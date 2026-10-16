Temporais abrem cratera e alagam ruas no Mato Grosso do Sul; veja imagens

As intensas enxurradas que avançaram sobre os cruzamentos da região norte da capital criaram fortes correntezas e colocaram motoristas e motociclistas em situação de vulnerabilidade durante os deslocamentos.

Asfalto cedeu após a chuva e o carro ficou preso em cratera no MS. Foto: Giovanna Dauzacker, TV Morena

As fortes precipitações registradas em Mato Grosso do Sul provocaram alagamentos severos, danos estruturais e cheias em diferentes municípios. Na manhã desta sexta-feira (16), os efeitos dos temporais ainda mobilizam moradores e autoridades locais.

Na capital e em cidades do interior, vias públicas ficaram intransitáveis e residências acabaram inundadas. Além disso, o aumento no nível das águas acendeu o alerta em diversas bacias hidrográficas.

Danos estruturais e alagamentos na capital

Em Campo Grande, a precipitação recente atingiu cerca de 100 mm e resultou na abertura de uma cratera na Vila Margarida. Na noite de quinta-feira (15), o asfalto cedeu logo após um veículo ser estacionado na rua Oduvaldo Viana Filho.

Motorista precisou empurrar veículo em alagamento. Foto: Arquivo pessoal.

A cratera, que acumulou água, engoliu parte do automóvel em uma via que recebia obras de tubulação de gás sob a pista. O local permaneceu sinalizado na manhã desta sexta-feira (16) para orientar o trânsito da região.

Horas antes, na mesma quinta-feira (15), um volume acumulado de 137,9 mm já havia provocado o transbordamento do Lago do Amor. A enxurrada invadiu a Avenida Senador Filinto Müller e impediu a circulação dos veículos.

Chuva transborda Lago do Amor, deixa carros ilhados e alaga ruas em Campo Grande https://t.co/e02AZt0NrD #g1 https://t.co/Mcgxn5DPN1 — g1 (@g1) October 15, 2026

Outros trechos também sofreram com a força da água, como no bairro Santa Emília, onde 11 carros ficaram retidos. Alagamentos expressivos também atingiram as avenidas Cônsul Assaf Trad, Coronel Antonino e José Barbosa Rodrigues.

Cheias de rios atingem o interior

O impacto das precipitações contínuas também se estendeu para os municípios do interior sul-mato-grossense. Em Bela Vista, o Rio Apa subiu aproximadamente cinco metros acima do seu leito habitual de 1,50 m.

A elevação do manancial forçou a retirada de nove famílias ribeirinhas após a cidade registrar 300 mm em cinco dias. Equipes de socorro precisaram utilizar embarcações para resgatar três moradores ilhados, enquanto 12 imóveis foram invadidos pela correnteza.

No município de Dourados, o rio local alcançou a marca de 3,24 m na quinta-feira (15), ultrapassando a cota de alerta fixada em 3,10 m. A cidade contabilizou 343 mm acumulados em outubro, índice quase 100 mm superior à média prevista para todo o mês.

Praia do Pompilho, em Bela Vista, tomada pela cheia do Rio Apa. Foto: Reprodução/Campo Grande News

O Rio Miranda também permaneceu em patamar crítico ao atingir 6,82 m, ficando a apenas 18 cm da cota de emergência. Em Coxim, o Rio Taquari marcou 4,24 m na manhã de sexta-feira (16), acima do índice de alerta de 4 m.

Bloqueios viários e medidas de segurança

Os danos provocados pelas tempestades comprometeram acessos terrestres fundamentais em outras localidades do estado. Em Jaraguari, a travessia provisória sobre o Córrego Estaca cedeu durante a madrugada de quinta-feira.

A queda da estrutura isolou os habitantes de um condomínio residencial situado a cerca de 50 quilômetros da capital. Equipes do município acompanham as avarias para viabilizar as intervenções emergenciais assim que as condições climáticas permitirem.

Para prevenir acidentes durante os períodos de instabilidade, órgãos de proteção recomendam evitar trechos alagados e manter distância de margens. O atendimento emergencial segue disponível pelos canais oficiais das equipes de socorro.