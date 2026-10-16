Frio de inverno e chuva marcam as capitais de SP e do RJ por vários dias

Nos próximos dias, o leste do estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, incluindo as suas capitais, continuam com chance de chuvas fracas a moderadas, mas que podem em algum momento apertar de intensidade e vir acompanhadas por trovoadas.

Os últimos dias já foram de muitas instabilidades e transtornos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, e ainda há riscos de chuva forte e de temporais até este sábado (17) em parte da região.

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Nos próximos dias, os riscos para temporais diminuem, porém, áreas de instabilidades ainda vão atuar no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, inclusive nas suas capitais, levando chuva fraca a moderada que em alguns momentos pode apertar de intensidade e vir com trovoadas.

Além disso, uma massa de ar mais frio vai ingressar a partir deste fim de semana e provocar uma queda das temperaturas nas capitais até meados da próxima semana. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chance de chuvas e friozinho nas capitais de SP e RJ nos próximos dias

Nesta sexta-feira (16) uma área de baixa pressão atmosférica associada à passagem de uma frente fria mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro ao longo do dia.

São esperadas pancadas de chuva isoladas mas frequentes, que podem vir acompanhadas por rajadas de vento, raios e queda de granizo, especialmente na metade norte de São Paulo, em áreas de divisa com Minas Gerais, e no Rio de Janeiro, onde os ventos devem ser mais intensos superando os 60 km/h e os acumulados passarem dos 50 mm no dia.

E atenção, pois como o solo já está saturado das chuvas acumuladas nos dias anteriores no estado paulista, há potencial para transtornos como deslizamentos, alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de córregos e rios, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Previsão de chuva (mm) para sábado (17) às 13h à esquerda e segunda-feira (19) às 11h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, hoje (16) são esperadas chuvas e trovoadas entre a tarde e a noite.

Na capital fluminense o risco é de chuva moderada e temporais entre o fim da tarde e a noite.

Ao longo do fim de semana, as instabilidades continuam atuando no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, deixando muita nebulosidade e pancadas de chuva fraca a moderada em ambas as regiões. Risco maior de temporais na madrugada deste sábado (17).

Previsão indica maior risco de temporais nas capitais paulista e fluminense entre a noite de hoje (16) e madrugada de sábado (17).

Porém, no sábado (17) no Rio de Janeiro essas chuvas podem pontualmente apertar de intensidade, acumular em torno dos 50 mm pontuais e vir acompanhadas por trovoadas, ventos intensos de até 60 km/h e chance de queda de granizo.

A capital paulista terá céu de sol entre algumas nuvens e chuva fraca e pontual entre as manhãs e as tardes deste fim de semana.

Já a capital fluminense tem previsão de céu variando de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia e chuvas fracas a moderadas no fim de semana.

A tendência para o início da próxima semana é que a capital São Paulo tenha mais aberturas de sol e tempo firme, enquanto a capital fluminense ainda deve registrar chuvas fracas e céu com bastante nebulosidade.

Além disso, as temperaturas vão diminuir em áreas do leste paulista e áreas mais elevadas do Rio de Janeiro, inclusive nas capitais, a partir deste fim de semana, devido ao ingresso de um ar mais frio que não deixa as máximas passarem dos 21°C nestas áreas.

Previsão da temperatura máxima (°C) para segunda-feira (19) à esquerda e temperatura mínima (°C) para terça-feira (20) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Entre o fim de semana e a próxima terça-feira (20), na capital fluminense as mínimas vão ficar em torno dos 19°C/20 °C e as máximas variam entre 22°C e 24°C.

Na capital paulista, elas ficam um pouco mais baixas e trarão uma sensação de friozinho no início da manhã e à noite. As mínimas vão ficar entre 13°C e 15°C e as máximas entre 20°C e 23°C.