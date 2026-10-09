Ventos de 86 km/h e cheia de rios colocam cidades de SC em atenção; veja imagens

Pessoas enfrentaram momentos de pânico com materiais de construção caindo sobre veículos durante tempestade severa no município chapecoense, cenário que coincidiu com o aumento expressivo no volume das bacias hidrográficas regionais.

Parede de prédio desabou e atingiu um carro durante a chuva forte. Foto: Jair Correia/NDTV Record

O avanço de fortes tempestades provocou ocorrências graves em diferentes regiões do território catarinense. Além de rajadas violentas de vento no Oeste, o acumulado contínuo de precipitação colocou municípios sob monitoramento rigoroso no Norte do estado.

Em Chapecó, rajadas de vento de até 86,3 km/h registradas nesta quinta-feira (8) arrancaram coberturas metálicas e causaram desabamentos parciais de estruturas. Ao mesmo tempo, equipes municipais de Rio Negrinho e Mafra mantêm vigilância contínua devido à rápida elevação dos leitos fluviais.

Rajadas de até 86,3 km/h provocam destelhamentos e queda de estruturas no Oeste

No município de Chapecó, a intensidade do vendaval atingiu a marca de 86,3 km/h na região da Água Amarela e 80,8 km/h na área central da cidade. A força do deslocamento de ar desprendeu folhas de zinco, que atingiram o telhado de residências e causaram danos expressivos em fiações da rede elétrica.

Chuva invadiu imóvel após os danos provocados no telhado. Foto: Amauri Sales/NDTV Record

Em uma das moradias atingidas, a queda violenta de uma cobertura sobre o quarto destruiu o forro e fez a água pluvial inundar todo o cômodo. Os moradores precisaram aguardar a estabilização das condições do tempo para conseguir contabilizar as perdas materiais e iniciar os reparos emergenciais.

A ventania derrubou parte da parede de um prédio em construção no Centro de Chapecó, e os tijolos caíram sobre um carro que passava pela Avenida Fernando Machado, na tarde desta quinta-feira (8). Dois jovens estavam no veículo e tiveram ferimentos leves, segundo o portal De Chapecó. As imagens mostram o teto e o para-brisa destruídos pelos tijolos e equipes da Defesa Civil no local. Os responsáveis pela obra foram até a avenida para resolver a situação e acionar o seguro. O temporal trouxe vento forte e granizo para vários bairros da cidade. E o alerta continua: o Inmet emitiu alerta vermelho de tempestade para esta sexta-feira (9) no Oeste de SC, com risco de vento acima de 100 km/h. QUE LIVRAMENTO! Willian Ricardo @dechapeco — Jornal Razão (@jornalrazao) October 8, 2026

Paralelamente, a parede de tijolos de um edifício em obras desabou sobre um automóvel em movimento durante a tempestade. Os ocupantes do veículo enfrentaram momentos de pânico quando os entulhos romperam a lataria e caíram dentro do habitáculo, provocando escoriações na cabeça do motorista.

️ A cidade de Chapecó, no Oeste Catarinense, foi atingida por uma intensa tempestade acompanhada de fortes rajadas de vento e queda de granizo no início da tarde desta quinta-feira (8). A força do vendaval provocou estragos em diferentes pontos do município. No bairro Efapi, as rajadas arrancaram parte do telhado de uma residência. Em outro local da cidade, uma estrutura de zinco se desprendeu e caiu sobre a rede elétrica, atingindo também um automóvel. A Defesa Civil municipal acompanha os desdobramentos da tempestade. Um balanço oficial detalhando a quantidade de ocorrências e o levantamento total dos danos ainda deve ser divulgado pelas autoridades. Reprodução — O Bairrista (@O_Bairrista) October 8, 2026

Diante do volume de chamados, a Defesa Civil de Chapecó contabilizou 16 moradias com destelhamento parcial e distribuiu 50 unidades de lona para contenção provisória. O balanço oficial também registrou sete quedas de árvores, a interdição preventiva de um imóvel em risco e avarias em três prédios públicos.

Chuva persistente eleva nível dos rios e acende alerta no Norte catarinense

Enquanto o vendaval castigou a porção oeste, o Norte de Santa Catarina entrou em estágio de atenção redobrada. Dias consecutivos de precipitação volumosa fizeram os rios atingirem patamares elevados nas bacias hidrográficas locais.

Autoridades da Defesa Civil e órgãos municipais intensificaram o trabalho de campo em Rio Negrinho e Mafra. As equipes monitoram os pontos vulneráveis das calhas hídricas para mitigar possíveis transbordamentos e impactos diretos nas comunidades ribeirinhas.

A instabilidade climática severa ocorre em meio à atuação do fenômeno El Niño, classificado em patamar de grande intensidade no estado. Durante o evento meteorológico, foram acionados três canhões antigranizo preventivos, embora pedras de gelo de até um centímetro tenham sido registradas.

Com a persistência da umidade e a formação de sistemas instáveis, agentes públicos reforçam orientações protetivas à população. As recomendações incluem manter distância segura de postes caídos, árvores de grande porte e encostas com risco de deslizamento.