Cachaça desde 1803, tobogã natural e caminho do ouro: a Paraty que muitos turistas deixam de fora

Além da arquitetura e das praias: para quem quer fugir do óbvio, Paraty guarda trilhas em meio à Mata Atlântica, cachoeiras escondidas e experiências culturais que permitem conhecer um lado menos explorado da cidade.

A Cachoeira da Melancia possui uma imponente queda d’água, além de vários poços cristalinos ideais para banho. É cercada por Mata Atlântica e oferece um cenário deslumbrante. Porém, seu acesso é desafiador, feito por uma trilha técnica, ideal para quem busca aventura e conexão com a natureza. Crédito: @euamoparaty.

Paraty é uma bela cidade histórica e litorânea no sul do estado do Rio de Janeiro, famosa por sua arquitetura colonial bem preservada no Centro Histórico, pela natureza e por suas belas praias, com destaque para as de Trindade.

A cidade foi declarada em 2019 como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Seu famoso Centro Histórico foi fundado no século XVII (com calçamento "pé de moleque" do século XIX), e preserva o traçado urbano colonial original, as ruas planejadas com influência das marés da lua cheia, arquitetura barroca e igrejas históricas.

Mas Paraty vai além da arquitetura e das praias… banhos de cachoeira, visitas a alambiques e trilhas históricas podem ser incluídas no roteiro para explorar diferentes lados da cidade. Conheça mais sobre estes atrativos abaixo.

Roteiro fora do comum em Paraty

Para quem quer fugir do óbvio, Paraty guarda trilhas em meio à Mata Atlântica, cachoeiras escondidas, comunidades tradicionais e experiências culturais que permitem conhecer um lado menos explorado da região.

Um dos passeios diferentes para descobrir em Paraty é o Saco do Mamanguá, uma ótima opção para quem busca aventura e tranquilidade longe dos roteiros mais movimentados. Trata-se de uma longa enseada costeira que se estende por cerca de 8 km entre montanhas cobertas por Mata Atlântica, terminando em um manguezal preservado. Ao longo de suas margens há comunidades tradicionais que vivem principalmente da pesca, do turismo e do artesanato.

Vista do Pico do Pão de Açúcar, no Saco do Mamanguá, em Paraty (RJ). Crédito: Alessandro Jaral/Wikiloc.

O local pode ser explorado de canoa, caiaque ou barco e também oferece trilhas, pequenas praias e subida ao Pico do Pão de Açúcar, cuja trilha parte da Praia do Cruzeiro.

Outro ponto para colocar no seu roteiro é a Ponta da Juatinga, uma região costeira preservada conhecida por suas paisagens selvagens, praias pouco movimentadas (como a Praia da Sumaca e a Praia de Martim de Sá) e trilhas pela Mata Atlântica. É acessível por trilhas ou embarcações e ideal para quem gosta de destinos mais isolados.

Praia da Sumaca, na Ponta da Juatinga, uma praia de águas verdes rodeada de pedras e mais deserta. Crédito: Divulgação.

Ainda em meio à natureza, a Cachoeira da Melancia é uma alternativa menos convencional aos pontos de banho mais conhecidos. Trata-se de uma grande queda-d'água de águas cristalinas, cercada por vegetação tropical densa, mas seu acesso envolve uma trilha exigente, com trechos pouco sinalizados. Para chegar até ela, o acesso é feito pela região do Sertão do Taquari, cerca de 25 km distante do centro de Paraty.

A Cachoeira do Tobogã é outro atrativo natural que foge do comum. O seu nome vem da enorme pedra lisa por onde a água escorre até um poço de água fria, formando um escorregador natural. Dá para descer sentado ou deitado e terminar o percurso dentro da água. Fica a cerca de 20 minutos de carro do centro histórico da cidade.

O Poço da Laje é outra opção, um poço natural de águas de rio cercado por pedras e vegetação. É uma alternativa para quem deseja tomar banho de água doce e aproveitar um ambiente sossegado.

A Cachoeira do Tobogã tem como principal atrativo a grande pedra lisa por onde corre o fluxo de água, formando um grande tobogã, onde se pode escorregar até cair em uma piscina natural. Crédito: Divulgação.

Você também pode aproveitar para visitar alambiques artesanais e conhecer todo o processo de como a cachaça é fabricada, desde a fermentação da cana-de-açúcar até a destilação e o armazenamento. É um passeio interessante para quem deseja conhecer o patrimônio rural e gastronômico de Paraty.

Alguns estabelecimentos oferecem visitas guiadas, apresentando equipamentos, histórias familiares e métodos artesanais. No alambique Coqueiro, por exemplo, um tour guiado apresenta a trajetória da família responsável pela produção, que fabrica cachaça desde 1803.

O Caminho do Ouro é um trecho do antigo caminho que era utilizado para trazer as riquezas de Minas Gerais até o litoral de Paraty. Crédito: Divulgação.

Conhecer o Quilombo do Campinho é outra experiência diferente, onde é possível fazer uma imersão cultural e conhecer a história da comunidade quilombola, sua culinária, o artesanato e os saberes tradicionais transmitidos entre gerações.

E por fim, mas não menos importante, temos o Caminho do Ouro, uma rota histórica de pedras que integra a antiga Estrada Real e foi usada durante o período colonial para transportar ouro e mercadorias entre Minas Gerais e o litoral do Rio de Janeiro.

Aqui você tem a oportunidade de explorar trechos desta antiga rota, e a caminhada proporciona contato com árvores nativas, pássaros e paisagens da Serra da Bocaina. Mas atenção, a visita a certos trechos pode exigir acompanhamento de guia e autorização prévia.