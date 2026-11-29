Entre as árvores mais famosas das cidades encontra-se esta bela espécie; mas cuidado, pois plantá-la muito perto de casa pode causar problemas que, mais cedo ou mais tarde, podem surgir.

Entre as árvores mais famosas das cidades encontra-se esta bela espécie; mas cuidado, pois plantá-la muito perto de casa pode causar problemas que, mais cedo ou mais tarde, podem surgir.

Em muitas cidades, é comum encontrar árvores grandes e frondosas que dão sombra às ruas e enchem os jardins de verde. Uma das mais famosas é o Ficus benjamina, conhecido também como figueira-benjamim ou simplesmente figueira, uma espécie muito popular por sua folhagem bastante abundante e por sua facilidade de adaptação a diferentes espaços.

Embora pareça uma excelente opção para plantar perto de casa, com o passar dos anos pode causar alguns problemas, especialmente devido ao crescimento de suas raízes.

Isso não significa que seja uma árvore ruim. Em espaços amplos, ela pode se desenvolver sem maiores problemas e oferecer uma excelente sombra. O segredo está em escolher bem onde plantá-la, pois uma árvore que hoje parece pequena pode precisar de muito mais espaço do que imaginamos.

O que acontece abaixo do solo

Originária da Ásia e do norte da Austrália, a figueira pode atingir entre 15 e 25 metros de altura quando cresce em seu ambiente ideal. Sua copa é ampla e frondosa, mas o que mais chama a atenção é o que não se vê — aquilo que acontece abaixo do solo.

Suas raízes costumam crescer de forma superficial e podem se estender por vários metros, indo até além dos limites da copa. O problema é que, com o tempo, elas aumentam de espessura e exercem pressão sobre tudo o que encontram pelo caminho, especialmente quando dispõem de pouco espaço para crescer.

Além de suas folhas verdes e brilhantes, existem variedades ornamentais com bordas brancas ou creme, muito apreciadas na jardinagem.

Nas cidades, o concreto e os solos compactados dificultam o seu crescimento. Por isso, quando as raízes crescem sob uma calçada, podem levantar o pavimento, separar as placas e provocar rachaduras que aumentam com o passar dos anos.

O pior é que esses danos não se limitam apenas às calçadas ou passeios. Podem atingir também pátios, muros e algumas fundações, especialmente se estas já apresentarem sinais de deterioração. Podem, inclusive, penetrar em tubulações por meio de juntas ou pequenos vazamentos, chegando a causar obstruções que exigem reparos muito custosos.

Como se não bastasse, além do prejuízo que esses danos representam para os proprietários e para as cidades, as calçadas levantadas podem se tornar um risco para os pedestres. E, mesmo que o pavimento seja reparado, o problema pode voltar a surgir se o crescimento das raízes não for controlado.

Como evitar problemas sem abrir mão da árvore

A melhor maneira de prevenir esses danos é escolher bem onde plantar esta espécie. Devido ao seu tamanho, ele é mais adequado para parques, jardins grandes e espaços onde possa crescer sem afetar as edificações.

Como medida preventiva, pode-se considerar uma distância de 8 a 10 metros de residências e outras estruturas, embora o afastamento necessário dependa das condições do local.

Se o espaço for pequeno ou a calçada for estreita, é recomendável buscar outras espécies que se adaptem melhor. Nem todas as árvores precisam do mesmo espaço para suas raízes; por isso, conhecer o seu tamanho na fase adulta é tão importante quanto escolher uma que proporcione uma boa sombra.

Quando a árvore já está plantada e começa a causar danos, o mais sensato é consultar um especialista. Existem barreiras que ajudam a direcionar o crescimento das raízes, embora nem sempre resolvam o problema. Cortar raízes grandes sem uma avaliação também pode ser perigoso, já que isso poderia afetar a estabilidade da árvore.

Em ambientes úmidos, a figueira pode desenvolver raízes aéreas que descem de seus galhos e chegam até o solo.

Também não basta podar os galhos para conter o crescimento das raízes. Em casos em que os danos são significativos, pode ser necessário avaliar outras medidas, inclusive a remoção do exemplar — sempre com orientação profissional e seguindo as normas locais.

Portanto, antes de se deixar levar pela ideia romântica de plantar uma árvore perto de casa, é indispensável verificar quanto espaço ela terá para crescer e consultar um especialista em paisagismo urbano. Uma boa escolha desde o início permite desfrutar da sombra e dos benefícios da árvore, sem se preocupar com danos que poderiam ser evitados.