Chuvas intensas e temporais acumulam mais de 200 mm e mantêm a Região Sul em alerta

Uma sequência de dias com tempestades e chuvas potencialmente intensas vai afetar o Sul do país. Há alerta para vendavais, granizo e chuvas superiores a 100 mm por dia.

A Região Sul do Brasil está em alerta para tempestades e chuvas intensas até, pelo menos, quarta-feira (14), com novos acumulados superiores a 200 mm. Na metade oeste do Paraná os volumes podem se aproximar de 250 mm e as tempestades estão previstas para todos os dias nos três estados. Há risco de granizo e vendavais. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades

Tempestades estão previstas se formarem continuamente sobre a região Sul até, pelo menos, a próxima quarta-feira (14), com grandes chances de continuarem na segunda metade da semana.

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Entre sexta (9) e sábado (10), os três estados estão em alerta, com potencial para formação de tempestades em todo o território, e os sistemas mais intensos previstos para o Paraná. No decorrer do sábado (10) o potencial diminui, embora deva continuar chovendo.

Previsão de tempestades para terça-feira (13), segundo o ECMWF.Previsão de tempestades para terça-feira (13), segundo o ECMWF.

Entre domingo (11) e quarta-feira (14) as tempestades ganham força novamente e devem continuar se formando entre o norte do Rio Grande do Sul e metade oeste de Santa Catarina e Paraná.

Os sistemas mais intensos devem se concentrar no oeste/noroeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, embora possam ocorrer sistemas intensos também sobre outras áreas, incluindo o Rio Grande do Sul. Há risco de granizo e vendavais.

Previsão de tempestades para terça-feira (13), segundo o ECMWF.

Os mapas mostrados aqui representam apenas recortes de alguns horários ao longo dos próximos dias. As tempestades, porém, irão afetar diversas outras áreas além daquelas ressaltadas pelos mapas, deixando toda o Sul do Brasil em alerta.

Chuvas intensas e acumulados elevados

O índice de previsão extrema (EFI) para precipitação do modelo ECMWF, de confiança da meteored, ressalta áreas onde a chuva prevista é muito diferente do normal em determinada região e época do ano. Isso é mostrado nos mapas abaixo, onde o EFI é mostrado à esquerda, em cores amarelo a vermelho, e os valores de referência à direita.

EFI para precipitação do modelo ECMWF entre segunda (12) e quarta-feira (14), à esquerda, e valores de referência à direita. Créditos: ECMWF.

Entre segunda (12) e quarta-feira (14) as chuvas previstas serão ‘incomuns a extremas’ entre Paraná e Santa Catarina, com maiores chances de superar 100 a 150 mm no noroeste do Paraná. O feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na próxima segunda-feira (12) pode ter chuva superior a 100 mm em 24 no Paraná.

Previsão de chuva acumulada até quarta-feira (14), segundo o ECMWF.

Somando estes valores do início da semana com aqueles previstos ao longo do fim de semana, o volume total estimado pela rodada mais atual do modelo ECMWF se aproxima de 250 mm na metade oeste do Paraná, onde uma ampla área tem previsão de volumes superiores a 200 mm nestes 3 dias. Na metade norte do Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina os volumes máximos previstos são entre 100 e 150 mm.

Eventos extremos são desafiadores para os modelos meteorológicos, e sempre há incerteza quanto ao volume acumulado e também a posição dos máximos.

No entanto, os principais modelos meteorológicos concordam para volumes bastante elevados de chuva nas áreas discutidas anteriormente, o que aumenta a confiança da previsão.

Como isso se difere do normal?

A normal climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nos diz que a chuva média de outubro (1991-2020) na região Sul tem valores superiores a 180 mm na maior parte da sua área, com um núcleo mais chuvoso entre o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Nesta área os volumes são entre 220 mm e 300 mm.

A precipitação acumulada na primeira semana de outubro (entre 1 e 8), segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), já somam entre 100 e 150 mm no oeste/noroeste do Rio Grande do Sul e em pontos de Santa Catarina e Paraná. Ou seja, em apenas 8 dias os acumulados já representam cerca de 56% a 83% do total mensal.

Precipitação normal (1991-2020) de outubro segundo o INMET (esquerda) e chuva acumulada entre 1 e 8 de outubro segundo o CPTEC/INPE (direita). Créditos: Meteored/INMET/CPTEC-INPE.

Com a previsão de novos acumulados de 200 mm até o dia 14, a média do mês deve ser superada em uma ampla área da região Sul já na primeira quinzena de outubro. A primavera é naturalmente uma época de mais chuvas no Sul, e também a época que o El Niño tem sua máxima influência.

Somados estes dois fatores, a segunda metade do mês deve continuar sendo de chuvas acima da média, podendo trazer volumes excepcionais para outubro, com muitos transtornos socioeconômicos.