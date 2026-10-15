Uma escada estreita entre as pedras leva à praia brasileira eleita a melhor do mundo

Esta praia, localizada em Fernando de Noronha, já foi eleita várias vezes como a melhor do mundo, reconhecida por suas águas cristalinas, vida marinha rica e falésias imponentes; e é acessada por uma escada estreita de pedras.

Esta praia famosa em Fernando de Noronha (Pernambuco) já foi eleita várias vezes como a melhor do mundo. Crédito: Getty Images.

Fernando de Noronha, em Pernambuco, é um arquipélago vulcânico que fica a cerca de 350 km ao longo da costa do Nordeste do Brasil. Tem o nome da sua maior ilha, um parque marinho e santuário ecológico protegido com uma linha costeira recortada e vários ecossistemas.

É um destino turístico reconhecido pelas suas belas praias pouco urbanizadas e por atividades como mergulho e snorkeling. E uma praia queridinha sua já foi eleita 7 vezes como a melhor do mundo, desbancando até mesmo a famosa e badalada Mykonos, na Grécia. Saiba mais abaixo.

Que praia é esta?

Trata-se da Baía do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha, eleita 7 vezes pelo TripAdvisor como a melhor praia do mundo, isso nos anos de: 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2023 e 2024. Ela superou praias famosas como as de Maldivas, Caribe e Havaí.

E o que faz dela ser considerada a melhor do mundo? A sua faixa de areia dourada, cercada por imponentes falésias, e a água cristalina de diferentes tonalidades de azul e verde. É um verdadeiro paraíso!

A Baía do Sancho é famosa por suas águas cristalinas em tons de azul e verde, cercadas por falésias cobertas pela vegetação nativa. Crédito: Divulgação.

Durante a época seca, seu mar se transforma em uma grande piscina com águas calmas e cristalinas, e na época de chuvas acontece um espetáculo da natureza: uma cachoeira de água doce.

A Baía do Sancho é lar de bancos de corais e abriga uma rica fauna marinha, como tartarugas e peixes coloridos, que pode ser admirada em mergulhos de flutuação com snorkel ou passeios de barco, com a companhia de golfinhos ao lado da embarcação, se você tiver sorte… Há ainda trilhas ecológicas que oferecem vistas panorâmicas do alto das falésias.

E como faz para chegar até ela?

Para chegar até o local, é preciso descer um paredão com mais de 50 metros de altura. Primeiramente você segue por uma passarela de madeira suspensa de cerca de 350 metros no alto da falésia e, então, enfrenta o trecho mais marcante: duas escadas de metal estreitas, fixadas dentro de fendas verticais na rocha, seguidas de uma terceira escadaria com centenas de degraus de pedra escavados no paredão.

O acesso à praia é uma aventura à parte, feito por trilhas e escadarias instaladas em uma estreita fenda entre as rochas. É preciso descer 50 metros para chegar ao mar, sendo a primeira parte entre rochas. Crédito: Gabriel Gurgel/Acervo pessoal (foto da esquerda e central) e Blog Um Viajante (foto da direita).

Mas há também outra forma de chegar ao Sancho sem ser pelas escadas: através de barco. Aliás, a baía é ponto de parada dos passeios de barco. Vale muito a pena conhecer!

Esse isolamento geográfico, aliado às rígidas regras de preservação ambiental do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), garante que o ecossistema permaneça protegido.

E atenção: para visitar a praia é necessário pagar a taxa de preservação ambiental (TPA) de Fernando de Noronha e comprar o ingresso do Parque Nacional Marinho.

Qual a melhor época para ir visitar? Para quem procura as melhores condições de mergulho e visibilidade, o período entre agosto e dezembro é o mais indicado, quando o mar costuma estar mais calmo. Contudo, de abril a junho as cachoeiras se formam nas falésias devido às chuvas, e a maré baixa forma piscinas naturais.