A acelerada expansão da inteligência artificial (IA) e da computação em nuvem transformou a vida moderna, gerando uma pegada energética sem precedentes que costuma passar despercebida por muitas pessoas.

O treinamento de modelos de linguagem em larga escala e sua implementação comercial contínua exigem capacidade de processamento ininterrupta e sistemas de resfriamento de grande porte que operam 24 horas por dia.

Um estudo recentemente publicado na revista científica Nature Sustainability, com a participação de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e da Universidade de Harvard, revela uma realidade alarmante:

Os 403 maiores data centers de hiperescala dos Estados Unidos consomem, anualmente, quase quatro vezes mais energia elétrica do que toda a cidade de Los Angeles.

Essa comparação dimensional permite compreender que o mundo digital não é etéreo nem isento de impacto, mas sim uma infraestrutura física com demandas energéticas colossais, que já se equipara àquela utilizada por estados inteiros.

O parâmetro científico que revela a dimensão desse consumo energético

Para entender a magnitude desse consumo, os cientistas compararam-no com o gasto de energia elétrica do Departamento de Água e Energia de Los Angeles (LADWP), a entidade que abastece quase 4 milhões de pessoas em uma das maiores metrópoles da América do Norte.

Os dados que obtiveram são reveladores: apenas 400 instalações tecnológicas consomem 4 vezes mais energia do que toda essa cidade.

O crescimento explosivo da inteligência artificial atua como o principal catalisador que poderia saturar o sistema energético.

Isso revela a enorme quantidade de energia exigida por tarefas cotidianas, como consultar uma inteligência artificial (IA), armazenar arquivos na nuvem ou executar processos automatizados.

O problema se agrava ao analisar a origem da energia elétrica que alimenta essas gigantescas fazendas de servidores. Segundo as descobertas feitas pelo bioestatístico Falco Bargagli Stoffi e por sua equipe, 54% da energia utilizada por esses centros de dados de hiperescala provêm de combustíveis fósseis.

Longe de operar exclusivamente sob padrões de sustentabilidade ou energias limpas, como costuma ser apresentado no discurso corporativo, mais da metade da operação digital depende diretamente de fontes poluentes que liberam grandes volumes de dióxido de carbono na atmosfera, acelerando o aquecimento global.

Além disso, o impacto ambiental desta indústria apresenta profundas desigualdades geográficas que acentuam a sua pegada de carbono. A pesquisa demonstra que a localização dos centros de dados determina drasticamente o seu nível de emissões, uma vez que muitas instalações se concentram em regiões cuja rede elétrica depende, em grande parte, de usinas térmicas a carvão.

De fato, a Virgínia, o Oregon, Ohio e Iowa concentram mais da metade do consumo elétrico analisado no estudo, tornando esses locais pontos críticos de pressão energética e poluição local decorrentes do avanço tecnológico nos Estados Unidos.

À medida que as empresas de tecnologia competem para desenvolver algoritmos mais complexos e velozes, a demanda por potência computacional cresce de forma exponencial, exercendo uma pressão crescente sobre as redes elétricas nacionais, que ainda lutam para se descarbonizar.

Sem reformas regulatórias de impacto, um mercado que precisa ser monitorado

Uma das maiores contribuições do estudo está no fato de ter conseguido integrar dados que, historicamente, estavam fragmentados, oferecendo, pela primeira vez, estimativas detalhadas em nível de instalação desde o início da ascensão da IA.

Até agora, a falta de padronização e de transparência dificultava a medição precisa do consumo de cada complexo tecnológico. Ao cruzar registros operacionais e matrizes energéticas regionais, o estudo fornece evidências empíricas indispensáveis para avaliar o verdadeiro custo ambiental da revolução digital.

Sem dados abertos, torna-se impossível exigir prestação de contas ou planejar, de maneira justa, a distribuição de recursos energéticos e hídricos nas regiões anfitriãs.

Como ressalta o próprio Bargagli Stoffi, contar com informações públicas claras e acessíveis sobre o consumo elétrico dessas instalações é fundamental para que os cidadãos e os responsáveis pela formulação de políticas públicas possam avaliar as consequências reais do crescimento industrial.

Perspectiva de saúde pública e justiça climática com implicações preocupantes

O envolvimento da Escola de Saúde Pública Fielding da UCLA nesta pesquisa ressalta que o aumento da queima de combustíveis fósseis para sustentar servidores repercute diretamente na qualidade do ar e na estabilidade climática.

As comunidades próximas a usinas termelétricas, que operam em capacidade máxima para abastecer centros de dados, arcam com os custos ambientais e sanitários de serviços digitais utilizados em escala global.

Reconhecer que cada avanço digital tem uma pegada física e energética é o primeiro passo para construir uma era tecnológica verdadeiramente responsável com o meio ambiente.

Diante desse cenário, o desafio para o setor tecnológico e para os governos consiste em alinhar a inovação digital aos compromissos climáticos globais.

Não bastam compensações simbólicas de carbono; é necessária uma transição acelerada para energias renováveis reais em tempo real, o desenvolvimento de arquiteturas computacionais mais eficientes e uma regulamentação rigorosa que condicione a abertura de novos centros de dados à disponibilidade de energia limpa e à transparência total de suas emissões.

Alerta que não se deve deixar passar

Um alerta urgente sobre a sustentabilidade do nosso futuro tecnológico. A IA e a computação em nuvem prometem soluções para a ciência, a economia e a sociedade, mas seu desenvolvimento não pode ocorrer às custas da estabilidade climática do planeta.