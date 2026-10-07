Chuvas de ciclones avançam para além da costa: mudança climática pode agravar inundações

Morar longe do mar protege você de um ciclone? As chuvas associadas a ele podem levar o perigo para o interior. Descubra como o aquecimento dos oceanos e as montanhas influenciam essa ameaça.

Oceanos quentes fornecem energia e umidade que podem favorecer ciclones mais intensos e chuvas mais fortes.

O mar pode estar distante e, ainda assim, um ciclone tropical pode transformar ruas em torrentes e rios em ameaças. Quando esses sistemas se aproximam suficientemente da terra, seus efeitos se estendem para além do litoral. As chuvas podem provocar inundações em comunidades do interior, mesmo depois de os ventos terem enfraquecido.

A categoria de um furacão mede apenas a velocidade de seus ventos; não inclui a precipitação nem o risco de inundações. Mesmo uma tempestade tropical pode causar danos graves devido às chuvas, especialmente se se deslocar lentamente ou encontrar terreno montanhoso.

As mudanças climáticas intensificam esse risco. Uma atmosfera mais quente consegue reter mais vapor d'água, o qual serve de combustível para chuvas intensas. Compreender a interação entre essa umidade, a circulação das tempestades e o relevo é fundamental para prever onde as chuvas poderão se concentrar.

Um experimento com o Ciclone Shaheen

Um estudo publicado na revista Scientific Reports analisou o ciclone Shaheen, que atingiu o norte de Omã em outubro de 2021. Utilizando simulações com o modelo atmosférico ICON, com resolução de 6,5 quilômetros, os pesquisadores modificaram a temperatura da superfície do mar, a elevação do terreno e a rugosidade da superfície do mar.

As inundações urbanas são agravadas quando superfícies pavimentadas reduzem a infiltração e a drenagem é insuficiente.

A alteração que gerou a resposta mais acentuada foi o aumento da temperatura da superfície do mar em 2°C. Nessas condições, o ciclone simulado intensificou-se e provocou maior precipitação costeira.

No entanto, embora esse resultado permita aos pesquisadores examinar a resposta do modelo a um mar mais quente, ele não constitui, por si só, uma projeção climática.

Mais umidade para alimentar as chuvas

Os ciclones tropicais encontram uma fonte de energia e umidade no oceano. Sob condições atmosféricas favoráveis, águas mais quentes podem contribuir para a sua intensificação. Por sua vez, um aumento na disponibilidade de vapor d'água pode levar a maiores volumes de precipitação quando a umidade converge e se condensa no interior do sistema.

Para um cenário de aquecimento global de 2°C, estima-se um aumento médio de cerca de 14% nas taxas de precipitação em um raio de aproximadamente 100 quilômetros do centro dos ciclones. Trata-se de uma estimativa global derivada de múltiplos estudos, distinta do experimento realizado com o ciclone Shaheen. Além disso, isso não significa que todas as tempestades reagirão da mesma maneira.

As montanhas alteram a distribuição das chuvas

O relevo também desempenha um papel importante. Quando o ar úmido encontra uma montanha, ele se eleva, resfria-se e pode gerar mais chuvas. Nas simulações do ciclone Shaheen, a redução da altitude do terreno alterou a trajetória do ciclone e enfraqueceu as chuvas intensificadas pelas montanhas. O volume de chuva acumulada também depende do tamanho do sistema e da velocidade com que ele se desloca.

Um acúmulo de 300 milímetros equivale a 300 litros de água por metro quadrado. O Shaheen superou esse volume de precipitação em alguns locais de Omã em 2021.

Ciclones grandes e de deslocamento lento tendem a produzir volumes totais de chuva mais elevados. É por isso que a categoria de um furacão não basta para estimar o risco associado às suas chuvas. Seus ventos podem enfraquecer, enquanto as chuvas continuam a representar um risco de inundação.

Viver longe do mar não elimina o risco

No interior, as encostas canalizam a água em direção a riachos e rios; nas cidades, as superfícies pavimentadas incentivam o escoamento superficial e podem sobrecarregar os sistemas de drenagem. Outros sistemas meteorológicos também podem interagir com um ciclone ou seus remanescentes e prolongar a precipitação na mesma região.

O estudo de Shaheen não demonstra que as mudanças climáticas estejam deslocando as inundações cada vez mais para o interior, afastando-as da costa. As evidências mais amplas apontam para chuvas ciclônicas mais intensas à medida que o clima aquece. Para as comunidades do interior, isso reforça a necessidade de monitorar a precipitação e os cursos d'água, mesmo quando o ciclone está perdendo força.