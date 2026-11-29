A árvore que pode danificar calçadas se for plantada muito perto das residências
Entre as árvores mais famosas das cidades encontra-se esta bela espécie; mas cuidado, pois plantá-la muito perto de casa pode causar problemas que, mais cedo ou mais tarde, podem surgir.
Em muitas cidades, é comum encontrar árvores grandes e frondosas que dão sombra às ruas e enchem os jardins de verde. Uma das mais famosas é o Ficus benjamina, conhecido também como figueira-benjamim ou simplesmente figueira, uma espécie muito popular por sua folhagem bastante abundante e por sua facilidade de adaptação a diferentes espaços.
Isso não significa que seja uma árvore ruim. Em espaços amplos, ela pode se desenvolver sem maiores problemas e oferecer uma excelente sombra. O segredo está em escolher bem onde plantá-la, pois uma árvore que hoje parece pequena pode precisar de muito mais espaço do que imaginamos.
O que acontece abaixo do solo
Originária da Ásia e do norte da Austrália, a figueira pode atingir entre 15 e 25 metros de altura quando cresce em seu ambiente ideal. Sua copa é ampla e frondosa, mas o que mais chama a atenção é o que não se vê — aquilo que acontece abaixo do solo.
Suas raízes costumam crescer de forma superficial e podem se estender por vários metros, indo até além dos limites da copa. O problema é que, com o tempo, elas aumentam de espessura e exercem pressão sobre tudo o que encontram pelo caminho, especialmente quando dispõem de pouco espaço para crescer.
Nas cidades, o concreto e os solos compactados dificultam o seu crescimento. Por isso, quando as raízes crescem sob uma calçada, podem levantar o pavimento, separar as placas e provocar rachaduras que aumentam com o passar dos anos.
O pior é que esses danos não se limitam apenas às calçadas ou passeios. Podem atingir também pátios, muros e algumas fundações, especialmente se estas já apresentarem sinais de deterioração. Podem, inclusive, penetrar em tubulações por meio de juntas ou pequenos vazamentos, chegando a causar obstruções que exigem reparos muito custosos.
Como se não bastasse, além do prejuízo que esses danos representam para os proprietários e para as cidades, as calçadas levantadas podem se tornar um risco para os pedestres. E, mesmo que o pavimento seja reparado, o problema pode voltar a surgir se o crescimento das raízes não for controlado.
Como evitar problemas sem abrir mão da árvore
A melhor maneira de prevenir esses danos é escolher bem onde plantar esta espécie. Devido ao seu tamanho, ele é mais adequado para parques, jardins grandes e espaços onde possa crescer sem afetar as edificações.
Se o espaço for pequeno ou a calçada for estreita, é recomendável buscar outras espécies que se adaptem melhor. Nem todas as árvores precisam do mesmo espaço para suas raízes; por isso, conhecer o seu tamanho na fase adulta é tão importante quanto escolher uma que proporcione uma boa sombra.
Quando a árvore já está plantada e começa a causar danos, o mais sensato é consultar um especialista. Existem barreiras que ajudam a direcionar o crescimento das raízes, embora nem sempre resolvam o problema. Cortar raízes grandes sem uma avaliação também pode ser perigoso, já que isso poderia afetar a estabilidade da árvore.
Também não basta podar os galhos para conter o crescimento das raízes. Em casos em que os danos são significativos, pode ser necessário avaliar outras medidas, inclusive a remoção do exemplar — sempre com orientação profissional e seguindo as normas locais.
Portanto, antes de se deixar levar pela ideia romântica de plantar uma árvore perto de casa, é indispensável verificar quanto espaço ela terá para crescer e consultar um especialista em paisagismo urbano. Uma boa escolha desde o início permite desfrutar da sombra e dos benefícios da árvore, sem se preocupar com danos que poderiam ser evitados.