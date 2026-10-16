Chuva atrasa o plantio da batata no PR e preço sobe no varejo

No Paraná, a chuva atrasou o plantio da primeira safra de batata e deixou parte dos campos úmida. O preço no varejo já havia subido antes desse episódio; agora, produtores avaliam quando retomar as máquinas com segurança.

O excesso de umidade no solo pode atrasar o plantio e dificultar o desenvolvimento das lavouras de batata.

A chuva reduziu o ritmo da batata no Paraná: 67% dos 16,2 mil hectares previstos estavam plantados em 15 de outubro, ante média histórica de 83%. Em Curitiba, Guarapuava e Ponta Grossa, a previsão até o dia 20 exige atenção à umidade do solo. Soja e milho também têm operações interrompidas.

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O problema persiste depois da chuva. Máquinas podem compactar o solo encharcado; na batata recém-plantada, a falta de aeração favorece falhas de emergência e podridão dos tubérculos-semente. Apressar o plantio pode gerar estande irregular. Nas lavouras estabelecidas, dias úmidos limitam aplicações e pedem inspeção fitossanitária.

Curitiba, Guarapuava e Ponta Grossa enfrentam ritmos diferentes

O levantamento estadual aponta 10,8 mil hectares plantados, diante dos 16,2 mil esperados. Faltam cerca de 5,4 mil hectares para completar a intenção atual. Curitiba, Guarapuava e Ponta Grossa estão entre os principais núcleos produtores, assim como Pato Branco e União da Vitória. Os 67% descrevem o estado inteiro, não cada polo.

Previsão de umidade do solo entre 16 e 18 de outubro, com maior saturação em áreas do Centro-Sul do Brasil e do oeste da Amazônia.

Alguns talhões aguardam a plantadeira; outros passam pela emergência ou desenvolvimento vegetativo. Solo úmido restringe oxigênio junto às raízes e pode apodrecer a batata-semente. A abertura de sol prevista entre sexta, 16, e o fim de semana não garante uma janela de plantio. Drenagem, sustentação do terreno e umidade no sulco precisam ser conferidas em Curitiba, Guarapuava e Ponta Grossa.

Outubro já superou a média de chuva em parte do Paraná

Até o dia 12, Curitiba acumulou 174,2 milímetros de chuva, acima da média de outubro, de 162 milímetros. Ponta Grossa chegou a 189,2 milímetros, contra média mensal de 167,1. Cascavel registrou 267,4 milímetros; Foz do Iguaçu, 372,4. São totais observados, não chuva futura.

A previsão indica redução das instabilidades entre quinta, 15, e sexta, 16, mas ainda admite pancadas fortes no leste, Campos Gerais e Norte Pioneiro.

Para a batata, importa a água retida no perfil. Camalhões mal drenados prolongam o molhamento dos tubérculos e favorecem doenças.

Previsão de chuva acumulada até quarta-feira (21), às 9h

No varejo, a batata lisa passou de R$ 4,15 por quilo em agosto para R$ 7,01 em setembro, alta de 69,1%. Esse preço antecede a chuva atual: não permite atribuir a ela todo o aumento nem prever nova alta. A oferta da safra dependerá do plantio e da produtividade.

Menos chuva entre 16 e 20 não garante acesso imediato ao campo

A redução da chuva pode abrir janelas de manejo entre sexta, 16, e terça, 20, em áreas drenadas. A previsão semanal ainda destaca o centro-norte paranaense entre 13 e 20 de outubro, intervalo que inclui dias já transcorridos. Nesse período completo, os acumulados podem alcançar 200 milímetros pontualmente, sem indicar chuva diária dessa magnitude.

Previsão de probabilidade de chuva para segunda-feira (19), à meia-noite.

Curitiba, Guarapuava e Ponta Grossa terão condições distintas. Na soja, 39% da área estava semeada; no milho, 90%. Ambas as culturas disputam máquinas e dias adequados com a batata.

Antes de retomar, vale conferir cada talhão. A irrigação pode ficar suspensa onde o perfil estiver úmido; aplicações exigem janela sem chuva e vento compatível com o produto. Se a água persistir, drenagem e sanidade da batata-semente merecem avaliação. Um agrônomo local deve ajustar a operação ao solo, à cultivar e ao estágio da lavoura.