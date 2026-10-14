Duas massas de ar frio trazem friagem, geadas e frio atípico por período prolongado; confira

Duas massas de ar frio avançaram pelo Brasil ao longo da segunda quinzena de Outubro, provocando uma queda acentuada das temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e geadas localizadas. Até mesmo o Norte e o Nordeste serão afetados, com uma friagem fora de época.

Uma massa de ar frio já está atuando sobre a Região Sul e vai ganhar força nos próximos dias, avançando também pelo Sudeste, Centro-Oeste e parte das regiões Norte e Nordeste. A previsão indica que haverá uma queda significativa das temperaturas, mínimas próximas de 0°C no Sul e possibilidade de geadas localizadas na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

Nesta terça-feira (13), municípios gaúchos como São José dos Ausentes, Canela e São Francisco de Paula registraram temperaturas mínimas de 9°C. O frio deve persistir nos próximos dias, com mínimas próximas de 10°C nos municípios mais frios da Região Sul durante a quarta-feira (14) e a quinta-feira (15).

Até quinta-feira (15), a massa de ar frio permanecerá principalmente sobre o Sul, começando a influenciar também o Mato Grosso do Sul. A partir de sexta-feira (16), porém, o sistema começará a avançar de maneira mais abrangente pelo país, provocando uma queda mais acentuada das temperaturas em diversos estados Brasileiros.

Massa de ar frio pode provocar geadas no Sul

Com o avanço do ar frio ao longo deste próximo final de semana, os modelos numéricos de previsão indicam temperaturas mínimas de 4°C. Aplicando correções inerentes ao desvio natural do modelo, é possível determinar que o frio pode ser ainda mais intenso, chegando perto dos 0°C em áreas da Região Sul.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira durante a manhã mostra uma queda intensa das temperaturas ao longo do final de semana, com risco de mínimas próximas dos 0°C.

Por isso, entre o domingo (18) e segunda-feira (19), há possibilidade de formação de geadas localizadas. O fenômeno ocorre especialmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, mas também pode atingir outros municípios do Rio Grande do Sul, Paraná e principalmente de Santa Catarina.

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Enquanto isso, a massa de ar frio avança por todo o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil até o final do domingo (18). Em estados como Mato Grosso do Sul, em São Paulo e em parte de Minas Gerais, as mínimas também devem cair significativamente durante o fim de semana, ficando entre 10°C e 15°C. Apesar do resfriamento, não há previsão de geadas nessas regiões.

Friagem fora de época atinge áreas do Norte e Nordeste

Entre domingo (18) e segunda-feira (19), o avanço do ar frio também poderá provocar uma queda de temperatura em alguns estados do Norte e do Nordeste, caracterizando um episódio de friagem fora de época. Entre es Estados afetados estão Rondônia, Acre, Tocantins, oeste da Bahia e sul do Maranhão e do Piauí.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo de noite mostra que a abrangência da massa de ar frio conseguirá chegar até mesmo às regiões Norte e Nordeste.

Em parte, esse avanço de massas de ar frio pelo Brasil está sendo impulsionado pela Oscilação Antártica, que está entrando em fase negativa - situação onde massas de ar frio se desprendem com maior facilidade da região Antártica e se deslocam com maior frequência em direção à América do Sul.

Segunda massa de ar frio atinge o Brasil semana que vem

Ao longo da semana que vem, uma segunda massa de ar frio que está se deslocando sobre o oceano Pacífico também chegará até a América do Sul, ajudando a fortalecer e manter o frio sobre o continente durante um período relativamente longo. Isso traz um clima frio atípico para esta época do ano.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 19 e 26 de Outubro mostra que as temperaturas permanecerão abaixo da média ao longo da semana que vem com as duas massas de ar frio.

O resultado é que as temperaturas permanecerão abaixo da média em toda a região Sul, no Mato Grosso do Sul e também parte do Sudeste, especialmente em São Paulo, ao longo da semana que vem - como é possível observar na imagem acima. Na região Sul, as temperaturas próximas dos 0°C podem se repetir novamente.

Apesar dessa situação resultar em um clima frio atípico para essa época do ano, essa não é uma ocorrência inédita: A primavera é uma estação de transição e, portanto, costuma trazer ainda alguns períodos de clima mais próximo ao de inverno. Desta maneira, episódios similares já ocorreram no passado.