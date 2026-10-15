Ciclone e frente fria ainda vão provocar risco de chuva forte em SP; veja o alerta

O estado de São Paulo continua em alerta para chuva forte e temporais até esta sexta-feira (16), com potencial para mais transtornos. No fim de semana, as instabilidades reduzem mas ainda podem ocorrer pancadas isoladas.

Os últimos dias já foram de muitas instabilidades e transtornos no estado de São Paulo, inclusive na Região Metropolitana, e ainda há riscos de chuva forte e de temporais até esta sexta-feira (16) devido a um cavado meteorológico e à formação de um novo ciclone e sua frente fria associada.

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No fim de semana, as chuvas diminuem no estado, mas ainda não se descartam pancadas isoladas. E ainda haverá potencial para transtornos devido ao solo que já se encontra saturado das chuvas dos últimos dias, como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Alertas de chuva forte e temporais continuam em SP

Hoje (15) o tempo permanece instável em todo o território paulista devido à atuação de um cavado meteorológico.

Atenção para o risco de chuvas fortes e volumosas de mais de 50 mm em todas as regiões; mas a chuva mais persistente e os maiores volumes são esperados em pontos do centro-leste do estado, incluindo o Vale do Ribeira, a região de Itapetininga, Itu, Jundiaí, a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba, onde podem pontualmente podem chegar na casa dos 100 mm.

Previsão de chuva (mm) para a sexta-feira (16) às 7h, segundo o modelo europeu ECMWF.

E não se descartam ainda fortes rajadas de ventos entre 60 e 100 km/h e eventual queda de granizo. Ainda há riscos potenciais de alagamentos, cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, inundações e deslizamentos, inclusive na Grande São Paulo.

Nesta quinta-feira (15) na capital paulista o sol aparece entre muitas nuvens e são esperadas pancadas de chuva forte e trovoadas à tarde e à noite.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (16) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da sexta-feira (16) a formação de um novo ciclone e de uma frente fria associada ainda vai trazer condições para temporais isolados, com pancadas de chuva moderada a forte e rajadas de vento já desde a madrugada em todo o estado de São Paulo, mas principalmente na metade norte do estado, onde os volumes passam dos 50 mm e os vendavais passam dos 60 km/h podendo superar os 80 km/h. Não se descarta ainda queda de granizo pontual.

Na capital paulista, a sexta-feira (16) terá condições para chuva ao longo de todo o dia, com sol entre algumas nuvens e temporais entre a tarde e a noite.

A tendência indica que o tempo volta a ficar firme na maior parte de São Paulo no fim de semana, com céu claro e sol aparecendo mais; a exceção é a faixa litorânea que ainda pode registrar chuva fraca devido à circulação.

Previsão do acumulado de precipitação (mm) entre hoje (15) e a noite de domingo (18), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de precipitação entre hoje (15) e o fim do domingo (18) vão variar entre 20 e 60 mm em praticamente todo o estado de São Paulo, com pontuais em torno dos 70 mm em áreas do norte e do leste do estado.

Atenção redobrada, especialmente em áreas vulneráveis, pois as chuvas dos últimos dias já deixam o solo encharcado em diversas localidades do estado, aumentando o potencial para transtornos.