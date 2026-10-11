Setembro de 2026 registrou um recorde histórico nos oceanos e foi o segundo mais quente do planeta

A Terra registrou seu segundo mês de setembro mais quente desde o início das medições, e os oceanos atingiram uma temperatura recorde. O fenômeno El Niño continua se intensificando, enquanto o gelo marinho permanece abaixo dos níveis habituais em ambos os polos.

Anomalia de temperatura em setembro de 2026, em relação ao período 1991-2020. Crédito: NOAA.

Setembro trouxe mais um sinal contundente do aquecimento global. Segundo o relatório mais recente da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), publicado em 9 de outubro, o mês passado foi o segundo setembro mais quente do registro histórico e marcou um novo recorde na temperatura da superfície dos oceanos. O dado mais notável é que as águas marinhas acumulam quatro meses consecutivos de recordes de calor.

O relatório também alerta que 2026 caminha para terminar entre os cinco anos mais quentes já registrados, em um contexto marcado pela persistência do El Niño, pela redução do gelo marinho e por uma atividade de ciclones tropicais acima da média mundial.

A temperatura global continua em níveis excepcionalmente altos

A temperatura média da superfície terrestre e oceânica durante setembro ficou 1,33°C acima da média do século XX. Trata-se do segundo valor mais alto para esse mês desde 1850, apenas 0,07°C abaixo do recorde estabelecido em setembro de 2023.

A continuidade dessa tendência é especialmente significativa: setembro foi o 51º mês de setembro consecutivo com temperaturas globais acima da média de referência. Além disso, os dez meses de setembro mais quentes de toda a série ocorreram a partir de 2015.

O aquecimento não se distribuiu de maneira uniforme. A região do Ártico, a América do Norte e a Ásia registraram o seu mês de setembro mais quente da história. A Oceania teve o segundo mais quente, enquanto a Europa ficou em quarto lugar e a América do Sul, em sexto.

Categoria de percentil de temperatura em setembro de 2026. Crédito: NOAA.

Em terra firme, a temperatura média global ficou 1,83°C acima da média do século XX, o terceiro valor mais alto para setembro nos 177 anos de registros analisados. Algumas regiões da América do Norte, Europa, Ásia Ocidental, Austrália e Antártida Ocidental apresentaram anomalias superiores a 2°C.

As temperaturas abaixo da média restringiram-se principalmente à Antártica, a setores do Ártico, ao oeste da América do Norte, ao sul da América do Sul e ao sul da África. No entanto, nenhuma região terrestre ou oceânica registrou valores recordes de frio.

Os oceanos atingiram um novo recorde de temperatura

O dado mais relevante do relatório está nos mares. Pelo quarto mês consecutivo, a temperatura média global da superfície dos oceanos estabeleceu um novo recorde para qualquer mês do ano.

Durante setembro, as águas ficaram 1,10°C acima da média de referência, superando em 0,02°C o recorde anterior, registrado em agosto. Embora a diferença pareça pequena, a sucessão de novos recordes mensais revela a persistência de um aquecimento oceânico excepcional.

Uma das regiões mais quentes foi o Pacífico tropical central e oriental, onde persistem as condições do El Niño. Esse fenômeno natural caracteriza-se por temperaturas oceânicas acima do normal e pode alterar os padrões de circulação atmosférica, as precipitações e as temperaturas em diferentes regiões do mundo.

Seus efeitos, no entanto, não são iguais em toda parte. O impacto regional depende da época do ano e da interação com outros padrões atmosféricos. Por isso, embora o El Niño contribua para o aumento da temperatura global, ele não explica, por si só, o aquecimento observado: a tendência de longo prazo associada às mudanças climáticas também desempenha um papel.

O gelo marinho continua abaixo dos valores normais

A evolução do gelo em ambos os polos constitui outro sinal relevante. Em setembro, a extensão global do gelo marinho foi a terceira mais baixa dos últimos 48 anos, com aproximadamente 22,1 milhões de quilômetros quadrados.

O valor ficou cerca de 2,1 milhões de quilômetros quadrados abaixo da média de 1991-2020, uma diferença considerável para um indicador-chave do sistema climático.

Eventos meteorológicos e climáticos de destaque de setembro de 2026. Crédito: NOAA.

No Ártico, a extensão do gelo foi a décima terceira mais baixa para setembro, enquanto na Antártica atingiu o terceiro menor nível da série para esse mês. Neste último caso, a superfície ficou aproximadamente 1,3 milhão de quilômetros quadrados abaixo da média de referência.

Essas variações são importantes porque o gelo reflete parte da radiação solar para o espaço. Quando sua extensão diminui, as superfícies oceânicas escuras absorvem mais energia, o que pode favorecer um aquecimento adicional.

O El Niño também influenciou a atividade dos ciclones tropicais

Durante o mês de setembro, formaram-se 19 tempestades tropicais em todo o mundo. Nove atingiram a intensidade de ciclone tropical e seis chegaram a se tornar sistemas de grande intensidade.

A atividade foi especialmente intensa no Pacífico nordeste, onde foram registradas oito tempestades tropicais, igualando o recorde de setembro. Sete se transformaram em furacões e cinco atingiram a categoria de grande furacão; ambos os números representam recordes para esse mês na bacia.

Em contrapartida, o Atlântico apresentou atividade abaixo do habitual: formaram-se quatro tempestades tropicais, mas nenhuma chegou a se transformar em furacão antes de outubro. Foi a primeira vez desde o início da era dos satélites que não se registraram furacões nessa bacia antes daquele mês.

O que se espera para o fechamento de 2026?

O balanço de janeiro a setembro coloca 2026 como o segundo ano mais quente já registrado para esse período, atrás de 2024. Segundo as projeções da NOAA, é muito provável que o ano termine entre os cinco mais quentes da história, com maiores chances de ocupar a segunda posição.

Resta ainda saber como as temperaturas evoluirão durante os últimos três meses. No entanto, os recordes oceânicos, as anomalias térmicas em diversos continentes e a persistência do El Niño confirmam que o planeta atravessa mais um ano de calor excepcional.