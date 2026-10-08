Chuva de até 50 mm no sul de Goiás divide a largada da soja e do milho
No sudoeste de Goiás, a umidade recente ajuda a soja, mas o plantio segue lento. Até 12 de outubro, chuva irregular e calor exigem conferir cuidadosamente o solo antes de semear soja ou milho em outras regiões.
Entre 8 e 12 de outubro, a chuva deve se distribuir de forma irregular em Goiás: o sul pode somar até 50 mm no período de 5 a 12, enquanto outras áreas do Centro-Oeste devem receber menos de 10 mm. No sudoeste, sul e centro-norte goiano, soja e milho começam a safra com umidade desigual.
Uma pancada pode molhar a superfície sem abastecer o perfil necessário à emergência. Onde a chuva se repetir, o solo pode ganhar água, mas perder temporariamente a capacidade de suportar máquinas. Isso muda decisões de semeadura, irrigação e manejo.
Sudoeste goiano recebe umidade, mas plantio ainda avança devagar
No sudoeste de Goiás, onde ficam Rio Verde e Jataí, chuvas recentes melhoraram a umidade para a soja. O plantio, porém, continua lento, e o calor ameaça as plântulas.
No levantamento divulgado em 5 de outubro pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), apenas 9,4% da soja nacional estava semeada; esse índice não representa Goiás isoladamente.
Em 8 e 9 de outubro, o tempo deve ficar majoritariamente firme em Goiás e no Distrito Federal. Goiânia pode alcançar 33°C na quinta e 34°C na sexta; Brasília, 32°C nos dois dias. No centro-norte, o calor acelera a secagem superficial. Soja em germinação precisa de umidade contínua, e milho recém-emergido também sofre quando a água não alcança as raízes.
Sul pode atingir 50 mm; outras áreas seguem com pouca recarga
No sul goiano, incluindo áreas próximas de Itumbiara, pancadas repetidas podem favorecer soja e milho de sequeiro. Entre 5 e 12 de outubro, o sul de Goiás pode alcançar 50 mm, enquanto outras áreas do Centro-Oeste devem ficar abaixo de 10 mm. Infiltração e distribuição no tempo importam mais que uma pancada concentrada que escorre pela superfície.
Em Rio Verde, Jataí e Itumbiara, textura do solo, cobertura e chuva anterior podem produzir condições distintas sob a mesma faixa do mapa. No centro e norte goiano, semear após poucos milímetros pode expor sementes hidratadas à nova secagem. Onde a umidade aumentou, vale acompanhar a emergência da soja e o enraizamento inicial do milho.
Até segunda-feira, a decisão depende do solo, não da primeira pancada
De 8 a 12 de outubro, quinta e sexta tendem a ser quentes e pouco chuvosas em boa parte de Goiás; o acumulado semanal favorece mais o sul. Após segunda-feira, 12, a distribuição das pancadas exige nova previsão. Em Rio Verde e Jataí, medir a água no perfil pode orientar a ampliação do plantio. No centro-norte e no entorno do Distrito Federal, a superfície úmida pode enganar.
Os 50 mm possíveis no sul não são promessa para uma propriedade. A irrigação deve considerar água armazenada e demanda da cultura. Pulverização, adubação e entrada de semeadoras dependem de vento, umidade, tráfego do solo e nova chuva.
Em talhões já semeados, comparar baixadas com partes altas ajuda a localizar falhas após enxurradas ou secagem. A vistoria precisa distinguir falhas reais de emergência de plantas ainda não visíveis, com avaliação agronômica local.
- No sul, até 50 mm podem favorecer a semeadura se o perfil estiver úmido e trafegável.
- No centro-norte, menos de 10 mm em partes do Centro-Oeste pedem conferência do solo antes da semeadura.
- Em Goiânia, 33°C e 34°C em 8 e 9 de outubro exigem atenção à secagem superficial.