Chuvas torrenciais e inundações devastam plantações de arroz em Izeh, no oeste do Irã

Uma cheia repentina cobriu de água e lama os campos de arroz de Izeh, no Irã. As chuvas intensas provocaram o transbordamento de cursos d'água e inundações que causaram danos a estradas, plantações e municípios da região.

Um duro golpe para a economia local de Izeh, na província iraniana do Cuzistão, no sudoeste do país. Uma cheia repentina cobriu os arrozais e outras áreas de cultivo, deixando extensas regiões completamente alagadas sob uma mistura de água, lama e sedimentos.

O episódio ocorreu após várias horas de chuvas intensas na região. As precipitações provocaram a formação de fortes correntes de água e o transbordamento de cursos d'água, uma situação que acabou afetando tanto a área urbana quanto as zonas rurais do município.

A cheia violenta causou danos significativos ao setor agrícola. Segundo as primeiras avaliações realizadas nos arredores de Izeh, grande parte das terras de cultivo foi afetada pelas inundações. Mais especificamente, informações locais apontam danos importantes em terrenos agrícolas de diversas partes do município, sobretudo em áreas próximas aos arrozais.

Colheita de arroz, principal cultura da região, em risco

As autoridades meteorológicas locais registraram 42,8 milímetros de chuva em poucas horas, uma quantidade que contribuiu para gerar um escoamento superficial significativo e episódios de inundação repentina que afetaram as áreas agrícolas.

Agricultor em uma plantação de arroz, a principal cultura em Izeh, Irã.

Os arrozais, habitualmente cobertos por uma lâmina controlada de água durante o cultivo, ficaram expostos a uma correnteza excessiva, o que, somado ao arraste de lama e sedimentos, colocou em grave risco a colheita do cereal.

As autoridades locais já começaram a avaliar os danos causados pelas inundações em propriedades agrícolas, hortas e rebanhos. Enquanto se aguarda uma avaliação mais completa, as previsões são pessimistas e indicam que as perdas agrícolas afetarão a maioria das famílias que vivem do campo em Izeh.

A água também atinge estradas e áreas habitadas

No entanto, a força da enxurrada nesta localidade iraniana não se limitou aos campos e às áreas rurais. As águas torrenciais também provocaram inundações em ruas e residências da área urbana, enquanto a lama e as pedras arrastadas pela correnteza dificultaram o trânsito em diversos pontos.

Torrential downpours just submerged homes and streets across Iran Rapidly rising floodwaters invaded neighborhoods in Izeh, Khuzestan, plunging entire districts into total darkness. Municipal infrastructure collapsed almost instantly under the sudden deluge, cutting off major transit routes and shutting down basic city services. Tehran chokes off world oil at the Strait of Hormuz, yet can't even clear the drains in its most oil-rich province. Writer: Bri https://t.co/LQQEKd937n — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 4, 2026

Em algumas áreas, os serviços de emergência e as equipes municipais tiveram de intervir para remover grandes quantidades de lama e materiais arrastados pelas correntezas que se acumularam nas ruas.

Também ocorreram cortes de energia e danos a veículos em decorrência das fortes chuvas e das inundações.