Pesca industrial: centenas de milhares de salmões são capturados acidentalmente no Alasca

A pesca do polaca-do-alasca — um peixe amplamente utilizado por redes de fast-food — custa caro a outras espécies e, sobretudo, ao salmão, cujas populações estão em colapso.

Por trás dos palitos de peixe, esconde-se uma pesca industrial que gera debate no Alasca.

Caroline Le Nestour Meteored França 17/10/2026 17:06 4 min

Arraias, salmões, caranguejos — à medida que as redes de navios pesqueiros gigantes são içadas para o convés, a constatação é sempre a mesma. Inúmeras espécies, muitas vezes já em declínio, acabam presas nas águas do Alasca.

O peixe polaca-do-alasca no centro de uma controvérsia

Muitos conhecem o peixe polaca-do-alasca (Gadus chalcogrammus), ou merluza-do-alasca, seja na forma de palitos de peixe empanado, em sanduíches de redes de fast-food ou sob o nome de surimi. Ele é pescado em grandes quantidades por meio da técnica de arrasto, na qual redes imensas são puxadas pela água para capturar os peixes.

O problema, no entanto, é que a captura não é seletiva: as redes trazem à tona também espécies que não eram o alvo, incluindo salmões que já se encontram fortemente ameaçados. "É uma técnica de pesca indiscriminada; acaba-se capturando espécies que não eram o objetivo", explica o capitão de uma das embarcações. "É o preço a pagar para poder comer peixe", acrescenta ele.

O polaca-do-alasca, um peixe pescado em quantidades muito grandes e utilizado, notadamente, em palitos de peixe empanado.

Segundo a agência de notícias americana AP, nos últimos dez anos, os traineiros no Estreito de Bering capturaram, em média, cerca de 18 mil salmões-reais e 288 mil outros salmões por ano — principalmente salmões-keta.

Salmões em declínio, comunidades privadas da pesca

No Alasca, cresce o descontentamento — especialmente entre comunidades indígenas e pescadores locais — diante dos danos ecológicos causados pela pesca industrial, que se somam às alterações nas condições oceânicas e ao aquecimento da água.

No oeste do Alasca, várias populações de salmão sofreram uma redução acentuada. Ao longo do rio Yukon, foi inclusive estabelecida, em 2024, uma proibição à pesca do salmão-real (também chamado de salmão-chinook ou Oncorhynchus tshawytscha) com duração de sete anos, visando dar à espécie uma chance de se recuperar.

É possível limitar o impacto da pesca industrial?

Já existem regras que regulamentam as capturas acidentais, mas sua eficácia e aplicação continuam no centro do debate. Os pescadores tentam evitar áreas onde os salmões se concentram, e certos dispositivos permitem que alguns peixes escapem das redes; contudo, a eficácia desses mecanismos está longe de ser total.

Os críticos argumentam que as capturas acidentais podem ser controladas mais facilmente do que outras causas de declínio, e que mesmo pequenas perdas são relevantes quando se trata de espécies altamente ameaçadas.

Para as comunidades indígenas, o salmão é muito mais do que um recurso comercial: ele desempenha um papel essencial na alimentação, nas tradições e na vida cultural.

"Cada peixe é essencial para as comunidades que vivem ao longo do rio Yukon", afirma Andrew Seitz, professor da área de pesca na Universidade do Alasca em Fairbanks.

O dilema, portanto, persiste: manter a pesca industrial para abastecer o planeta com pescado, ou preservar os ecossistemas e os meios de subsistência das comunidades locais.