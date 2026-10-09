Sua jiboia está ficando sem folhas no caule? Veja a causa e soluções para deixá-la cheia novamente

Se a sua jiboia apresenta caules longos com pouquíssimas folhas, a falta de luz pode estar causando estiolamento; no entanto, alguns truques simples podem ajudá-la a recuperar o aspecto viçoso e cheio.

Sua jiboia está produzindo caules sem folhas? Confira as causas e soluções para ajudá-la a ficar mais cheia novamente.

Mattia Sansone Meteored Itália 09/10/2026 09:04 5 min

Ao adquiri-la, ela é uma planta viçosa e cheia de folhagem, perfeita para decorar qualquer canto da casa.

No entanto, com o tempo, a jiboia (Epipremnum aureum), também conhecida como hera-do-diabo no Brasil, pode desenvolver caules longos com poucas ou nenhuma folha, perdendo gradualmente o seu aspecto cheio. Na maioria dos casos, isso não é causado por doenças, mas sim pela falta de luz suficiente.

Quando a jiboia cresce demais: as causas

Esse fenômeno é conhecido como estiolamento e ocorre quando uma planta cresce com luz insuficiente.

No caso da jiboia, a falta de luz faz com que os entrenós se alonguem, resultando em uma folhagem cada vez mais rala.

Uma jiboia pendente.

Isso é agravado pela tendência natural da planta de estender continuamente seus caules, que podem crescer como trepadeiras ou plantas pendentes, dependendo de como ela é cultivada.

A jiboia tende a ficar pendente quando cultivada em prateleiras, mas pode escalar se for conduzida em suportes, como tutores de musgo.

Uma jiboia trepadeira.

Seja rasteira ou trepadeira, a aparência da planta pode mudar significativamente dependendo da quantidade e da qualidade da luz disponível.

3 soluções simples e eficazes

Assim que a causa for identificada, você poderá melhorar as condições de cultivo da jiboia e ajudá-la a desenvolver brotos mais densos e viçosos.

Os resultados costumam ser positivos, pois a planta não sofre de uma doença propriamente dita, mas sim de condições de cultivo inadequadas. Estas são as principais medidas que você pode adotar:

1. Luz

A jiboia deve ser transferida para um local bem iluminado, de preferência perto de uma janela, mas evitando a luz solar direta.

A luz é muito importante para o desenvolvimento da jiboia.

Este deve ser o primeiro passo para estimular o desenvolvimento de brotos novos e folhosos.

2. Poda

Caules que se tornaram excessivamente longos e despidos podem ser encurtados com uma poda inicial, de preferência na primavera, quando a planta retoma um crescimento mais ativo. Isso pode melhorar sua aparência e estimular o desenvolvimento de novos brotos.

A poda regular dos novos brotos ajuda a manter uma folhagem densa e uma aparência mais cheia.

Posteriormente, a poda regular dos novos brotos ajuda a manter uma folhagem densa e uma aparência mais cheia.

Partes saudáveis removidas durante a poda também podem ser facilmente utilizadas como estacas para preencher a base da planta-mãe ou para cultivar novas plantas.

3. Fertilização

Durante o período de crescimento, você pode adubar aproximadamente uma vez por mês com um fertilizante líquido para plantas de folhagem, diluído na água de rega conforme a dosagem indicada no rótulo.

A adubação equilibrada favorece uma folhagem mais densa.

A adubação equilibrada favorece uma folhagem mais densa, mas não consegue compensar a falta de luz.

Outras dicas úteis

Para manter a jiboia saudável, também é importante evitar temperaturas abaixo de 10°C–12°C e regar com moderação, permitindo que o substrato seque parcialmente entre as regas.

A temperatura é essencial para o crescimento saudável da jiboia.

Durante períodos mais secos, você também pode borrifar água em temperatura ambiente nas folhas para aumentar temporariamente a umidade ao redor da planta.

O segredo para uma jiboia exuberante

Manter as plantas de interior verdes, com folhagem viçosa e atraentes muito tempo depois de levá-las para casa é um dos desafios mais comuns para quem cultiva plantas em ambientes internos.

Proporcionar condições ambientais que atendam adequadamente às necessidades de cada espécie é fundamental para um crescimento saudável e exuberante. No caso específico da jiboia, a luminosidade é vital.