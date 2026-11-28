Composição da estatal Transnet foi testada em uma viagem de dois dias para avaliar o transporte ferroviário de cargas pesadas. Recorde mundial reivindicado pela empresa ainda aguarda confirmação independente.

Trem de carga de estatal sul-africana pode ser o mais longo já operado no mundo . Crédito: Divulgação/TransNet

A África do Sul colocou em operação experimental um trem de carga com 7,6 quilômetros de extensão e 696 vagões. A composição percorreu cerca de 860 quilômetros em dois dias, em uma viagem realizada pela estatal Transnet entre a Baía de Saldanha, na costa oeste do país, e a região mineradora de Northern Cape.

O teste ocorreu em outubro e teve como objetivo avaliar o desempenho de uma composição ferroviária de dimensões extraordinárias. Apesar do tamanho, o trem não transportava carga: todos os vagões estavam vazios. A operação foi planejada como um exercício técnico, para coletar dados e aprimorar o transporte de minério e outras mercadorias em longas distâncias.

A viagem pode ter estabelecido um novo recorde mundial de comprimento para um trem de carga. A Transnet afirma que a composição superou a marca anterior, mas a homologação independente ainda não foi confirmada.

Como controlar um trem de quase oito quilômetros

Para movimentar os 696 vagões, a Transnet distribuiu locomotivas elétricas e diesel-elétricas ao longo da composição. Os equipamentos operaram de forma sincronizada por meio do sistema Radio Distributed Power (RDP), que permite controlar locomotivas posicionadas em diferentes pontos do trem.

Comapnhia colocou para andar um trem de 7,6 quilômetros de comprimento com 696 vagões, buscando quebrar o recorde mundial de comprimento. Crédito: Divulgação Itatiaia (Imagem Ilustrativa)

A distribuição da força de tração e frenagem é essencial para uma composição tão extensa. O sistema ajuda a administrar os esforços entre os vagões e a manter o controle do conjunto durante o deslocamento.

A empresa vai analisar os dados coletados durante a viagem para aperfeiçoar os sistemas de tração, frenagem e controle. O conhecimento obtido poderá contribuir para futuras operações de transporte ferroviário de cargas pesadas.

Recorde anterior foi estabelecido na Austrália

A marca anterior havia sido registrada em 2001, na Austrália, quando a mineradora BHP operou um trem com 682 vagões e 7,353 quilômetros de comprimento. A composição sul-africana é cerca de 250 metros mais longa e tem 14 vagões a mais.

A reivindicação da Transnet ainda depende de confirmação oficial. Até lá, o trem australiano permanece como referência anterior para a comparação entre as duas operações.

Além da busca pelo recorde, o teste está ligado à importância estratégica da ferrovia que conecta as minas do interior sul-africano ao porto de Saldanha, de onde o minério de ferro é exportado. A ampliação da capacidade e a melhoria do desempenho dessa rota podem fortalecer o transporte de minerais no país.

A operação com vagões vazios permitiu à empresa avaliar o comportamento de uma composição de dimensões incomuns sem finalidade comercial. A Transnet pretende usar os resultados para aprimorar a engenharia e a operação de trens de grande extensão, com foco no transporte de cargas por longas distâncias.