Estoques de grãos no Brasil: soja pode cair 31% e arroz 23% em 2026/27
Novos dados da Conab projetam estoques menores de soja, milho e arroz ao fim de 2026/27, mesmo com safra total maior. Exportações, consumo interno e clima definirão quanto restará e como o mercado reagirá no Brasil.
Os novos dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projetam estoques de passagem menores ao fim de 2026/27: soja de 9,53 para 6,54 milhões de toneladas (-31,4%), milho de 16,04 para 14,93 milhões (-6,9%) e arroz em casca de 1,81 para 1,40 milhão (-22,7%). A redução diminui a margem para absorver quebras ou mudanças na demanda.
Estoque de passagem é o volume que resta após somar produção e importações e descontar consumo e exportações. A projeção chama atenção porque a colheita total de grãos pode alcançar 367,1 milhões de toneladas. Produzir mais não garante folga: as vendas externas e o uso doméstico pesam no balanço.
Soja lidera a queda projetada nos estoques
A Conab estima 181,6 milhões de toneladas de soja em 2026/27, acima dos 180,4 milhões da safra anterior. Mas prevê exportações de quase 118 milhões e processamento de 63,8 milhões. Com essas saídas, o estoque projetado cai cerca de 3 milhões de toneladas. A lavoura está no início do ciclo, e o resultado dependerá da produção e da demanda efetivas.
Uma reserva menor pode tornar o mercado mais sensível a atrasos de colheita, perdas de produtividade ou compras externas acima do esperado. Isso pode afetar negociações com a indústria de óleo e farelo, mas não determina sozinho o preço ao produtor. Câmbio, cotações internacionais e frete também entram nessa conta.
Milho cresce, enquanto arroz perde volume
No milho, a produção prevista sobe para 148 milhões de toneladas. Ainda assim, a Conab espera consumo interno de 104,8 milhões e exportações de 46 milhões, levando o estoque a 14,93 milhões.
O etanol impulsiona parte da demanda. Já no arroz em casca, a colheita projetada recua para 10,75 milhões de toneladas, enquanto o consumo permanece em 10,8 milhões. Cada cultura traz uma pressão distinta:
- Soja: o estoque final projetado encolhe 2,99 milhões de toneladas, apesar da leve alta na produção.
- Milho: o consumo interno deve crescer 6,6%, absorvendo parte da colheita maior.
- Arroz: as exportações previstas caem para 1,66 milhão de toneladas, mas o estoque ainda recua 22,7%.
A redução das vendas externas de arroz pode preservar parte da oferta interna. Mesmo assim, com importações previstas em 1,3 milhão de toneladas, a Conab calcula estoque final de 1,40 milhão. Isso não prevê falta do produto: indica margem menor para compensar alterações na colheita ou na demanda.
O que muda para mercado e consumidores
Estoques menores podem ampliar a reação do mercado a cada revisão da safra. Uma quebra climática, mudança no câmbio ou exportações diferentes das previstas podem alterar a reserva projetada.
Os números representam momentos distintos: a Conab fecha o estoque da soja em 31 de dezembro, o do milho em 31 de janeiro e o do arroz em 28 de fevereiro.
Para 2026/27, essas datas caem entre o fim de 2027 e o início de 2028. Até lá, clima, exportações e consumo industrial poderão mudar o balanço. A safra pode ser grande, mas a margem de segurança projetada ficou menor.