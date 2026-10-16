Frio de inverno e chuva marcam as capitais de SP e do RJ por vários dias
Nos próximos dias, o leste do estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, incluindo as suas capitais, continuam com chance de chuvas fracas a moderadas, mas que podem em algum momento apertar de intensidade e vir acompanhadas por trovoadas.
Os últimos dias já foram de muitas instabilidades e transtornos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, e ainda há riscos de chuva forte e de temporais até este sábado (17) em parte da região.
Nos próximos dias, os riscos para temporais diminuem, porém, áreas de instabilidades ainda vão atuar no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, inclusive nas suas capitais, levando chuva fraca a moderada que em alguns momentos pode apertar de intensidade e vir com trovoadas.
Além disso, uma massa de ar mais frio vai ingressar a partir deste fim de semana e provocar uma queda das temperaturas nas capitais até meados da próxima semana. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.
Chance de chuvas e friozinho nas capitais de SP e RJ nos próximos dias
Nesta sexta-feira (16) uma área de baixa pressão atmosférica associada à passagem de uma frente fria mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro ao longo do dia.
São esperadas pancadas de chuva isoladas mas frequentes, que podem vir acompanhadas por rajadas de vento, raios e queda de granizo, especialmente na metade norte de São Paulo, em áreas de divisa com Minas Gerais, e no Rio de Janeiro, onde os ventos devem ser mais intensos superando os 60 km/h e os acumulados passarem dos 50 mm no dia.
E atenção, pois como o solo já está saturado das chuvas acumuladas nos dias anteriores no estado paulista, há potencial para transtornos como deslizamentos, alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de córregos e rios, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Na capital paulista, hoje (16) são esperadas chuvas e trovoadas entre a tarde e a noite.
Na capital fluminense o risco é de chuva moderada e temporais entre o fim da tarde e a noite.
Ao longo do fim de semana, as instabilidades continuam atuando no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, deixando muita nebulosidade e pancadas de chuva fraca a moderada em ambas as regiões. Risco maior de temporais na madrugada deste sábado (17).
Porém, no sábado (17) no Rio de Janeiro essas chuvas podem pontualmente apertar de intensidade, acumular em torno dos 50 mm pontuais e vir acompanhadas por trovoadas, ventos intensos de até 60 km/h e chance de queda de granizo.
A capital paulista terá céu de sol entre algumas nuvens e chuva fraca e pontual entre as manhãs e as tardes deste fim de semana.
Já a capital fluminense tem previsão de céu variando de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia e chuvas fracas a moderadas no fim de semana.
A tendência para o início da próxima semana é que a capital São Paulo tenha mais aberturas de sol e tempo firme, enquanto a capital fluminense ainda deve registrar chuvas fracas e céu com bastante nebulosidade.
Além disso, as temperaturas vão diminuir em áreas do leste paulista e áreas mais elevadas do Rio de Janeiro, inclusive nas capitais, a partir deste fim de semana, devido ao ingresso de um ar mais frio que não deixa as máximas passarem dos 21°C nestas áreas.
Entre o fim de semana e a próxima terça-feira (20), na capital fluminense as mínimas vão ficar em torno dos 19°C/20 °C e as máximas variam entre 22°C e 24°C.
Na capital paulista, elas ficam um pouco mais baixas e trarão uma sensação de friozinho no início da manhã e à noite. As mínimas vão ficar entre 13°C e 15°C e as máximas entre 20°C e 23°C.