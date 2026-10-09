Ventos de 86 km/h e cheia de rios colocam cidades de SC em atenção; veja imagens
Pessoas enfrentaram momentos de pânico com materiais de construção caindo sobre veículos durante tempestade severa no município chapecoense, cenário que coincidiu com o aumento expressivo no volume das bacias hidrográficas regionais.
O avanço de fortes tempestades provocou ocorrências graves em diferentes regiões do território catarinense. Além de rajadas violentas de vento no Oeste, o acumulado contínuo de precipitação colocou municípios sob monitoramento rigoroso no Norte do estado.
Em Chapecó, rajadas de vento de até 86,3 km/h registradas nesta quinta-feira (8) arrancaram coberturas metálicas e causaram desabamentos parciais de estruturas. Ao mesmo tempo, equipes municipais de Rio Negrinho e Mafra mantêm vigilância contínua devido à rápida elevação dos leitos fluviais.
Rajadas de até 86,3 km/h provocam destelhamentos e queda de estruturas no Oeste
No município de Chapecó, a intensidade do vendaval atingiu a marca de 86,3 km/h na região da Água Amarela e 80,8 km/h na área central da cidade. A força do deslocamento de ar desprendeu folhas de zinco, que atingiram o telhado de residências e causaram danos expressivos em fiações da rede elétrica.
Em uma das moradias atingidas, a queda violenta de uma cobertura sobre o quarto destruiu o forro e fez a água pluvial inundar todo o cômodo. Os moradores precisaram aguardar a estabilização das condições do tempo para conseguir contabilizar as perdas materiais e iniciar os reparos emergenciais.
Paralelamente, a parede de tijolos de um edifício em obras desabou sobre um automóvel em movimento durante a tempestade. Os ocupantes do veículo enfrentaram momentos de pânico quando os entulhos romperam a lataria e caíram dentro do habitáculo, provocando escoriações na cabeça do motorista.
Diante do volume de chamados, a Defesa Civil de Chapecó contabilizou 16 moradias com destelhamento parcial e distribuiu 50 unidades de lona para contenção provisória. O balanço oficial também registrou sete quedas de árvores, a interdição preventiva de um imóvel em risco e avarias em três prédios públicos.
Chuva persistente eleva nível dos rios e acende alerta no Norte catarinense
Enquanto o vendaval castigou a porção oeste, o Norte de Santa Catarina entrou em estágio de atenção redobrada. Dias consecutivos de precipitação volumosa fizeram os rios atingirem patamares elevados nas bacias hidrográficas locais.
A instabilidade climática severa ocorre em meio à atuação do fenômeno El Niño, classificado em patamar de grande intensidade no estado. Durante o evento meteorológico, foram acionados três canhões antigranizo preventivos, embora pedras de gelo de até um centímetro tenham sido registradas.
Com a persistência da umidade e a formação de sistemas instáveis, agentes públicos reforçam orientações protetivas à população. As recomendações incluem manter distância segura de postes caídos, árvores de grande porte e encostas com risco de deslizamento.
Referência da notícia
Victória Veiga. (2026). Fortes ventos de até 86,3 km/h arrancam estruturas metálicas em SC durante Super El Niño.