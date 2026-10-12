Por que cadáveres de alpinistas como "Green Boots" se tornam pontos de referência no Everest?

Por quase 30 anos, o corpo de "Green Boots" permaneceu congelado no gelo do Everest, tornando-se um marco macabro para os alpinistas. Recentemente identificado, ele é um dos cerca de 200 corpos que ainda permanecem no "teto do mundo".

As botas verde-limão do alpinista Dorje Morup lhe renderam o famoso apelido de "Green Boots". Tornando-se uma referência para outros alpinistas, seu corpo será em breve repatriado.

Caroline Le Nestour Meteored França 12/10/2026 15:32 4 min

Nas encostas do Everest, a morte faz parte da paisagem. A mais de 8.000 metros de altitude, os corpos dos alpinistas que não sobreviveram à ascensão permanecem, por vezes, abandonados no gelo, tornando-se marcos sinistros para aqueles que tentam alcançar o cume.

Entre eles está também "Green Boots", cuja identidade foi revelada em junho de 2026, quase trinta anos após a sua morte. Dorje Morup, um militar indiano, será em breve repatriado. Mas e quanto aos outros corpos abandonados nas encostas do Everest?

No Everest, corpos que se tornam marcos macabros

Altitude extrema, frio, falta de oxigênio, terreno perigoso: as condições por vezes terríveis enfrentadas pelos alpinistas podem custar-lhes a vida. Elas também tornam muito difícil o acesso e o resgate dos corpos daqueles que pereceram. As operações de salvamento ou de recuperação também podem ser muito dispendiosas.

Mais de 300 pessoas morreram ao tentar escalar o pico mais alto da Terra desde o início das expedições, na década de 1920.

Os corpos deixados nas encostas do Everest tornam-se, involuntariamente, pontos de referência na rota para o cume. Alguns, como "Green Boots", receberam apelidos dos alpinistas que passam por eles.

Pelo menos duas alpinistas que também se tornaram referências

Em 1979, a alpinista alemã Hannelore Schmatz morreu durante a descida. Conhecida como "A Alemã", seu corpo permaneceu visível por muito tempo na rota do lado nepalês antes de ser deslocado pelos elementos naturais. Em 1998, foi a vez da alpinista americana Francys Arsentiev morrer durante a descida do Everest. Seu corpo, que permaneceu visível até 2007, rendeu-lhe o apelido de "Bela Adormecida".

Com o derretimento do gelo, o Everest revela seus corpos... e seu lixo



Em 1999, foi descoberto também o corpo de George Mallory, o alpinista britânico desaparecido durante uma tentativa de escalar o cume em 1924. Com ele, desapareceu o explorador Andrew Comyn Irvine, cujo corpo nunca foi encontrado. No entanto, em setembro de 2024, reapareceram uma bota e uma meia com a inscrição "A.C. Irvine" bordada.

Um sapato e uma meia, nos quais estava bordada a inscrição "A.C. Irvine", reapareceram 100 anos após o desaparecimento do alpinista Andrew Comyn Irvine.

Infelizmente, os corpos congelados no gelo não são os únicos vestígios que o aquecimento global faz ressurgir no Everest. À medida que as geleiras recuam, elas também revelam décadas de poluição deixada por expedições, transformando o "teto do mundo" em um verdadeiro lixão.

Barracas, cordas, cilindros de oxigênio, embalagens e excrementos se acumulam na montanha, e as operações de limpeza são particularmente perigosas em grandes altitudes. Esses plásticos se desintegram lentamente, poluindo de forma duradoura tanto as paisagens quanto os rios.

Referências do artigo

Le Parisien (23/06/2026), Mont Everest : l’identité de « Green Boots », célèbre mort de l’ascension, révélée avant une expédition pour récupérer le corps

The Independent (02/07/2026), India wants to recover ‘Green Boots’ after 30 years. Here’s why so many of Everest’s dead are left behind

Science et Avenir (28/05/2023), Plus de 1,6 tonne de déchets plastiques retrouvés dans l'Himalaya lors d'une expédition