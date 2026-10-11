Cientistas descobrem nova espécie de dinossauro com penas na China que ajuda a explicar a evolução do voo

Fóssil de aproximadamente 120 milhões de anos revela características de pequeno dinossauro com quatro asas e oferece novas evidências sobre diferentes caminhos evolutivos que deram origem ao voo animal.

Reconstrução artística do Norellraptor barsboldi, novo dinossauro com penas descrito a partir de um fóssil encontrado na China. Crédito: Zhao Chuang

Uma nova espécie de dinossauro com penas, que viveu há aproximadamente 120 milhões de anos, foi identificada no nordeste da China. Batizado de Norellraptor barsboldi, o animal tinha cerca de 57 centímetros de comprimento e apresentava características anatômicas associadas ao voo. A descoberta foi descrita em estudo publicado em setembro de 2026 na revista científica Nature Communications.

O fóssil foi encontrado na província de Liaoning, região conhecida pela preservação de dinossauros emplumados do período Cretáceo Inferior. O exemplar possui um esqueleto praticamente completo e vestígios de penas nos membros anteriores e posteriores, além da cauda. A conservação permitiu aos pesquisadores investigar detalhes de sua anatomia e desenvolvimento.

A espécie pertence ao grupo dos microrraptorinos, pequenos dinossauros carnívoros próximos das aves na árvore evolutiva. Esses animais apresentavam penas nos braços e nas pernas, formando estruturas semelhantes a quatro asas. A configuração sugere adaptações para a locomoção aérea, embora a maneira como esses dinossauros voavam ainda seja debatida.

Fóssil revela características de pequeno predador

O exemplar foi encontrado por um agricultor nas proximidades de Lamadong e posteriormente doado ao Museu da Universidade Hebei GEO. A análise identificou características como dentes serrilhados, garras curvas e estruturas ósseas que ajudaram a distinguir a nova espécie de outros dinossauros conhecidos.

Os pesquisadores também examinaram amostras microscópicas dos ossos para compreender o crescimento do animal. As marcas observadas indicam que o dinossauro tinha pelo menos três anos quando morreu. O estudo revelou ainda mudanças no ritmo de desenvolvimento dos membros, fornecendo pistas sobre sua evolução.

O nome Norellraptor barsboldi homenageia os paleontólogos Mark Norell, dos Estados Unidos, e Rinchen Barsbold, da Mongólia, reconhecidos por suas contribuições ao estudo dos dinossauros. A pesquisa reuniu especialistas de instituições da China, Itália e Eslováquia.

Descoberta amplia conhecimentos sobre o voo

Um dos principais objetivos do estudo foi compreender como estruturas relacionadas ao voo surgiram em diferentes linhagens de dinossauros. Durante muito tempo, pesquisadores discutiram se essas adaptações teriam sido herdadas de um ancestral comum ou desenvolvido características semelhantes de maneira independente.

Fóssil de Norellraptor barsboldi, exemplar usado para descrever a nova espécie de dinossauro com penas. Crédito: Andrea Cau et al./Nature Communications (2026)

Para investigar essa questão, a equipe comparou 194 mudanças anatômicas identificadas na evolução dos microrraptorinos com características presentes em aves primitivas. Aproximadamente 30% dessas transformações também foram observadas na linhagem das aves, incluindo modificações nos membros e em estruturas ósseas relacionadas ao voo.

Entretanto, as alterações não surgiram na mesma sequência evolutiva. Enquanto os microrraptorinos desenvolveram primeiro determinadas mudanças nos dedos, as aves apresentaram transformações anteriores em ossos do peito, ombros e punhos. Essa diferença fortalece a hipótese de que adaptações semelhantes ao voo evoluíram independentemente.

Evolução pode ter seguido caminhos diferentes

Os resultados sugerem que a capacidade de locomoção aérea não surgiu necessariamente por um único processo entre os dinossauros emplumados. Diferentes grupos podem ter desenvolvido soluções anatômicas próprias, aproveitando características já existentes, como penas e estruturas corporais leves.

Apesar das evidências, os cientistas ressaltam que o fóssil não permite determinar exatamente como o Norellraptor barsboldi se movimentava no ar. Novas descobertas serão necessárias para compreender se esses animais conseguiam realizar voos ativos ou utilizavam outras formas de deslocamento aéreo.

A descoberta reforça a importância dos fósseis chineses para a compreensão da história evolutiva das aves. Ao revelar diferentes trajetórias de desenvolvimento das estruturas ligadas ao voo, o estudo amplia o conhecimento sobre a diversidade dos dinossauros e os processos que moldaram a vida na Terra.