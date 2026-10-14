Ciclone, tempestades e frio atingem SP; veja a previsão

Na segunda metade desta semana, diferentes sistemas meteorológicos continuam deixando São Paulo em alerta para pancadas de chuva forte e tempestades. E a partir do fim de semana, o ar frio ingressa derrubando as temperaturas no leste do estado.

Os últimos dias já foram com muitas instabilidades no estado de São Paulo, e assim deve permanecer na segunda metade desta semana. Um cavado meteorológico e uma frente fria no oceano atuam neste momento na região, trazendo alertas para chuva de moderada a forte intensidade e tempestades em diversas áreas do estado.

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Na sexta-feira (16) o processo de formação de um novo ciclone sobre o oceano, entre as costas do Sul e do Sudeste do Brasil, vai provocar pancadas de chuva e tempestades isoladas em várias áreas do estado paulista, mesmo que o sistema em si não passe sobre a região.

Posteriormente, a partir do fim de semana, o sistema vai ajudar a impulsionar a entrada de um ar mais frio no leste do estado, diminuindo as temperaturas e deixando uma leve sensação de friozinho.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuva forte e tempestades continuam em SP

Hoje (14) o tempo permanece instável em todo o território paulista devido à atuação de um cavado meteorológico e de uma frente fria estacionada sobre o oceano. Os maiores volumes de chuva são esperados no oeste, centro, sul e leste do estado, onde o solo já se encontra saturado pelas chuvas dos dias anteriores, então, atenção redobrada para o risco de transtornos como deslizamentos, inundações e alagamentos.

Nesta quinta-feira (15) áreas de instabilidade mantém todo o estado em alerta para chuva moderada a forte, com acumulados acima dos 50 mm, e tempestades a qualquer momento do dia. O dia será bem encoberto na maior parte do estado e já amanhece com chuva em diversas áreas.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons acinzentados) para quinta-feira (15) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Não se descartam ainda rajadas de ventos acima dos 60 km/h e que podem pontualmente chegar na casa dos 100 km/h, e eventual queda de granizo.

Atenção para o risco de transtornos como alagamentos, deslizamentos, cortes de energia elétrica e queda de árvores, especialmente em áreas vulneráveis.

Na capital paulista, a quinta-feira (15) terá céu parcialmente nublado e chuvas moderadas durante todo o dia, com algumas trovoadas isoladas à tarde.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (15) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da sexta-feira (16) a formação do novo ciclone ainda vai trazer condições para tempestades isoladas e pancadas de chuva no estado de São Paulo, e já desde a madrugada, e principalmente na metade norte do estado.

Não se descartam rajadas de vento em torno dos 60 km/h e eventual queda de granizo.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para a sexta-feira (16) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando que em São Paulo a chance de chover é bem maior no leste.

Na capital paulista, a sexta-feira (16) terá condições de chuva ao longo de todo o dia, com sol entre algumas nuvens e trovoadas entre o fim da tarde e a noite.

A tendência indica que o tempo volta a ficar firme na maior parte de São Paulo no fim de semana, com céu claro e sol aparecendo mais; a exceção é a faixa litorânea que ainda pode registrar chuva fraca devido à circulação marítima.

Friozinho retornará ao leste de SP a partir do fim de semana

A partir deste fim de semana, a entrada de uma massa de ar mais frio fará as temperaturas diminuírem em áreas do leste de São Paulo. Essa queda será sentida especialmente nas máximas, mas ainda teremos uma sensação de friozinho no início da manhã e à noite.

Entre o fim de semana e o início da próxima, as temperaturas máximas chegam aos 27°C-29°C no estado, especialmente no oeste; mas em localidades do leste elas ficarão mais baixas, abaixo dos 20°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (°C) para segunda-feira (19), segundo o modelo europeu ECMWF.

No fim de semana o friozinho atinge algumas poucas localidades do leste, mas é na segunda-feira (19) que ele se espalha por mais municípios (mapa acima). As temperaturas à tarde vão variar entre 15°C e 18°C (tons verdes) em diversas localidades, como por exemplo, em Itapecerica da Serra (18°C) e Juquitiba (16°C).

A capital paulista deve registrar máximas entre 23°C e 24°C no fim de semana e 21°C na segunda-feira (19).