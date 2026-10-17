Sabedoria ancestral: como civilizações do Peru enfrentavam os impactos do El Niño
Pesquisas arqueológicas mostram como civilizações pré-hispânicas desenvolveram sistemas de irrigação, contenção de enchentes e técnicas agrícolas que podem inspirar soluções atuais para enfrentar eventos climáticos extremos e proteger comunidades vulneráveis.
Civilizações que habitaram o Peru há milhares de anos desenvolveram estratégias para enfrentar os efeitos do El Niño, fenômeno climático associado a chuvas intensas, inundações e períodos de seca. Pesquisas arqueológicas revelam que essas populações construíram sistemas de proteção e adaptaram suas atividades agrícolas às condições ambientais.
Segundo estudos históricos, pelo menos 120 episódios de El Niño ocorreram no Peru nos últimos cinco séculos. O fenômeno provoca impactos distintos entre as regiões do país, incluindo enchentes no litoral e estiagens prolongadas nas áreas andinas, ameaçando comunidades e atividades produtivas.
As descobertas mostram que o conhecimento acumulado pelas sociedades pré-hispânicas pode contribuir para estratégias contemporâneas de adaptação climática. Entre as soluções identificadas estão canais de irrigação, muros de contenção e técnicas agrícolas capazes de reduzir os efeitos de eventos extremos.
Civilização Mochica desenvolveu sistemas contra enchentes
A cultura Mochica, estabelecida na costa norte peruana por volta de 200 d.C., desenvolveu uma extensa rede de canais para sustentar a agricultura em regiões desérticas. Essas estruturas também precisavam resistir às chuvas e enchentes provocadas pelo El Niño.
O arqueólogo Walter Alva identificou evidências de que os Mochica construíam muros de contenção e canais paralelos para proteger seus sistemas de irrigação. Quando uma estrutura era danificada, outras permitiam manter o abastecimento de água.
Pesquisas também indicam que os antigos habitantes evitavam estabelecer centros urbanos em áreas vulneráveis, como margens de rios e partes baixas dos vales. Essa organização territorial ajudava a reduzir os riscos de inundações e proteger as terras agrícolas.
Muros de quatro mil anos protegiam comunidades
No sítio arqueológico de Salinas de Chao, pesquisadores identificaram estruturas construídas entre 4.000 e 3.800 anos atrás. Considerados as evidências mais antigas conhecidas de infraestrutura de mitigação de desastres no Peru, os muros foram erguidos com pedras, barro e sedimentos.
As descobertas demonstram que comunidades antigas desenvolveram soluções adaptadas às características locais, utilizando materiais disponíveis. Para os pesquisadores, esses princípios podem inspirar medidas de prevenção em regiões atualmente expostas a desastres climáticos.
Agricultura ancestral fortalece segurança alimentar
Nas terras altas do Peru, o sistema agrícola Waru Waru representa outra estratégia de adaptação. Utilizado há aproximadamente três mil anos, combina campos elevados de cultivo com canais de água, protegendo plantações contra secas, inundações e geadas.
Na região de Puno, comunidades aimarás preservam essa técnica para cultivar batatas nativas, quinoa e cañihua. Algumas variedades apresentam maior resistência à escassez de água, contribuindo para a segurança alimentar das famílias.
Apesar de sua importância, o sistema enfrenta ameaças relacionadas às mudanças climáticas, à migração e à transformação das práticas agrícolas. Sua preservação demonstra como conhecimentos tradicionais podem fortalecer a resiliência das comunidades diante dos desafios ambientais contemporâneos.
Referência da notícia
Portal Amazônia. (2026). El Niño: como as culturas antigas do Peru lidaram com os impactos desse fenômeno? ... - Veja mais em https://portalamazonia.com/meio-ambiente/el-nino-culturas-antigas-peru/.