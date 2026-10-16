Massa de ar frio derruba as temperaturas e traz frio atípico para vários estados

Um ciclone vai intensificar o avanço de uma massa de ar frio pelo Brasil, provocando uma queda expressiva das temperaturas, geadas fortes na Serra Gaúcha e Catarinense e friagem fora de época em áreas do Norte e Nordeste. Na Serra Catarinense, há risco de temperaturas negativas na segunda-feira (19).

Uma região de baixa pressão está se aprofundando e vai se transformar num ciclone já entre esta sexta-feira (16) e o sábado (17). Além de causar chuvas significativas sobre parte do país, sua frente fria associada ajudará a impulsionar uma massa de ar frio que já está atuando sobre o Brasil, aumentando sua abrangência e intensidade.

Como resultado, espera-se que as temperaturas caiam em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo dos próximos dias, com risco de transtornos especialmente sobre a região Sul, que será a mais afetada pelo frio.

No final desta sexta-feira (16), o ciclone já estará bem configurado e avançando pelo Oceano Atlântico, enquanto sua frente fria atua causando chuvas intensas sobre uma faixa que compreende as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. É possível observar essa situação na imagem abaixo.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva no início do sábado mostra um ciclone bem configurado sobre o Oceano Atlântico, com sua frente fria atuando em parte do Sudeste e Centro-Oeste.

O grande destaque, no entanto, é que o sistema impulsionará uma massa de ar frio que estava atuando somente sobre a região Sul em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste ao longo deste final de semana. Isso fará as temperaturas caírem também em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

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Até mesmo estados como Acre, Rondônia, Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí e oeste da Bahia sentirão uma leve queda das temperaturas ao longo do final de semana, originando um episódio de friagem fora de época nas regiões Norte e Nordeste.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa nas primeiras horas do Domingo mostra a abrangência da massa de ar frio, que trará temperaturas mais amenas até ao Norte e Nordeste.

Além disso, o frio vai se intensificar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ao longo dos próximos dias.

Temperaturas abaixo de 0°C trazem risco de geadas fortes

O pico do frio ocorre nesta segunda-feira (19) durante a madrugada e o início da manhã, quando modelos meteorológicos de previsão indicam que há risco de ocorrência de temperaturas negativas (abaixo de 0°C) na região da Serra Catarinense, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de temperaturas mínimas no sábado, domingo e segunda-feira mostram a intensificação do frio sobre o centro-sul do Brasil, com ocorrência de temperaturas negativas.

Isso pode ocasionar a formação de geadas fortes na Serra Catarinense e também na Serra Gaúcha. Também há risco de ocorrência de geadas localizadas em vários outros municípios do território do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. A ocorrência de um episódio de frio tão intenso em pleno mês de Outubro traz um cenário incomum para o Brasil, embora não seja um caso inédito.

O risco de geadas nas regiões Serranas ainda permanece na terça-feira (20), mas neste dia as temperaturas já sobem consideravelmente. Conforme a massa de ar frio perde a intensidade, previsões indicam que na quarta-feira (21) já não haverá mais risco de geadas em nenhum município da região Sul.