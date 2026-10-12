Nobel de Física 2026 reconhece cientista que revolucionou estudo do Universo com ‘partículas fantasma’

Francis Halzen foi premiado pelo desenvolvimento de um observatório na Antártida capaz de detectar neutrinos, partículas subatômicas que ajudam cientistas a investigar fenômenos extremos e compreender melhor a origem do Universo.

O professor Francis Halzen foi premiado por sua "contribuição decisiva" para o desenvolvimento do Observatório de Neutrinos IceCube. Crédito: Yuya Makino/Icecube

O físico belga Francis Halzen recebeu o Prêmio Nobel de Física de 2026 por sua contribuição ao desenvolvimento do Observatório de Neutrinos IceCube, instalado no Polo Sul. O equipamento utiliza uma gigantesca estrutura de gelo na Antártida para detectar partículas subatômicas conhecidas como neutrinos, também chamadas de “partículas fantasma”.

Professor da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, Halzen liderou uma equipe internacional responsável pela criação do observatório, considerado um avanço para a astronomia. A tecnologia permite investigar acontecimentos cósmicos extremamente energéticos, como explosões de estrelas e fenômenos associados a buracos negros.

A ideia de utilizar o gelo antártico para detectar neutrinos foi apresentada pelo cientista em 1988. Décadas depois, o projeto se tornou realidade e abriu novas possibilidades para compreender o Universo. Segundo a Real Academia Sueca de Ciências, a visão e a liderança de Halzen foram fundamentais para o desenvolvimento do IceCube.

Como funciona o observatório de partículas fantasma

Os neutrinos são partículas extremamente pequenas que atravessam a matéria quase sem interagir com ela. Produzidos em grandes quantidades pelo Sol e por outros fenômenos cósmicos, bilhões deles atravessam continuamente o corpo humano sem provocar efeitos perceptíveis.

Esta imagem desfocada é da Via Láctea, mas é composta de partículas de neutrinos. Crédito: IceCube/CNS

Para identificar essas partículas, o IceCube utiliza aproximadamente um quilômetro cúbico de gelo antártico, equipado com milhares de sensores luminosos instalados em profundidade. Quando um neutrino interage com a matéria, pode produzir partículas carregadas que geram um brilho azulado detectável pelos equipamentos.

A análise desses sinais permite estimar a direção e a energia dos neutrinos, oferecendo pistas sobre sua origem. Como essas interações são extremamente raras, o enorme volume de gelo transparente é essencial para aumentar as possibilidades de detecção.

Uma nova janela para investigar o Universo

Uma das principais vantagens dos neutrinos está na capacidade de atravessar regiões densas do espaço que a luz não consegue penetrar facilmente. Além disso, por não possuírem carga elétrica, suas trajetórias não são desviadas por campos magnéticos.

Essas características transformam as partículas em importantes mensageiras cósmicas. Ao identificar sua origem, os pesquisadores conseguem investigar processos físicos que ocorrem em ambientes extremos, incluindo regiões próximas a buracos negros e estrelas em explosão.

O reconhecimento de Halzen destaca também a importância da cooperação científica internacional. Para especialistas, o IceCube representa uma nova forma de observar o cosmos, complementando os telescópios tradicionais e ampliando as possibilidades de descoberta.

Reconhecimento de décadas de pesquisa

Durante o anúncio da premiação, Halzen reconheceu que o sucesso do projeto superou suas próprias expectativas. Inicialmente, havia dúvidas sobre a viabilidade de construir um detector tão complexo em condições ambientais extremas.

O presidente do Comitê Nobel de Física, Mark Pearce, destacou que a persistência e a visão científica do pesquisador contribuíram para estabelecer uma nova modalidade de astronomia.

Com o IceCube, a ciência ganhou uma ferramenta para investigar alguns dos fenômenos mais misteriosos do Universo, demonstrando como partículas praticamente invisíveis podem revelar informações fundamentais sobre o cosmos.