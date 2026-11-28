Trem que reivindica o título de maior do mundo percorre 860 km na África do Sul sem carga
Composição da estatal Transnet foi testada em uma viagem de dois dias para avaliar o transporte ferroviário de cargas pesadas. Recorde mundial reivindicado pela empresa ainda aguarda confirmação independente.
A África do Sul colocou em operação experimental um trem de carga com 7,6 quilômetros de extensão e 696 vagões. A composição percorreu cerca de 860 quilômetros em dois dias, em uma viagem realizada pela estatal Transnet entre a Baía de Saldanha, na costa oeste do país, e a região mineradora de Northern Cape.
O teste ocorreu em outubro e teve como objetivo avaliar o desempenho de uma composição ferroviária de dimensões extraordinárias. Apesar do tamanho, o trem não transportava carga: todos os vagões estavam vazios. A operação foi planejada como um exercício técnico, para coletar dados e aprimorar o transporte de minério e outras mercadorias em longas distâncias.
A viagem pode ter estabelecido um novo recorde mundial de comprimento para um trem de carga. A Transnet afirma que a composição superou a marca anterior, mas a homologação independente ainda não foi confirmada.
Como controlar um trem de quase oito quilômetros
Para movimentar os 696 vagões, a Transnet distribuiu locomotivas elétricas e diesel-elétricas ao longo da composição. Os equipamentos operaram de forma sincronizada por meio do sistema Radio Distributed Power (RDP), que permite controlar locomotivas posicionadas em diferentes pontos do trem.
A distribuição da força de tração e frenagem é essencial para uma composição tão extensa. O sistema ajuda a administrar os esforços entre os vagões e a manter o controle do conjunto durante o deslocamento.
A empresa vai analisar os dados coletados durante a viagem para aperfeiçoar os sistemas de tração, frenagem e controle. O conhecimento obtido poderá contribuir para futuras operações de transporte ferroviário de cargas pesadas.
Recorde anterior foi estabelecido na Austrália
A marca anterior havia sido registrada em 2001, na Austrália, quando a mineradora BHP operou um trem com 682 vagões e 7,353 quilômetros de comprimento. A composição sul-africana é cerca de 250 metros mais longa e tem 14 vagões a mais.
A reivindicação da Transnet ainda depende de confirmação oficial. Até lá, o trem australiano permanece como referência anterior para a comparação entre as duas operações.
Além da busca pelo recorde, o teste está ligado à importância estratégica da ferrovia que conecta as minas do interior sul-africano ao porto de Saldanha, de onde o minério de ferro é exportado. A ampliação da capacidade e a melhoria do desempenho dessa rota podem fortalecer o transporte de minerais no país.
A operação com vagões vazios permitiu à empresa avaliar o comportamento de uma composição de dimensões incomuns sem finalidade comercial. A Transnet pretende usar os resultados para aprimorar a engenharia e a operação de trens de grande extensão, com foco no transporte de cargas por longas distâncias.
Referência da notícia
CNN Brasil. (2026). Com 7,6 km de extensão e 696 vagões, o maior trem do mundo percorreu 860 km na África do Sul — e rodou completamente vazio.