episódio de friagem fora de época. Entre es Estados afetados estão Rondônia, Acre, Tocantins, oeste da Bahia e sul do Maranhão e do Piauí.

    Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo de noite mostra que a abrangência da massa de ar frio conseguirá chegar até mesmo às regiões Norte e Nordeste.
    Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo de noite mostra que a abrangência da massa de ar frio conseguirá chegar até mesmo às regiões Norte e Nordeste.

    Em parte, esse avanço de massas de ar frio pelo Brasil está sendo impulsionado pela Oscilação Antártica, que está entrando em fase negativa - situação onde massas de ar frio se desprendem com maior facilidade da região Antártica e se deslocam com maior frequência em direção à América do Sul.

    Segunda massa de ar frio atinge o Brasil semana que vem

    Ao longo da semana que vem, uma segunda massa de ar frio que está se deslocando sobre o oceano Pacífico também chegará até a América do Sul, ajudando a fortalecer e manter o frio sobre o continente durante um período relativamente longo. Isso traz um clima frio atípico para esta época do ano.

    Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 19 e 26 de Outubro mostra que as temperaturas permanecerão abaixo da média ao longo da semana que vem com as duas massas de ar frio.
    Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 19 e 26 de Outubro mostra que as temperaturas permanecerão abaixo da média ao longo da semana que vem com as duas massas de ar frio.

    O resultado é que as temperaturas permanecerão abaixo da média em toda a região Sul, no Mato Grosso do Sul e também parte do Sudeste, especialmente em São Paulo, ao longo da semana que vem - como é possível observar na imagem acima. Na região Sul, as temperaturas próximas dos 0°C podem se repetir novamente.

    Apesar dessa situação resultar em um clima frio atípico para essa época do ano, essa não é uma ocorrência inédita: A primavera é uma estação de transição e, portanto, costuma trazer ainda alguns períodos de clima mais próximo ao de inverno. Desta maneira, episódios similares já ocorreram no passado.