Isaias se torna furacão de categoria 1 no Golfo do México; é o 1º furacão da temporada 2026 no Atlântico

“Isaias” se torna o primeiro furacão no Atlântico nesta temporada de 2026, formando-se em outubro, quebrando a mais longa sequência sem furacões na era dos satélites e igualando o recorde estabelecido desde 1905.

A imagem de satélite mostra a nebulosidade convectiva associada à circulação do Furacão Isaias, classificado como furacão de categoria 1.

O furacão Isaias marcou um feito meteorológico histórico ao se tornar o primeiro furacão da temporada de 2026 no Atlântico — uma ocorrência extraordinariamente tardia que superou, em quase um mês, o recorde da era moderna dos satélites, anteriormente detido por Gustav (2002) e Humberto (2013), ambos os quais atingiram o status de furacão em 11 de setembro.

Ao intensificar-se entre os dias 7 e 8 de outubro, Isaias não apenas quebrou uma sequência de décadas, mas também igualou um recorde histórico que remontava a 1905 — quando um ciclone sem nome tornou-se furacão nesta mesma data —, estabelecendo-se, assim, como um dos eventos meteorológicos mais incomuns já registrados na bacia do Atlântico.

Além disso, vale ressaltar que a presença de um El Niño muito forte atua como um freio na formação de furacões no Oceano Atlântico, ao aumentar o cisalhamento vertical do vento.

Devido a essa barreira atmosférica, sistemas de baixa pressão e ondas tropicais dissiparam-se antes de atingir a maturidade, causando um atraso histórico na formação do primeiro furacão da temporada de 2026.

Características atuais do Furacão Isaias

Isaias intensificou-se oficialmente para um furacão de Categoria 1 sobre as águas do Golfo do México. O relatório oficial confirma que a tempestade ganhou força rapidamente durante a noite de ontem (7), estendendo sua circulação atmosférica sobre os setores leste e sul do México e a Península de Yucatán.

O centro do furacão estava localizado a 22,9° de latitude norte e 91,9° de longitude oeste, a 290 km a noroeste de Progreso, Yucatán, e a 370 km a norte-noroeste de Campeche.

Com ventos máximos sustentados de 120 km/h — e rajadas chegando a 150 km/h — e uma pressão central mínima de 982 milibares, o sistema deslocava-se de forma constante para leste-nordeste, a uma velocidade relativamente baixa de 15 km/h.

As chuvas mais intensas afetarão as regiões leste, sul e sudeste do território mexicano devido à presença de Isaias no Golfo do México.

Após se intensificar rapidamente sobre as águas quentes do Golfo do México, Isaias segue uma trajetória perigosa em direção ao sul dos Estados Unidos, ameaçando as costas da Louisiana, do Mississippi, do Alabama e da região do Panhandle da Flórida.

Espera-se que a tempestade chegue antes do fim de semana, trazendo elevação do nível do mar (marés de tempestade), ventos com força de furacão e inundações repentinas causadas por chuvas torrenciais.

Efeitos associados à circulação e às bandas de nuvens que se estendem a partir do ciclone

A intensa circulação do sistema manterá um período de chuvas com acumulados variando entre 80 e 150 mm; os impactos mais severos ocorrerão ao longo do litoral e nas regiões sul de Veracruz; sul, oeste e norte de Tabasco; sudoeste e norte de Campeche; bem como no norte e oeste do estado de Yucatán, trazendo risco de alagamentos e inundações significativas.

Além disso, as bandas de nuvens do ciclone levarão chuvas significativas a outras áreas costeiras. Esperam-se chuvas de até 70 mm ao longo do litoral de Tamaulipas, enquanto a previsão é de 30 a 60 mm de precipitação para o norte de Quintana Roo.

As rajadas de vento na periferia do sistema ultrapassam os 70 km/h e atingem a costa mexicana.

Embora ocorram rajadas de vento na zona costeira, a previsão para Veracruz é de ventos constantes de até 40 km/h, com rajadas entre 50 e 70 km/h, enquanto rajadas variando de 40 a 60 km/h são esperadas ao longo das costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche e Yucatán.

As atividades marítimas e de navegação de lazer serão severamente restringidas pelo aumento da agitação marítima, uma vez que se esperam ondas de 3 a 4 metros ao longo do litoral de Veracruz e Tabasco, enquanto ondas de 1 a 3 metros estão previstas para a costa de Campeche.

Previsão de trajetória

Isaias continuará se intensificando à medida que avança pela região centro-leste do Golfo do México. Ao amanhecer desta quinta-feira, 8 de outubro, o furacão de categoria 1 apresentou ventos constantes de 140 km/h e rajadas de 170 km/h ao longo da costa noroeste da Península de Yucatán.

Posteriormente, na tarde de hoje (8), espera-se que Isaias atinja a categoria 2, com ventos de 160 km/h e rajadas de até 195 km/h, alcançando sua intensidade máxima ao longo da costa mexicana.

A trajetória prevista indica que o sistema poderá se intensificar e se tornar um furacão de categoria 2 na quinta-feira, 9 de outubro.

À medida que o fim de semana se aproxima, o ciclone se deslocará para o norte, em direção ao sul dos Estados Unidos. Na manhã de sexta-feira, 9 de outubro, o furacão de categoria 2 seguirá para o Alabama, onde deve tocar o solo como tempestade tropical durante a noite, avançando para o sábado, 10 de outubro.

Recomendações em caso de furacão



Diante dos ventos fortes persistentes, do mar agitado e do solo saturado, as autoridades reiteram a necessidade de extrema cautela. Evite a todo custo dirigir em áreas alagadas e siga as ordens de evacuação.

O Sistema Nacional de Proteção Civil insta as comunidades de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán e Quintana Roo a manterem extrema cautela, acompanharem os alertas meteorológicos mais recentes, localizarem abrigos em suas regiões e manterem seus kits de emergência sempre à mão.