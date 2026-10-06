Cientistas descobrem o impacto da água da chuva ao arrastar o lixo acumulado nas cidades

A chuva pode transformar as ruas de uma cidade em uma via direta para o fundo do mar, arrastando plásticos e outros resíduos até as zonas de pesca em apenas 2 a 5 semanas.

Pesquisadores estabelecem a relação entre os episódios de precipitação e o acúmulo de resíduos nos fundos marinhos do noroeste do Mediterrâneo.

Quando chove em uma cidade litorânea, a água não limpa apenas ruas e calçadas. Em seu percurso, ela também pode capturar plásticos, embalagens e outros resíduos que, por meio dos sistemas de drenagem e esgoto, acabam chegando ao mar.

Agora, cientistas espanhóis conseguiram medir o que acontece depois com esse lixo e quanto tempo ele leva para alcançar o fundo do mar, onde operam os barcos de pesca.

Um estudo liderado pelo Instituto de Ciências do Mar (ICM-CSIC), em conjunto com o ICATMAR, estabeleceu pela primeira vez uma relação quantitativa entre episódios de precipitação e o acúmulo de resíduos nos fundos marinhos do noroeste do Mediterrâneo.

A pesquisa, publicada na revista Environmental Pollution, revela ainda que o lixo nem sempre se comporta da mesma maneira: enquanto o escoamento proveniente das cidades favorece seu acúmulo nas áreas de pesca poucas semanas após as chuvas, as cheias dos rios podem provocar o efeito contrário e transportá-lo para águas mais profundas.

236 amostragens para acompanhar o trajeto dos resíduos

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores analisaram dados coletados entre 2019 e 2024 por meio de 236 amostragens de pesca de arrasto realizadas pelo ICATMAR (Instituto Catalão de Pesquisa para a Governança do Mar) ao longo da costa catalã (leste da Espanha).

A equipe, composta por especialistas em geologia, física e biologia, estudou 54 combinações entre estações meteorológicas e áreas de pesca. Além disso, comparou períodos de 2 a 20 semanas após as precipitações e examinou como as variações na vazão dos rios influenciavam os resultados.

Las playas una vez pasado el temporal (bastante lluvia y viento).

La playa de la San Lorenzo está llena de muchísmo plastico de todo tipo, la de los Cárabos está menos afectada.#Melilla #Playas #Temporal #RíoDeOro #Desembocadura #Plastico #Basura pic.twitter.com/qvauwj2CFA — Jose Linares (@UnodeMelilla) April 6, 2022

Os resultados apontam as águas de escoamento urbano e os extravasores de esgoto como importantes vias de entrada de plásticos e outros resíduos no meio marinho. A pesquisa permite avançar um passo além do que se conhecia até agora.

Embora já estivesse documentado que as precipitações podem transportar lixo terrestre para o mar, era muito mais difícil determinar quantitativamente que parcela desses resíduos acaba se acumulando nos pesqueiros e em que prazo isso ocorre.

O lixo pode chegar às zonas de pesca em poucas semanas

Os cientistas identificaram duas dinâmicas diferentes. Nos chamados portos do tipo A, as precipitações sobre áreas urbanas provocam um aumento direto do lixo acumulado nas zonas de pesca.

O efeito máximo é geralmente detectado entre 2 e 5 semanas após as chuvas. Essa rapidez evidencia o papel desempenhado pelas redes de drenagem urbana e pelos sistemas de esgoto durante episódios de chuvas intensas.

Um aumento acentuado na vazão dos rios pode gerar um efeito de “limpeza” ou 'washout'.

A situação muda nos portos classificados como tipo B, conectados a sistemas fluviais. Nesses casos, um aumento acentuado na vazão dos rios pode gerar um efeito de "limpeza" ou 'washout'. Em vez de depositar mais lixo nas áreas de pesca habituais, a correnteza arrasta os resíduos existentes para zonas mais profundas, afastando-os da área normalmente alcançada pelos barcos de pesca.

Em cinco dos seis portos conectados a rios estudados, as cheias reduziram entre 13% e 100% a presença de resíduos a cada aumento de 100 metros cúbicos por segundo na vazão. Vilanova i la Geltrú foi a exceção. Lá, os pesquisadores atribuem aproximadamente 12% do acúmulo ao transporte proveniente da foz do rio Llobregat e 88% às precipitações locais.

Não basta medir quanto choveu

O estudo revela também que nem todas as estações meteorológicas são igualmente adequadas para determinar a relação entre chuva e resíduos. Para um mesmo município, utilizar os registros de uma estação ou de outra podia resultar em estimativas que variavam de uma redução de 62% a um aumento de 88% na quantidade de resíduos para cada dez milímetros de precipitação.

Isso demonstra que a estação geograficamente mais próxima não é necessariamente aquela que melhor representa a conexão hidrológica entre a chuva que cai em terra e os resíduos encontrados posteriormente no mar.

Como evitar que o lixo chegue ao mar?

Os resultados têm implicações para a gestão das cidades e do litoral. Os pesquisadores sustentam que as medidas devem ser adaptadas às características de cada zona, uma vez que os mecanismos de transporte de resíduos podem variar consideravelmente entre diferentes pontos da costa.

Melhorar a infraestrutura de drenagem e a retenção de águas pluviais evitaria o acúmulo de resíduos.

Nos locais onde predomina o escoamento superficial urbano, melhorar a infraestrutura de drenagem e a retenção de águas pluviais, bem como controlar os extravasores da rede de esgoto, poderia reduzir a quantidade de plásticos e outros resíduos que chegam ao Mediterrâneo.

O estudo concentra-se, assim, em um processo que começa a quilômetros de distância, no interior. O lixo descartado no ambiente urbano pode ser transportado por tempestades, entrar na rede de drenagem e acabar, poucas semanas depois, depositado no fundo do mar, onde atua a frota pesqueira.