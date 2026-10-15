Ciclone impulsiona ar frio e derruba as temperaturas no Sul e no Sudeste

Um ciclone que se forma nos próximos dias ajuda a impulsionar uma massa de ar frio pelo Brasil, mantendo as temperaturas baixas no Sul e no Sudeste. Há previsão de mínimas próximas dos 0°C e possibilidade de geadas na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

Uma massa de ar frio já está mantendo as temperaturas baixas na região Sul, e previsões indicam que o sistema ganhará intensidade a partir desta sexta-feira (16), atingindo também o Sudeste. Isso ocorre graças à formação de um ciclone na altura da Região Sul, que ajuda a impulsionar o ar frio pelo Brasil nos próximos dias.

Diversos municípios, como São Joaquim (SC) e São José dos Ausentes (RS) já registraram temperaturas mínimas próximas dos 10°C durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira (15), e o frio vai se intensificar neste final de semana.

Até essa quinta-feira (15), o ar frio continua concentrado principalmente na Região Sul, mas a partir de sexta-feira (16), a massa de ar frio avançará de maneira mais abrangente pelo país. impulsionada pelo ciclone. Isso ocasionará uma queda significativa das temperaturas durante o fim de semana.

Frio traz temperaturas próximas a 0°C no Sul

As temperaturas começam a cair no Sul de maneira mais pronunciada a partir desta sexta-feira (16), conforme a massa de ar frio começa a avançar com mais intensidade pelo Brasil, e o frio se intensifica ao longo do final de semana, atingindo um pico de intensidade na segunda-feira (19).

Previsão de temperaturas mínimas no Sábado, Domingo e Segunda-feira mostra como as temperaturas vão cair de maneira consistente ao longo do final de semana, chegando perto dos 0°C.

Os modelos numéricos de previsão indicam temperaturas mínimas de aproximadamente 4°C em áreas da Região Sul durante a madrugada e a manhã do domingo (18); da segunda (19), dia mais frio da semana; e também da terça-feira (20). Considerando possíveis desvios dos modelos, as temperaturas podem cair ainda mais, aproximando-se de 0°C nos municípios mais frios.

Isso traz risco de geadas localizadas para a região Sul, especialmente na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, mas também em outros municípios do sul do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Enquanto isso, o ar frio avançará também pelo Sudeste até o fim de domingo (18). Em São Paulo e em parte de Minas Gerais, as temperaturas mínimas devem ficar entre 10°C e 15°C já no Domingo (18), e o frio se mantém significativo também durante a segunda (19) e a terça (20). Apesar da queda e do frio, não há previsão de geadas na regiões.

Mapa de condição registrada (linha cheia preta) e previsão (linhas vermelhas e média em linha tracejada) da Oscilação Antártica para a segunda quinzena de Outubro de 2026.

Parte desse padrão meteorológico está associada à Oscilação Antártica, que está entrando em fase negativa. Essa configuração vai favorecer mudanças importantes na circulação atmosférica, facilitando o desprendimento de massas de ar frio da Antártida e seu deslocamento em direção à América do Sul.

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Além disso, uma segunda massa de ar frio, que está atualmente avançando sobre o oceano Pacífico, irá alcançar a América do Sul na próxima semana, reforçando e prolongando o clima atípico de inverno em pleno mês de Outubro. As projeções indicam que as temperaturas permanecerão abaixo da média em toda a Região Sul e em parte do Sudeste ao longo da semana que vem, especialmente em São Paulo.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 19 e 26 de Outubro mostra que o clima no centro-sul do Brasil permanecerá mais frio do que o normal, principalmente no Sul e em SP.

Esse cenário representa um episódio de frio atípico para esta época do ano, mas não é uma ocorrência inédita. A Primavera é uma estação de transição entre o inverno e o verão e, portanto, ainda pode registrar incursões de massas de ar polar, provocando períodos com temperaturas mais próximas do que se é observado no inverno.

Vale notar que, com a intensificação do El Niño, este breve episódio de frio intenso ainda não muda as últimas previsões climáticas, que indicam um aquecimento pronunciado e temperaturas muito altas sobre o Brasil, especialmente durante o verão de 2027.