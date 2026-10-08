O tempo no Dia das Crianças: frente fria e temporais contrastam com sol e calor; veja a previsão

O feriado de 12 de Outubro terá condições para pancadas de chuva e temporais isolados em parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto a porção mais ao norte do Brasil terá tempo firme e calor.

No feriado do dia 12 de Outubro, teremos condições para chuvas intensas e temporais no centro-sul do Brasil, enquanto na porção mais ao norte do país teremos forte calor e tempo mais firme.

No Feriado de Nossa Senhora Aparecida (12 de Outubro), e também Dia das Crianças, uma nova frente fria vai aumentar as condições para pancadas de chuva forte e temporais em áreas das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Mas algumas áreas da Região Norte também podem registrar temporais durante o dia devido ao calor e umidade.

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Ao mesmo tempo, grande parte do país registrará calor intenso, com temperaturas máximas acima dos 30°C e chegando aos 40°C em localidades das Regiões Nordeste e Centro-Oeste. Por outro lado, a Região Sul terá máximas mais baixas, não ultrapassando os 23°C.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para o Feriado de 12 de Outubro.

Temporais se formam em diversos estados no Dia das Crianças

O Feriado do dia 12 de Outubro vai começar com céu claro e tempo estável na maior parte do Brasil.

Contudo, ao longo da manhã, o avanço da nova frente fria já vai provocar pancadas de chuva moderadas a fortes com trovoadas no sul do Mato Grosso do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em boa parte do Paraná (exceção do norte e nordeste).

Previsão de chuva (mm) para o dia 12 de outubro, às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde as instabilidades ganham força e são esperadas chuvas de até forte intensidade e com temporais no norte e nordeste gaúcho, em Santa Catarina, Paraná e no Mato Grosso do Sul.

Não se descartam rajadas de vento fortes e eventual queda de granizo nestas áreas, além de chuvas que podem ser pontualmente volumosas.

Previsão de densidade de raios para o dia 12 de outubro às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Em São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e no Triângulo Mineiro, Zona da Mata e sul mineiro também podem ocorrer pancadas de chuva e temporais com muitos raios durante a tarde, mas o potencial para ventos intensos e queda de granizo é baixo.

Mas o calor e a umidade também vão favorecer a ocorrência de chuvas moderadas mais pontuais e com muitas trovoadas nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e oeste do Mato Grosso, durante a tarde.

À noite, ainda haverá condições para chuva forte e temporais nestas áreas citadas das regiões Sul e Sudeste e no Mato Grosso do Sul.

Calor de até 40°C no norte do Brasil no Feriado

O Feriado do dia 12 de Outubro será de contrastes também em relação às temperaturas, o que fica bem evidente no mapa das máximas mostrado abaixo.

Enquanto o Sul do Brasil e leste de São Paulo terão temperaturas mais baixas, com máximas que não passam dos 23°C em quase toda a região (exceção do norte paranaense) e caem para os 12°C na Serra catarinense, a porção centro-norte do país terá calor intenso de mais de 30°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (°C) para segunda-feira, dia 12 de outubro.

As Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e os estados de Minas Gerais (exceção do sul), Espírito Santo, Rio de Janeiro e o centro-oeste de São Paulo sentirão calor com temperaturas máximas acima de 30°C e que podem chegar aos 39°C/40°C em diversas localidades do Piauí, no sul do Tocantins, no oeste da Bahia e no norte de Goiás.

Entre as principais capitais, teremos máximas marcando em torno de 20°C em Porto Alegre e Curitiba, 22°C em São Paulo, 25°C no Rio de Janeiro, 36°C em Cuiabá, 30°C em Recife, 37°C em Goiânia e 36°C em Palmas.