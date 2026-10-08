Chuva de até 50 mm no sul de Goiás divide a largada da soja e do milho

No sudoeste de Goiás, a umidade recente ajuda a soja, mas o plantio segue lento. Até 12 de outubro, chuva irregular e calor exigem conferir cuidadosamente o solo antes de semear soja ou milho em outras regiões.

A chuva irregular cria condições diferentes para o plantio de soja e milho em Goiás.

Entre 8 e 12 de outubro, a chuva deve se distribuir de forma irregular em Goiás: o sul pode somar até 50 mm no período de 5 a 12, enquanto outras áreas do Centro-Oeste devem receber menos de 10 mm. No sudoeste, sul e centro-norte goiano, soja e milho começam a safra com umidade desigual.

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Uma pancada pode molhar a superfície sem abastecer o perfil necessário à emergência. Onde a chuva se repetir, o solo pode ganhar água, mas perder temporariamente a capacidade de suportar máquinas. Isso muda decisões de semeadura, irrigação e manejo.

Sudoeste goiano recebe umidade, mas plantio ainda avança devagar

No sudoeste de Goiás, onde ficam Rio Verde e Jataí, chuvas recentes melhoraram a umidade para a soja. O plantio, porém, continua lento, e o calor ameaça as plântulas.

Previsão de chuva acumulada até segunda-feira (12), às 21h.

No levantamento divulgado em 5 de outubro pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), apenas 9,4% da soja nacional estava semeada; esse índice não representa Goiás isoladamente.

O sul do estado pode receber até 50 mm entre 5 e 12 de outubro; o total inclui dias anteriores à quinta-feira, 8, e não vale para todos os municípios.

Em 8 e 9 de outubro, o tempo deve ficar majoritariamente firme em Goiás e no Distrito Federal. Goiânia pode alcançar 33°C na quinta e 34°C na sexta; Brasília, 32°C nos dois dias. No centro-norte, o calor acelera a secagem superficial. Soja em germinação precisa de umidade contínua, e milho recém-emergido também sofre quando a água não alcança as raízes.

Sul pode atingir 50 mm; outras áreas seguem com pouca recarga

No sul goiano, incluindo áreas próximas de Itumbiara, pancadas repetidas podem favorecer soja e milho de sequeiro. Entre 5 e 12 de outubro, o sul de Goiás pode alcançar 50 mm, enquanto outras áreas do Centro-Oeste devem ficar abaixo de 10 mm. Infiltração e distribuição no tempo importam mais que uma pancada concentrada que escorre pela superfície.

Previsão de umidade do solo para 10, 11 e 12 de outubro. Fonte: ECMWF.

Em Rio Verde, Jataí e Itumbiara, textura do solo, cobertura e chuva anterior podem produzir condições distintas sob a mesma faixa do mapa. No centro e norte goiano, semear após poucos milímetros pode expor sementes hidratadas à nova secagem. Onde a umidade aumentou, vale acompanhar a emergência da soja e o enraizamento inicial do milho.

Até segunda-feira, a decisão depende do solo, não da primeira pancada

De 8 a 12 de outubro, quinta e sexta tendem a ser quentes e pouco chuvosas em boa parte de Goiás; o acumulado semanal favorece mais o sul. Após segunda-feira, 12, a distribuição das pancadas exige nova previsão. Em Rio Verde e Jataí, medir a água no perfil pode orientar a ampliação do plantio. No centro-norte e no entorno do Distrito Federal, a superfície úmida pode enganar.

Previsão de temperatura para sexta-feira (09), às 15h, com calor no centro de Goiás e 34°C em Brasília.

Os 50 mm possíveis no sul não são promessa para uma propriedade. A irrigação deve considerar água armazenada e demanda da cultura. Pulverização, adubação e entrada de semeadoras dependem de vento, umidade, tráfego do solo e nova chuva.

Em talhões já semeados, comparar baixadas com partes altas ajuda a localizar falhas após enxurradas ou secagem. A vistoria precisa distinguir falhas reais de emergência de plantas ainda não visíveis, com avaliação agronômica local.