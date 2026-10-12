Por que cadáveres de alpinistas como "Green Boots" se tornam pontos de referência no Everest?
Por quase 30 anos, o corpo de "Green Boots" permaneceu congelado no gelo do Everest, tornando-se um marco macabro para os alpinistas. Recentemente identificado, ele é um dos cerca de 200 corpos que ainda permanecem no "teto do mundo".
Nas encostas do Everest, a morte faz parte da paisagem. A mais de 8.000 metros de altitude, os corpos dos alpinistas que não sobreviveram à ascensão permanecem, por vezes, abandonados no gelo, tornando-se marcos sinistros para aqueles que tentam alcançar o cume.
Entre eles está também "Green Boots", cuja identidade foi revelada em junho de 2026, quase trinta anos após a sua morte. Dorje Morup, um militar indiano, será em breve repatriado. Mas e quanto aos outros corpos abandonados nas encostas do Everest?
No Everest, corpos que se tornam marcos macabros
Altitude extrema, frio, falta de oxigênio, terreno perigoso: as condições por vezes terríveis enfrentadas pelos alpinistas podem custar-lhes a vida. Elas também tornam muito difícil o acesso e o resgate dos corpos daqueles que pereceram. As operações de salvamento ou de recuperação também podem ser muito dispendiosas.
Os corpos deixados nas encostas do Everest tornam-se, involuntariamente, pontos de referência na rota para o cume. Alguns, como "Green Boots", receberam apelidos dos alpinistas que passam por eles.
Pelo menos duas alpinistas que também se tornaram referências
Em 1979, a alpinista alemã Hannelore Schmatz morreu durante a descida. Conhecida como "A Alemã", seu corpo permaneceu visível por muito tempo na rota do lado nepalês antes de ser deslocado pelos elementos naturais. Em 1998, foi a vez da alpinista americana Francys Arsentiev morrer durante a descida do Everest. Seu corpo, que permaneceu visível até 2007, rendeu-lhe o apelido de "Bela Adormecida".
Com o derretimento do gelo, o Everest revela seus corpos... e seu lixo
Em 1999, foi descoberto também o corpo de George Mallory, o alpinista britânico desaparecido durante uma tentativa de escalar o cume em 1924. Com ele, desapareceu o explorador Andrew Comyn Irvine, cujo corpo nunca foi encontrado. No entanto, em setembro de 2024, reapareceram uma bota e uma meia com a inscrição "A.C. Irvine" bordada.
Infelizmente, os corpos congelados no gelo não são os únicos vestígios que o aquecimento global faz ressurgir no Everest. À medida que as geleiras recuam, elas também revelam décadas de poluição deixada por expedições, transformando o "teto do mundo" em um verdadeiro lixão.
Barracas, cordas, cilindros de oxigênio, embalagens e excrementos se acumulam na montanha, e as operações de limpeza são particularmente perigosas em grandes altitudes. Esses plásticos se desintegram lentamente, poluindo de forma duradoura tanto as paisagens quanto os rios.
Referências do artigo
Le Parisien (23/06/2026), Mont Everest : l’identité de « Green Boots », célèbre mort de l’ascension, révélée avant une expédition pour récupérer le corps
The Independent (02/07/2026), India wants to recover ‘Green Boots’ after 30 years. Here’s why so many of Everest’s dead are left behind
Science et Avenir (28/05/2023), Plus de 1,6 tonne de déchets plastiques retrouvés dans l'Himalaya lors d'une expédition