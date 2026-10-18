Efeito El Niño: chuva no Paraná já supera a média de outubro e pode passar de 600 mm

O Paraná já registra volumes de chuva acima da média histórica de outubro durante a primeira quinzena do mês. A previsão de novos episódios de chuva extrema pode elevar os acumulados a mais de 600 mm até o fim do mês, agravando os transtornos causados pelas enchentes.

Em 14 de outubro de 2026, a vazão das Cataratas do Iguaçu superou 10 vezes a média histórica, levando à interdição preventiva da passarela. Créditos: Reprodução/Panrotas.

O Paraná pode terminar outubro com acumulados de chuva superiores a 600 mm, o equivalente a duas ou até três vezes a média histórica do mês. A previsão indica novos episódios de chuva extrema até o fim de outubro, agravando os transtornos provocados pelas enchentes.

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Na primeira quinzena do mês, as chuvas associadas ao contexto climático do poderoso El Niño 2026/2027 já superaram a média histórica em diversas localidades, especialmente no oeste paranaense, onde muitas estações meteorológicas registraram ou se aproximaram de 300 mm. Confira os detalhes.

Como é a precipitação normal em outubro?

O mapa abaixo mostra a normal climatológica da precipitação para outubro, calculada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) com base no período de 1991 a 2020. Os valores representam a média mensal de chuva registrada ao longo desses 30 anos. Isso não significa que todos os meses de outubro apresentem esses mesmos acumulados: em alguns anos chove mais, em outros, menos, e a média desse período corresponde aos valores apresentados no mapa.

Precipitação normal (1991-2020) para outubro, em milímetros, segundo o INMET. Créditos: Meteored/INMET.

O mapa mostra que a precipitação média de outubro varia entre 180 e 220 mm na maior parte do Paraná. No nordeste do estado, os valores médios são menores, entre 140 e 180 mm, enquanto no sudoeste são mais elevados, variando de 220 a 260 mm.

Como foi outubro até agora?

Os mapas do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) abaixo mostram a chuva acumulada entre 1 e 17 de outubro, à esquerda, e a anomalia correspondente ao mesmo período, à direita.

Chuva acumulada entre 1 e 17 de outubro (esquerda) e anomalia correspondente (direita), segundo o produto MERGE do CPTEC/INPE. Créditos: Meteored/CPTEC/INPE.

É possível notar que o Paraná, juntamente com Mato Grosso do Sul, apresentam as maiores precipitações e também anomalias (desvios em relação à média). Os tons alaranjados no centro-oeste do estado representam chuvas da ordem de 300 mm.

De fato, nas estações meteorológicas de órgãos oficiais é possível verificar valores da ordem de 360 mm em Laranjeiras, 350 mm em Capitão Leônidas, 330 mm em Cascavel, nas porções oeste e sudoeste do estado.

Semana com previsão de novos volumes extremos

Um novo episódio de chuvas extremas está previsto para ocorrer no Sul do Brasil ao longo da próxima semana, afetando principalmente o estado do Paraná e as suas vizinhanças entre quinta-feira (22) e sábado (24).

O alerta é dado pelo índice de previsão extrema (EFI) para a precipitação do modelo ECWMF, de confiança da Meteored. Este índice ressalta regiões onde a chuva diária é muito diferente do que o modelo geralmente prevê para aquela área e época do ano.

O EFI é mostrado no mapa abaixo à esquerda, com áreas em alerta destacadas em amarelo e laranja, enquanto à direita temos os valores de referência.

EFI para precipitação do modelo ECMWF (esquerda) entre quinta-feira (22) e sábado (24) e valores de referência para o período (direita). Créditos: ECMWF.

De acordo com os mapas acima, as chuvas previstas para o período entre quinta-feira (22) e sábado (24) muito provavelmente irão ultrapassar 150 mm na área ressaltada em amarelo e laranja, à esquerda.

O tempo deve permanecer firme até terça-feira (20), mas as chuvas voltam a partir de quarta-feira (21), se intensificando entre quinta (22) e sábado (24). O volume previsto pelo ECMWF para este período é entre 150 a 200 mm, mas as chuvas não cessam.

Previsão de chuva acumulada até o início de terça-feira (27), segundo o ECMWF.

Até o início da terça-feira (27), uma ampla área do centro-oeste do Paraná deve receber volumes de chuva entre 200 e 300 mm, podendo afetar também a divisa com Santa Catarina.

Caso estes valores se confirmem, o acumulado total de outubro deve ultrapassar 600 mm no sudoeste/oeste do Paraná, o que representa de 2 a 3 vezes a média histórica para o mês.

A região já vem sofrendo com os transtornos provocados pelas enchentes, que devem se agravar com a continuidade das chuvas. Em Foz do Iguaçu, a elevação expressiva da vazão do Rio Iguaçu também impactou as Cataratas do Iguaçu, onde o volume de água chegou a superar 10 vezes a média histórica, levando à interdição preventiva da passarela próxima às quedas.

O papel do El Niño

O aquecimento anormal das águas do Pacífico equatorial modifica a circulação atmosférica em grande escala e pode favorecer o fortalecimento do jato subtropical, uma corrente de ventos intensos em altos níveis da atmosfera.

Esse jato influencia a trajetória e a frequência de frentes frias e ciclones extratropicais sobre o Sul do Brasil, favorecendo episódios de chuva mais intensa e persistente.

Desde setembro o jato subtropical está deslocado ao norte de sua posição climatológica, o que ajuda a explicar as chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul e acima da média entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.