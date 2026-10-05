O Pacífico arde e o Atlântico não registra nenhum furacão: o mistério da temporada de furacões de 2026

Oito tempestades tropicais e nenhum furacão: o Atlântico vive sua temporada mais silenciosa desde o advento dos satélites, enquanto o Pacífico acumula monstros de categoria 5. O que está por trás dessa situação inédita?

Vista do furacão Isabel (2003) do espaço. A imagem foi feita por um membro da tripulação da Expedição 7 a bordo da Estação Espacial Internacional em 15 de setembro de 2003. (NASA)

Se alguém lhe dissesse, em junho, que chegaríamos a outubro sem um único furacão no Atlântico, você teria encarado isso como uma piada de meteorologistas. Mas aqui estamos: a temporada de 2026 já gerou oito tempestades tropicais, e nenhuma delas ultrapassou a marca de 119 km/h de velocidade do vento necessária para ser classificada como furacão.

Em um ano normal, a esta altura já haveria cerca de cinco furacões, dois deles de categoria 3 ou superior.

Por outro lado, o Pacífico vive uma festa de ciclones: 20 tempestades com nome e três furacões de categoria 5, o que empata o recorde. O Havaí enfrentou Lala, Lowell e Nolo, e Polo atingiu ventos de 290 km/h diante da costa do México. Como pode um oceano ferver enquanto o outro permanece mudo?

El Niño, o grande sabotador do Caribe

O principal suspeito é um evento El Niño que promete ser o mais intenso já registrado. Esse Pacífico aquecido, com áreas até 5°C mais quentes do que o normal, reorganiza a circulação atmosférica e impulsiona ventos fortes em grandes altitudes sobre o Caribe. É assim que surge o cisalhamento vertical: o vento muda de velocidade e direção conforme a altitude aumenta.

Para um furacão, isso é letal — como um pião que recebe tapas na parte superior: por mais que gire na base, nunca conseguirá se endireitar.

O cisalhamento do vento é a mudança na velocidade ou na direção do vento em diferentes altitudes na atmosfera e atua como o fator mais crítico para controlar a formação ou a destruição de um furacão.

Desde julho, esse cisalhamento foi o mais forte registrado desde o início das medições, em 1979. E recordes foram quebrados: o primeiro mês de setembro sem furacões desde 1994 e a espera mais longa da era dos satélites pela chegada do primeiro furacão. Se o primeiro surgir após 8 de outubro, será o mais tardio desde 1905.

A marca do aquecimento global

O curioso é que sobra combustível: o Atlântico registra suas segundas águas mais quentes da história. À poeira do Saara e ao ar seco soma-se uma pista climática: a alta troposfera aquece mais rapidamente do que as camadas inferiores, reduzindo o contraste térmico que impulsiona as tempestades.

É a primeira vez na história moderna que nenhum furacão se formou no Atlântico até o dia 21 de setembro.

Isso é semelhante ao que acontece com um balão de ar quente, que sobe porque o ar ao seu redor está mais frio; se o ar lá em cima também esquenta, o balão para no meio do caminho. Esse padrão vem sendo detectado desde 2010 e pode estar deslocando o pico da temporada para mais tarde.

Calma não é sinônimo de segurança

Uma temporada sem furacões não é uma temporada sem danos. Arthur e Edouard, simples tempestades tropicais, provocaram inundações repentinas no Golfo do México, pois uma atmosfera mais quente retém mais umidade. Edouard atingiu a costa faltando apenas 23 km/h para se tornar um furacão.



Em 2025, a temporada transcorria tranquilamente até que Melissa, de categoria 5, atingiu a Jamaica e Cuba no final de outubro. Basta apenas um, e a categoria não mede impacto.

Há registros de apenas duas temporadas sem furacões: 1907 e 1914, ambas sem satélites para monitorar o que acontece no oceano. As próximas semanas dirão se 2026 se juntará a essa lista.

O certo é que um aquecimento no Pacífico pode reescrever a agenda de tempestades a milhares de quilômetros de distância, e que o aquecimento global está acrescentando regras que mal começamos a decifrar.